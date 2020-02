Shophouse vẫn là kênh sinh lời hấp dẫn được giới đầu tư săn đón

Quảng cáo

2020 giá đất Hà Nội tăng trung bình 15%

Tiếp nối tình hình từ nửa cuối 2019 đến quý I/2020, bức tranh chung của thị trường bất động sản là sự thiếu hụt nguồn cung các dự án, trong khi khách hàng vẫn có nhu cầu tìm kiếm những kênh đầu tư hấp dẫn, có tính sinh lời cao, đồng thời giới quan sát dự báo thị trường sẽ có những chuyển biến lớn khi nhà nước thay đổi luật đất đai, với then chốt là quyết định tăng giá đất.

Để cân đối giá đất giữa các khu vực giáp ranh nội thành và các huyện ngoại thành, góp phần bình ổn giá đất nói chung, giảm thiểu chênh lệch về giá đất giữa các vùng, miền, địa phương trên địa bàn Thủ đô, từ ngày 1/1/2020, thành phố Hà Nội chính thức áp dụng bảng giá các loại đất mới theo quy định tại Quyết định số 30/2019/QĐ – UBND của UBND thành phố Hà Nội ban hành ngày 31/12/2019 về giá các loại đất áp dụng từ ngày 1/1/2020 đến ngày 31/12/2024.

Theo đó, bảng giá đất các loại trên địa bàn Hà Nội sẽ tăng bình quân 15% so với giai đoạn 2014 – 2019, chỉ riêng giá đất nông nghiệp không có sự thay đổi. Cụ thể, đối với đất ở tại các quận điều chỉnh tăng bình quân 16% đối với các tuyến đường trục chính 2 chiều; tăng bình quân 12% đối với các tuyến đường 1 chiều; các tuyến đường còn lại bình quân tăng 15%.

Trong cuộc họp báo quý IV/ 2019 được tổ chức vào tháng 1/2020, Bộ Xây dựng cũng đã có những nhận định, dự báo về tình hình thị trường bất động sản trong năm 2020, trong đó nhấn mạnh đất tại các vùng ven đô Hà Nội sẽ tiếp tục tăng giá, đặc biệt là đất tại các đặc khu, các khu đô thị mới được đầu tư đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hay những dự án sốt nóng nhờ tiến độ thi công đảm bảo, tiện ích đa dạng, chủ đầu tư uy tín.

Giới quan sát cho rằng, trước những biến đổi về thị trường cũng như cơ chế chính sách mới, shophouse – Nhà phố thương mại sẽ tiếp tục trở thành tâm điểm đầu tư, được khách hàng “săn đón”. Bởi lẽ, nhà phố thương mại luôn được xem như “hàng hiếm” tại các dự án khi nó chỉ chiếm từ 2% - 5% toàn dự án, được đặc cách vị trí đẹp nhất, có thiết kế thông minh, sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội.

Xét riêng về yếu tố kinh tế, các căn shophouse không chỉ đơn thuần đáp ứng nhu cầu ở, là tài sản tăng giá theo thời gian mà chủ sở hữu còn có thể cho thuê, gia tăng giá trị. Hiện mức lợi nhuận từ việc cho thuê shophouse được đánh giá cao hơn nhiều so với các kênh đầu tư khác vì vậy, đây sẽ vẫn là hạng mục đầu tư được yêu thích.

Dự án nào đang “khuynh đảo” thị trường?

Theo bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, CBRE Việt Nam cho biết, do các sản phẩm nhà ở gắn liền với đất có giá trị rất lớn, nên dù mua với mục đích để ở hay đầu tư (dù ngắn hạn hay dài hạn), thì vị trí thuận tiện của căn nhà, chất lượng sản phẩm, cũng như chất lượng môi trường sống tại dự án là những yếu tố tiên quyết, hấp dẫn người mua. “Dự án trọng tâm phát triển loại hình nhà phố nên được đặt tại các vị trí dân cư sẵn có, quy mô dân số trong và xung quanh dự án cao (đến từ hạng mục chung cư hay nhà dân xung quanh)”, bà An nhấn mạnh.

Tiêu biểu, shophouse tại các dự án nằm trên trục đường Tố Hữu – Hà Đông đang là điểm sáng trong việc thu hút dòng tiền đầu tư với sự tham gia của các chủ đầu tư lớn và uy tín như Văn Phú - Invest, Hải Phát, Nam Cường… Đặc biệt, shophouse The Terra - An Hưng của Văn Phú - Invest được xem là một dự án nổi bật, hội tụ đầy đủ các yếu tố vàng, được giới đầu tư đánh giá cao.

Nhà phố thương mại tại dự án The Terra - An Hưng, Hà Đông

Lợi điểm lớn nhất của shophouse The Terra - An Hưng hiện tại là cả 166 căn đã hoàn thiện và sẵn sàng để “sinh lời” ngay cho khách hàng đặt mua. Các căn shophouse nằm tại vị trí đắc địa bậc nhất trên mặt đường Tố Hữu, với đối diện là nhà chờ BRT An Hưng, nằm gần tuyến đường sắt trên cao Cát Linh – Hà Đông, trong bán kính 2 km dễ dàng di chuyển tới đại siêu thị Aeon Mall, hệ thống các trường quốc tế, các điểm vui chơi giải trí công cộng như công viên, hồ điều hòa… Đồng thời, shophouse The Terra - An Hưng không chỉ nhận được những lợi thế từ chính lượng cư dân nằm trong dự án mà còn được thừa hưởng lợi thế cư dân đến từ các dự án lân cận.

“Shophouse The Terra - An Hưng thiết kế sang trọng, tích hợp nhiều công năng sử dụng, đồng thời có nhiều tiện ích nội ngoại khu cao cấp như trung tâm thương mại, nhà hàng, quán café, bể bơi, nhà trẻ, trung tâm gym, yoga, khu sinh hoạt cộng đồng, cầu kính trên cao… sẽ là những điểm cộng quan trọng giúp gia tăng giá trị bất động sản trong tương lai.”, anh Lê Trần Quân – Hà Nội, một nhà đầu tư đánh giá về dự án.

Sức hút của The Terra - An Hưng còn nằm ở uy tín của chủ đầu tư Văn Phú – Invest, một đơn vị có tiếng trong ngành bất động sản với các sản phẩm chất lượng, có quy mô lớn, phủ rộng trên cả nước. Vì vậy, không chỉ riêng shophouse, khối cao tầng của dự án The Terra – An Hưng được mở bán từ tháng 6/2019 cũng được thị trường tích cực chào đón.

Dựa trên kết quả kinh doanh thực tế trong năm 2019, cùng với nhu cầu không ngừng tăng lên của khách hàng, giới quan sát tin tưởng shophouse The Terra - An Hưng sẽ vẫn là dự án có tính thanh khoản cao, được dự báo sẽ trở thành tâm điểm mới trong năm 2020 khi giá đất tăng lên nhanh chóng trong bối cảnh thị trường vẫn khan hiếm nguồn cung.

Lan Anh