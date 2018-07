Sau ngập, 'làng' biệt thự triệu đô lộ nhiều bất cập

Hết ngập úng lại lo trộm cắp, giá điện nước cao

KĐT mới Lê Trọng Tấn – Geleximco do Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (Geleximco) làm chủ đầu tư. Dự án có diện tích 135 ha và quy mô dân số ước tính khoảng 26.069 người nằm trên địa bàn chủ yếu của huyện Hoài Đức và một phần của quận Hà Đông.

Từng được quảng cáo đình đám, hứa hẹn hoành tráng với nhà đa chức năng, siêu thị, sân golf, trường học, phòng khám đa khoa, khu tổ hợp thể dục, thể thao, nhà ở, biệt thự, chung cư... Nhưng đến nay, sau nhiều năm bàn giao cho khách hàng, hàng trăm căn biệt thự tại KĐT mới Lê Trọng Tấn – Geleximco vẫn vắng vẻ, không có người về ở.

Còn những người dân "lỡ" về đây ở vì tiếc khi phải bỏ ra hàng chục tỷ để sở hữu những căn nhà phố liền kề, những ngôi biệt thự triệu đô sang trọng tại KĐT mới Lê Trọng Tấn – Geleximco thì đang phải sống khổ với nhiều nhiều bất cập còn tồn tại.

Hàng loạt khu nhà liền kề, nhà biệt thự ở KĐT mới Lê Trọng Tấn- Geleximco (Hoài Đức, Hà Nội) bị ngập trong nước sau cơn mưa lớn kéo dài từ chiều tối 20/7 và rạng sáng 21/7. Cuộc sống người dân KĐT Lê Trọng Tấn- Geleximco đảo lộn vì ngập úng. Ảnh: Duy Phạm.

Vấn đề người dân lo lắng nhất hiện nay là tình trạng KĐT mới Lê Trọng Tấn – Geleximco "cứ mưa lớn là ngập". Trước đó, cơn mưa lớn kéo dài từ chiều tối 20/7 và rạng sáng 21/7, đã biến nơi đây trở thành "ốc đảo", mọi sinh hoạt của người dân bị đảo lộn hoàn toàn. "Trận mưa lớn vừa qua khiến nước tràn vào hầm gara làm ô tô bị hỏng nặng, nhiều đồ đạc, nhất là các thiết bị điện gần như phải thay lại toàn bộ. Năm nào ở đây cũng ngập vài lần. Mang tiếng sống ở biệt thự mà hầu như nhà nào cũng phải sắm xuồng hơi, nơm nớp nỗi lo mỗi khi có mưa”, một cư dân sống tại KĐT Lê Trọng Tấn – Geleximco bức xúc. ‘Làng’ biệt thự triệu đô Hà Nội chìm trong biển nước Hàng loạt khu nhà liền kề và biệt thự triệu đô nằm ven các tuyến đường đại lộ Thăng Long, Lê Văn Lương kéo dài…. ở khu vực phía Tây và Tây Bắc (Hà Nội) đã bị ngập sâu trong nước sau cơn mưa kéo dài.

Không chỉ lo chuyện ngập úng, người dân KĐT mới Lê Trọng Tấn – Geleximco còn gặp phải nỗi lo mất trộm, mất cắp trong KĐT.

"Với quy mô dân số hơn 20 nghìn người, nhưng KĐT mới Lê Trọng Tấn – Geleximco vẫn rất hoang vắng do người dân về ở chưa đông. Chính vì vậy nơi đây biến thành "điểm đen" về an ninh trật tự khi thường xuyên xảy ra tình trạng mất trộm, mất cắp. ", Anh D., cư dân sống tại khu A đô thị Lê Trọng Tấn – Geleximco nói.

Bên cạnh đó, anh D. cho biết, anh có người bạn cũng đã xuống hàng tỷ mua nhà ở đây nhưng chưa dám chuyển về sinh sống vì an ninh kém, những tiện ích tối thiểu để ở chưa được đáp ứng, cùng với đó là nỗi lo ngập úng sau mỗi trận mưa lớn.

Ngoài ra, cư dân tại Khu A đô thị Lê Trọng Tấn – Geleximco còn bức xúc khi giá điện nước thu cao không đúng quy định.

"Chúng tôi chuyển về đây ở đã mấy năm, nhưng không hiểu vì sao lại bị thu tiền điện nước cao hơn so với giá nhà nước quy định. Ở nhà liền kề, biệt thự mà cứ như đi ở thuê", một cư dân bức xúc.

Không chỉ sống khổ trong cảnh "cứ mưa là ngập", người dân "làng" biệt thự triệu đô KĐT mới Lê Trọng Tấn – Geleximco còn phản ánh nhiều bất cập như tình trạng mất trộm thường xuyên xảy ra, giá tiền điện nước thu cao...

Chủ đầu tư đùn đẩy trách nhiệm?

Trước những bức xúc của người dân KĐT mới Lê Trọng Tấn – Geleximco, phía chủ đầu tư là Công ty CP Xuất nhập khẩu Tổng hợp Hà Nội (Geleximco) né trách nhiệm và "đổ lỗi" cho nguyên nhân khách quan cũng như những đơn vị liên quan.

Về tình trạng "cứ mưa lớn là ngập" tại KĐT Lê Trọng Tấn – Geleximco, phía chủ đầu tư cho hay, hệ thống thoát nước mưa tại đây trước kia toàn bộ chảy về kênh T22 (cũ), hiện đã thay thế bằng cống hộp (2*2)m tại Khu A đô thị Lê Trọng Tấn - Geleximco và chảy ra kênh đất liên tỉnh thuộc xã Tây Mỗ và cuối cùng chảy ra Sông Cầu Ngà.

Chủ đầu tư cho rằng, việc KĐT mới Lê Trọng Tấn – Geleximco cứ mưa to là ngập một phần do lượng nước mưa từ các KĐT mới xung quanh như: Khu đô thị Bảo Sơn, KĐT Nam An Khánh của Sông đà Sudico, đường gom Láng Hòa Lạc và một phần khu đường gom bên Trung Thượng đều đổ dồn về đường Lê Trọng Tấn vào cống hộp tại khu A đô thị Lê Trọng Tấn - Geleximco và chảy ra kênh đất liên tỉnh sau đó đổ ra sông Cầu Ngà, do vậy lưu vực nước thoát về công hộp khu A đô thị Lê Trọng Tấn là rất lớn. Trong khi đó mức nước kênh đất liên tỉnh qua theo dõi đều ngang với mặt bờ kênh nên nước thoát chậm.

"Qua theo dõi khảo sát một số trận mưa lớn các năm gần đây, nước sông Cầu Ngà cao hơn mực nước kênh đất liên tỉnh thoát ra từ khu A đô thị Lê Trọng Tấn vì vậy toàn bộ khu vực đường gom Láng Hòa Lạc, cổng khu Nam An Khánh Sudico đến Thiên đường Bảo Sơn nước mưa thoát chậm không chảy ra sông Cầu Ngà được mà phải chờ mực nước sông Cầu Ngà xuống thấp mới chảy được", chủ đầu tư lý giải.

Về tình hình an ninh, chủ đầu tư cho biết sau khi cư dân phản ánh đã tổ chức rà soát chất lượng đơn vị cung cấp dịch vụ và yêu cầu thay đổi, đảm bảo đúng chất lượng.

“Hiện tại chúng tôi đã cho thay thế nhân viên bảo vệ cũ, chấm dứt hiện tượng mất trộm, mất cắp vặt xảy ra trong khu đô thị. Chúng tôi cũng cho kiểm soát chặt người ra vào trong đô thị” phía chủ đầu tư cho hay.

Trả lời bức xúc của người dân Khu A về việc giá tiền điện thu cao không đúng quy định, doanh nghiệp này cho rằng, Ban quản lý dự án các Công trình Hạ tầng kỹ thuật đã bàn giao tài sản cho điện lực Hoài Đức toàn bộ 12 trạm khu A đô thị Lê Trọng Tấn vào cuối tháng 1/2018.

Hiện phía chủ đầu tư đang làm việc với điện lực Hoài Đức để ký trực tiếp với các hộ dân từ đó giá điện sẽ được thu theo quy định của nhà nước.

Còn về việc thu giá nước cao, Ban quản lý dự án các công trình hạ tầng kỹ thuật và đại diện chủ đầu tư đã làm việc với Công ty cấp nước Viwaco để bàn giao toàn bộ hệ thống cấp nước cho Viwaco quản lý nhưng Viwaco hiện chưa nhận bàn giao mà chỉ bán nước qua 1 đồng hồ tổng cho dự án.

“Vì số hộ dân chưa đủ trên địa bàn rộng nên họ không tiếp nhận bàn giao, do vậy dân khu cư A chưa thể trả tiền nước trực tiếp với Viwaco là đơn vị cung cấp nước sạch”, chủ đầu tư KĐT mới Lê Trọng Tấn – Geleximco lý giải.

Ninh Phan