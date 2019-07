Sau công an, đến Thanh tra Sở TT-TT mời chủ tịch Alibaba lên làm việc

Quảng cáo

Thanh tra Sở Thông tin - Truyền thông (tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu) đã gửi giấy mời đến ông Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty CP địa ốc Alibaba đến Sở vào ngày 26/7 để làm rõ nội dung thông tin phát ngôn của ông này trên mạng xã hôi.

Trước đó, ngày 4/7, Phòng Bảo vệ an ninh chính trị nội bộ (PA03), Công an tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã làm việc với ông Luyện để xác minh, làm rõ những phát ngôn của ông này trên mạng xã hội bị ông Thân Đăng Phong - chủ tịch UBND xã Tóc Tiên, kiến nghị ngành chức năng xử lý.

Cơ quan chức năng vào cuộc xác minh làm rõ đơn kiến nghị về những phát ngôn trên mạng xã hội của ông Nguyễn Thái Luyện.

Nội dung buổi làm việc để xác minh, làm rõ những phát ngôn của ông này trên mạng xã hội bị ông Thân Đăng Phong - chủ tịch UBND xã Tóc Tiên, thị xã Phú Mỹ - kiến nghị ngành chức năng xử lý.



Đến nay, hồ sơ vụ việc được chuyển cho Sở Thông tin - truyền thông tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu để tiếp tục làm rõ theo thẩm quyền. Do đó, thanh tra sở này đã gửi giấy mời ông Luyện lên làm việc.

Được biết, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại những hình ảnh thông tin phát ngôn do ông Nguyễn Thái Luyện - Chủ tịch HĐQT kiêm CEO Công ty CP địa ốc Alibaba “miệt thị” công an xã và chủ tịch xã làm mất uy tín ảnh hưởng đến danh dự cá nhân và cơ quan nhà nước phát tán trên mạng xã hội, sau khi cơ quan chức năng địa phương này tiến hành cưỡng chế dự án “ma” do Tập đoàn địa ốc Alibaba lập nên.

Ông Luyện đã "đăng đàn" trên mạng xã hội và có những câu từ xúc phạm danh dự cá nhân và tổ chức sau khi dự án "ma" bị cưỡng chế

Cụ thể, ngày 23/6, ông Luyện có những lời lẽ xúc phạm chủ tịch xã Tóc Tiên, công an xã Tóc Tiên khi nói rằng: "Học cái gì ra làm công an xã?", "Học ngu ra làm công an xã", "Học cái gì ra làm chủ tịch xã?", "Học làm côn đồ", "Mấy người làm công an xã hay chủ tịch xã hiện nay xin xỏ chạy chọt lên vị trí đó, không có học hành gì, không có trình độ gì hết trơn".

Được biết, ngày 22/7 vừa qua, chính quyền xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ đã tổ chức cưỡng chế khu đất nông nghiệp đứng tên ông Nguyễn Ngọc Sự (trú Gia Lâm, Hà Nội) ở xã này vì sử dụng đất sai mục đích. Khu đất này bị làm hạ tầng và được Alibaba phân phối.

Được biết, ngày 22/7 vừa qua, chính quyền xã Châu Pha, thị xã Phú Mỹ đã tổ chức cưỡng chế khu đất nông nghiệp đứng tên ông Nguyễn Ngọc Sự (trú Gia Lâm, Hà Nội) ở xã này vì sử dụng đất sai mục đích. Khu đất này bị làm hạ tầng và được Alibaba phân phối.

