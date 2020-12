Sở hữu bất động sản với tiềm năng giá trị tại The Manhattan Glory

Quảng cáo

Xu hướng tăng giá chung của BĐS thấp tầng tại khu Đông TP.HCM

Theo thông tin từ các sàn giao dịch BĐS, trong quý 2/2020, giá sơ cấp bất động sản thấp tầng tại TP.HCM liên tục dẫn đầu thị trường, xác lập kỷ lục mới với mức 200 triệu đồng/m2 đất, tăng 125% theo năm và 74% theo quý. Dù vậy, nhu cầu mua ở phân khúc này vẫn rất lớn. Cụ thể, tổng lượng nhà ở bán được trong quý 2 tăng hơn 50% so với quý trước.

Cũng theo thống kê của JLL Việt Nam, tỷ lệ người đặt chỗ đang nhiều hơn gấp 3 lần số hàng thực tại các dự án có sản phẩm thấp tầng. Số liệu này cho thấy thị trường BĐS thấp tầng không ngừng hấp dẫn người mua, khiến cuộc đua về giá trở nên sôi động hơn bao giờ hết. Hầu hết các dự án đều ghi nhận mức tăng ấn tượng do sự mạnh tay đầu tư vào tiện ích, cơ sở hạ tầng theo từng giai đoạn.

Nổi bật nhất giữa các dự án bất động sản tiềm năng khu vực này là Đại đô thị Vinhomes Grand Park tọa lạc tại vùng lõi của TP. Thủ Đức. Theo Giám đốc Sở Quy hoạch và Kiến trúc thành phố nhận định về TP. Thủ Đức: “Hiện khu vực này đang sở hữu nhiều thế mạnh nổi trội của thành phố”. Thủ Đức đang nắm chắc ba lợi thế: vị trí địa lý trung tâm miền Đông Nam Bộ cùng hệ thống giao thông thuận lợi để kết nối, hợp tác; hệ sinh thái khởi nghiệp đã hình thành và phát triển; sự hình thành của các khu đô thị mới.

Tiềm năng tăng giá, tài sản tích lũy lâu dài với The Manhattan Glory

The Manhattan Glory là quần thể thấp tầng cuối cùng nằm trong Đại đô thị Vinhomes Grand Park, sau The Manhattan đã “cháy hàng” vào tháng 5/2020. Sở hữu nhiều lợi thế, The Manhattan Glory đang thu hút rất nhiều nhà đầu tư ra sức tìm cách sở hữu những căn biệt thự đơn lập, biệt thự song lập cuối cùng thuộc quần thể này.

Bên cạnh đó, Vinhomes Grand Park giữ vững vị thế tiên phong trên thị trường bất động sản với mô hình Đại đô thị thông minh sánh ngang các quốc gia trên thế giới với đa dạng dòng sản phẩm, tiên phong ứng dụng những công nghệ tiên tiến nhất vào quản lý vận hành. Đặc biệt, hệ thống tiện ích cảnh quan quy mô lớn đã trở thành “đặc sản” của Vinhomes Grand Park, là những niềm tự hào mới nối tiếp nhau vươn lên giữa Sài Gòn năng động như Đại công viên 36ha, Bến thuyền cao cấp, Đại lộ Ánh sáng Manhattan Glory…

Sự ra đời của Vinhomes Grand Park khẳng định vai trò tiên phong trong việc kiến tạo những tiêu chuẩn sống mới, góp phần nâng tầm toàn bộ khu vực phía Đông

Lấy lợi thế kép mà TP. Thủ Đức và Vinhomes Grand Park làm tiền đề, The Manhattan Glory tiếp tục cho thấy thêm nhiều tiềm năng của riêng mình. The Manhattan Glory sở hữu những đại lộ mua sắm trải dài xung quanh bộ ba siêu tiện ích của Đại đô thị, cùng bộ sưu tập công viên nội khu phong cách resort độc đáo với hệ thống bể bơi, sân tập thể thao, khu vui chơi… được thiết kế hiện đại, mới lạ.

Nội khu The Manhattan Glory là bộ sưu tập công viên phong cách Mỹ như Công viên thiên đường Tropical Malibu, Công viên Manhattan Riverside, Công viên nghệ thuật Broadway…

Khi quỹ đất nội đô TP. HCM đang vô cùng khan hiếm, The Manhattan Glory sẽ là lựa chọn an cư hoàn hảo, kèm theo đó là tiềm năng sinh lời cực lớn cũng như trở thành tài sản tích lũy dài lâu. Hiện tại The Manhattan Glory chỉ còn số lượng có hạn những căn biệt thự có vị trí ven mặt nước đắt giá, chứng tỏ được sức hút “nam châm” đến các nhà đầu tư thông thái trên thị trường.

Đi kèm sức hấp dẫn đến từ sản phẩm cao cấp, The Manhattan Glory đang dẫn đầu thị trường BĐS TP.HCM với chính sách bán hàng đột phá: Chỉ cần 20% giá trị biệt thự là có thể ký ngay HĐMB, hỗ trợ vay 80% còn lại với lãi suất 0%, ân hạn nợ gốc lên đến 36 tháng và quà tặng Voucher Vinfast trị giá 200 triệu đồng. The Manhattan Glory dự kiến bắt đầu bàn giao từ tháng 5/2021.

P.V