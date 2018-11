Siết chặt kỷ cương quản lý, sủ dụng và bố trí chung cư, nhà ở xã hội

Ngày 22/11, UBND thành phố Đà Nẵng cho biết: đã có văn bản yêu cầu UBND các quận, huyện phối hợp với Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng định kỳ hàng năm và đột xuất kiểm tra tình hình thực hiện việc quản lý sử dụng chung cư nhà ở xã hội, nhà liền kề thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn quản lý.

Đồng thời, có biện pháp, chế tài mạnh đủ tính răn đe, xử lý cưỡng chế, xử phạt hành chính đối với các trường hợp vi phạm trong việc xây dựng, cải tạo, sửa chữa, cơi nới chiếm dụng trái phép, không chấp hành các quy định về quản lý sử dụng chung cư nhà ở xã hội thuộc sở hữu Nhà nước như ở không chính chủ, cho thuê, cho người không có tên thành viên trong Hợp đồng thuê ở nhờ, sang nhượng trái phép...

Ngoài ra, UBND thành phố Đà Nẵng cũng giao cho Công an thành phố chỉ đạo Công an các quận, huyện nơi có chung cư, nhà ở xã hội, nhà liền kề thuộc sở hữu Nhà nước đóng trên địa bàn, thường xuyên phối hợp với Trung tâm Quản lý và Khai thác nhà Đà Nẵng và các đơn vị có liên quan để quản lý nhân, hộ khẩu, đảm bảo tình hình an ninh trật tự, vệ sinh môi trường, an toàn phòng cháy chữa cháy tại các khu chung cư nhà ở xã hội, nhà liền kề thuộc sở hữu Nhà nước.

Liên quan đến tình hình quản lý, bố trí, sử dụng chung cư thuộc sở hữu nhà nước, mới đây, Thanh tra kết luận thanh tra tại Công ty quản lý nhà chung cư và các cơ quan, cá nhân liên quan.

Qua kiểm tra 1.324 hồ sơ của cán bộ công chức viên chức được thuê căn hộ chung cư, có một số hạn chế, sai sót. Quá trình tiếp nhận hồ sơ, ký hợp đồng đã để thiếu các thủ tục: Giấy đăng ký kết hôn (97 hồ sơ), hộ khẩu (11 hồ sơ) và Biên bản bốc thăm (94 hồ sơ). 132 trường hợp chuyển đổi căn hộ chung cư không có văn bản đồng ý của UBND TP. Có 25 trường hợp nợ tiền thuê nhà trên 3 tháng nhưng Công ty không chấm dứt hợp đồng và đề nghị thu hồi. Có 98 trường hợp ở không đúng đối tượng và không ở thường xuyên nhưng Công ty không thực hiện chấm dứt hợp đồng, kiến nghị thu hồi và báo cáo cơ quan có thẩm quyền. Có 3 trường hợp đã được UBND TP phê duyệt cho mua đất làm nhà ở nhưng Công ty không báo cáo UBND TP để thu hồi căn hộ chung cư

Kiểm tra thực tế 190/1.324 CHCC thì có 112 trường hợp ở chính chủ, 2 trường hợp không ở thường xuyên, 8 trường hợp khóa cửa, 17 trường hợp là người khác ở. Qua rà soát tình trạng nhà, đất của 1.324 thì 495 trường hợp có sở hữu nhà và đất ở Đà Nẵng. Trong đó 169 trường hợp sở hữu nhà, 56 trường hợp đang thuê căn hộ chung cư có từ 2 thửa đất trở lên là không thực sự khó khăn, bức xúc về nhà ở. 250 trường hợp có 1 thửa đất. 20 trường hợp có đất đã chuyển nhượng. Ngoài ra có 181 trường hợp có nhà, đất trên địa bàn khác không rà soát được. Có 144 trường hợp kê khai không đúng về tình trạng nhà ở, đất ở thuộc sở hữu của mình.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo Sở Xây dựng thực hiện nghiêm việc xem xét điều kiện, tiêu chuẩn được bố trí căn hộ chung cư và rà soát chặt chẽ tình trạng nhà ở, đất ở của đối tượng xin thuê căn hộ chung cư; phối hợp các ban, ngành liên quan tham mưu cho UBND TP ra quyết định thu hồi đối với các trường hợp vi phạm; tổ chức kiểm điểm trách nhiệm trong việc theo dõi, chỉ đạo, kiểm tra để xảy ra các vi phạm, thiếu sót; kiểm điểm trách nhiệm đối với người đứng đầu, các cá nhân, phòng, ban liên quan đến sai sót, khuyết điểm trong công tác quản lý, tiếp nhận hồ sơ và bố trí chung cư

Các cơ quan, đơn vị có cán bộ công chức viên đang thuê chung cư thuộc sở hữu Nhà nước tổ chức kiểm điểm đối với cán bộ, chiến sĩ, công chức viên chức cho người khác ở sai quy định chung cư của mình đang thuê; kê khai không đúng thực tế hoặc không kê khai về tình trạng nhà ở và đất ở thuộc sở hữu của riêng mình…

Nguyễn Thành