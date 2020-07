'Sập bẫy' huy động vốn lãi cao, chục căn nhà không phép 'mọc' trong khu đô thị

Nguy cơ mất hàng trăm tỷ vì huy động vốn kiểu Alibaba ở Hà Nội



Loạt lãnh đạo quận, huyện Hà Nội sai phạm vì đất đai, xây dựng



Hai lô đất 'vàng' bậc nhất ở Hà Nội bị thúc thu hồi vì góp vốn trái quy định



Bộ Giao thông vận tải yêu cầu Tổng Cty Đường sắt Việt Nam khẩn trương thu hồi 2 lô đất “vàng” số 80 Lý Thường Kiệt và số 22 Phan Bội Châu (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) theo chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực liên quan đến việc góp vốn ngoài ngành của Cty này.

Bộ Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ 3 dự án nhà đất ở TP.HCM

The Ruby Land là 1 trong 3 dự án bị Bộ Công an yêu cầu cung cấp hồ sơ để điều tra về hành vi lừa đảo.

Bộ Công an yêu cầu UBND TP.HCM cung cấp hồ sơ dự án chung cư The Ruby Land quận Tân Phú; The Ruby Garden quận Tân Bình và Khu nhà ở ven sông phường Bình An quận 2 để điều tra, do liên quan đến vụ lừa đảo 80 tỷ đồng xảy ra tại Công ty TNHH Thương mại Xây dựng Kinh doanh nhà , Công ty CP Otran Miền Nam, BIDV chi nhánh Nam Kỳ Khởi Nghĩa TPHCM. (Xem chi tiết)