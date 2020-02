Sôi động đầu tư, shophouse The Terra - An Hưng được săn đón

Sinh lời kép từ đầu tư shophouse

Khác với nhà phố truyền thống, nhà phố thương mại hay còn gọi là shophouse là mô hình nhà ở kiêm mặt tiền kinh doanh có lịch sử lâu đời và phổ biến tại hầu hết các nền kinh tế trên thế giới. Có thể kể đến tại Châu Á là Ginza, Tokyo, (Nhật Bản), Geylang (Singapore), Penang, Malacca (Malaysia). Còn tại châu Âu, shophouse nổi tiếng có 5th Avenue, Rodeo Drive LA, Avenue Montaigine Paris… Mẫu số chung của loại hình shophouse đều là vị trí đẹp, có thiết kế sang trọng, thông minh, linh hoạt trong việc kết hợp giữa nhà ở và kinh doanh buôn bán…

Với ưu điểm vượt trội của mình, shophouse đã nhanh chóng có mặt tại Việt Nam và trở thành sản phẩm bất động sản đặc trưng với khả năng sinh lời kép, được các nhà đầu tư quan tâm, săn đón. Giới quan sát nhận định, shophouse không chỉ là tài sản tăng giá theo thời gian mà việc cho thuê shophouse còn có thể mang đến doanh thu cao, với tỷ suất lợi nhuận lớn hơn so với các loại hình đầu tư truyền thống hay gửi tiết kiệm ngân hàng. Cộng hưởng với đó, việc UBND TP Hà Nội quyết định điều chỉnh tăng giá đất từ ngày 1/1/2020 lên trung bình 15% góp phần thúc đẩy shophouse trở thành tâm điểm đầu tư trong năm 2020.

Không chỉ có vị trí đẹp, shophouse The Terra - An Hưng còn sở hữu mặt tiền thoáng đãng, được quy hoạch bài bản, các căn nhà phố tạo ấn tượng bởi lối thiết kế sang trọng, tinh tế, phù hợp cho nhiều hoạt động kinh doanh từ nhà hàng, quán café, đến showroom của các thương hiệu thời trang danh tiếng, hứa hẹn tạo nên một trung tâm mua sắm, giải trí sầm uất tại khu vực phía Tây thành phố.

Giới quan sát đánh giá, shophouse tại đây có thể coi là một hình mẫu tiêu biểu cho phân khúc bất động sản mang tính giới hạn. Chiếm một phần tỉ trọng nhỏ trong tổng dự án, shophouse The Terra - An Hưng được đặt tại vị trí đắc địa với 166 căn trong tổng thể dự án nằm tại mặt đường Tố Hữu, tuyến đường huyết mạch nối Hà Đông với trung tâm thủ đô, đối diện là nhà chờ BRT An Hưng, hay cách đó không xa là trạm tàu điện trên không nối Cát Linh – Hà Đông. Trong bán kính 2km, từ dự án The Terra - An Hưng khách hàng có thể dễ dàng di chuyển tới công viên, hồ điều hòa, trường quốc tế, và đặc biệt là siêu thị Aeon Mall Hà Đông, đại siêu thị lớn nhất tại miền Bắc.

Theo DKRA Việt Nam, shophouse đang đón dòng vốn lớn từ condotel, biệt thự biển chuyển sang. Với đặc thù nguồn cung không lớn như các dòng sản phẩm khác, cuối năm 2019 và sang 2020 DKRA nhận định shophouse sẽ tiếp tục thu hút dòng tiền trên thị trường. Shophouse dự án The Terra - An Hưng, Hà Đông có thể coi là một minh chứng rõ nét cho thấy sức hấp dẫn của loại hình bất động sản này. Theo thông tin từ chủ đầu tư Văn Phú - Invest, ngay cả trong thời kỳ thị trường chững lại, các giao dịch shophouse tại dự án vẫn diễn ra đều đặn và có xu hướng tăng lên khi dự án tiến gần đến giai đoạn bàn giao.

Shophouse The Terra - An Hưng nằm trên mặt đường Tố Hữu

Bà Nguyễn Hoài An, Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn, CBRE Việt Nam từng dành lời khuyên cho các nhà đầu tư shophouse nên lựa chọn các dự án được đặt tại vị trí cư dân sẵn có, có quy mô dân số cao. Đây được xem như là một trong những yếu tố then chốt, quyết định thành công của việc đầu tư.

Chính vì vậy những dự án nằm trong khu đô thị có dân cư đông đúc như The Terra - An Hưng được các chuyên gia và khách hàng đặc biệt lưu tâm. Shophouse The Terra - An Hưng không chỉ tận dụng lượng dân cư lớn nội khu, mà xung quanh khu vực này còn quy tụ một lượng cư dân đông đảo, hiện hữu, sống tại các dự án lân cận.

“Tôi ưu tiên lựa chọn shophouse The Terra - An Hưng vì nhà phố đã vào giai đoạn bàn giao, có thể sinh lời ngay tức khắc. Đồng thời, giá đất khu vực Hà Đông đang tăng lên nhanh chóng nên những dự án hội tụ nhiều điều kiện thuận lợi, với giá thành hợp lý như The Terra - An Hưng sẽ không còn nhiều.”, anh Trần Việt Dũng một nhà đầu tư tại Hà Nội chia sẻ.

Không chỉ riêng khu shophouse, khu cao tầng của The Terra - An Hưng cũng nhận được nhiều phản hồi tích cực từ thị trường với lượng giao dịch tăng ổn định từ giữa năm 2019. Trong Báo cáo thị trường bất động sản quý III và quý IV/ 2019 của Hiệp hội bất động sản Việt Nam (VNRea) và Hội môi giới bất động sản Việt Nam (VARs), The Terra - An Hưng là 1 trong 5 dự án tiêu biểu, có tính thanh khoản cao tại Hà Nội. Điều này khẳng định chất lượng sản phẩm cũng như uy tín của chủ đầu tư Văn Phú - Invest trong cuộc chiến tranh giành thị phần đang ngày càng khó khăn.