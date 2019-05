Shop Villas The Arena tại Cam Ranh sở hữu nhiều lợi thế

Lợi nhuận lên đến 10%/năm

Yếu tố hàng đầu chi phối quyết định xuống tiền của các nhà đầu tư chính là lợi nhuận có thể thu về, sao cho thật xứng đáng với khoản đầu tư đã bỏ ra. Chính vì vậy, sản phẩm shop villas cũng không ngoại lệ. Hiểu được điều này, chủ đầu tư dự án The Arena đã cam kết mức lợi nhuận lên đến 10%/năm, đây là mức cam kết cao và đảm bảo an toàn cho khoản đầu tư.

Với định hướng là khu phố mua sắm đầu tiên tại Cam Ranh, nguồn lợi nhuận từ shop villas The Arena có thể đến từ cho thuê sinh lời hay kinh doanh trực tiếp. Dù khách hàng chọn hướngnào thì vẫn có thể yên tâm về tỷ suất sinh lời do lượng du khách đến Cam Ranh ngày càng lớn và sự xuất hiện của phố mua sắm sẽ tận dụng tiềm năng chi tiêu của họ.

Chủ đầu tư uy tín

Những chủ đầu tư lớn, uy tín và sở hữu những dự án bất động sản sẽ có xu hướng được các nhà đầu tư và khách hàng tin tưởng, từ đó cũng có khả năng xuống tiền cao hơn. Đối với sản phẩm shop villas Cam Ranh, chủ đầu tư là Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang được biết đến với những sản phẩm độc đáo, tiện ích khác biệt với mức độ “chịu chơi”.

Là chủ đầu tư nhiều kinh nghiệm và uy tín trên thị trường, Công ty Cổ phần Đầu tư Xây dựng Vịnh Nha Trang tạo được niềm tin cho khách hàng nhờ luôn cam kết chất lượng thi công dự án, đảm bảo tiến độ đề ra cũng như vận hành các dự án một cách chuyên nghiệp, linh hoạt. Đặc biệt, mức cam kết lợi nhuận của công ty luôn ở mức cao, lên đến 10%/năm như với dự án The Arena. Chính vì vậy, các dự án nổi bật của công ty như Panorama Nha Trang hay The Arena luôn thu hút rất nhiều khách hàng, tạo cơ hội cho các nhà đầu tư khai thác sinh lời nhanh chóng và bền vững.

Shopvilla The Arena sẽ tạo dựng không gian mua sắm sầm uất tại Cam Ranh

Tiên phong khai thác nhu cầu mua sắm lớn

Với định hướng trở thành “nơi mặt trời không bao giờ lặn” với các lễ hội bất tận quanh năm, The Arena được kỳ vọng trở thành điểm đến hấp dẫn hàng đầu Cam Ranh trong tương lai. Nằm tại trục đường sôi động nhất dự án The Arena, khu phố mua sắm shop villas sẽ là nơi thỏa mãn nhu cầu mua sắm của du khách từ 4000 căn condotel trong dự án hoặc từ các khu vực lân cận khi đến đây tham dự lễ hội. Du khách đến Cam Ranh hầu hết đều có điều kiện kinh tế tốt, sẵn sàng chi tiêu để trải nghiệm các dịch vụ chất lượng, độc đáo. Do đó, khu phố mua sắm bên trong một địa điểm tổ chức lễ hội sẽ kích thích sự tò mò và tận dụng được khả năng chi tiêu của du khách.Trong bối cảnh Cam Ranh chưa có một khu mua sắm, trung tâm thương mại, vui chơi, giải trí thì khu phố shop villas của The Arena hứa hẹn sẽ trở thành thiên đường du lịch mua sắm mới, giúp níu chân du khách và tăng trưởng du lịch địa phương.

Thiết kế thông minh, hiện đại

Vì được sử dụng với mục đích kinh doanh, các căn shop villas tại The Arena được thiết kế với 3 tầng tách biệt nhưng vẫn tận dụng được ánh sáng, gió biển nhờ tầm nhìn rộng rãi. Cách thiết kế này giúp mở rộng tầm nhìn của ngôi nhà và tạo hiệu ứng ánh sáng tốt, khiến không gian thêm lung linh, thu hút khách du lịch.

Cách thiết kế này phù hợp với gần như mọi lĩnh vực kinh doanh, từ nhà hàng, quán cafe đến thời trang, quà lưu niệm. Cùng với vị trí sở hữu 3 mặt tiền với độ rộng 8,8m, gần các tiện ích như quảng trường, sân khấu, những căn shop villas gần như được bao quanh bởi du khách. Vì vậy, việc tận dụng toàn bộ không gian để kinh doanh là vô cùng hợp lý.

Lượng du khách lớn đến Cam Ranh sẽ duy trì tỷ suất sinh lời cao cho các nhà đầu tư mua Shopvilla The Arean

Chính sách bán hàng hấp dẫn

Để tạo điều kiện cho khách hàng có thể sở hữu shop villas, chủ đầu tư dự án đã triển khai chính sách sử dụng đòn bẩy tài chính khi cho nhà đầu tư vay đến 50% giá trị sản phẩm, lãi suất 0% đến khi bàn giao và ân hạn nợ gốc trong vòng 12 tháng. Như vậy, chỉ cần bỏ ra khoảng 6,5 tỷ đồng vốn ban đầu, khách hàng đã có khả năng sở hữu căn shop villas có trị giá từ 17 – 30 tỷ đồng. Sau đó là khai thác cho thuê hoặc tự kinh doanh và khai thác triệt để chi tiêu của du khách đến Cam Ranh.

Hiện tại, 50 căn shop villa đầu tiên đã được chủ đầu tư giới thiệu ra thị trường, dự kiến sẽ bàn giao vào quý II/2019.

