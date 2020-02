Sôi động phân khúc đất nền giá rẻ Bình Dương

Quảng cáo

Trường Đại học Quốc tế Việt Đức quy mô 50 ha đang chuẩn bị đi vào hoạt động tại khu vực Bến Cát, Bình Dương

Tại sao Bình Dương?

Cũng tiếp giáp TPHCM, nhưng so với một số khu vực vùng ven khác thì thị trường bất động sản Bình Dương nhìn chung được nhiều nhà đầu tư đặt kỳ vọng nhờ hàng loạt yếu tố đòn bẩy. Trong khi ở Đồng Nai độ “nóng” tập trung ở vùng xung quanh sân bay quốc tế Long Thành, thành phố Biên Hòa hay Long An thì có Bến Lức thì thị trường Bình Dương hầu như được chia đều cho các khu vực. Từ các thành phố Thủ Dầu Một, Thuận An, Dĩ An cho đến “thủ phủ công nghiệp” Bến Cát, Bàu Bàng, Tân Uyên…

Ông Phạm Sỹ Giáp, Tổng giám đốc Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển bất động sản Nam Dương, nhận định bất động sản Bình Dương đang đứng trước cơ hội to lớn nhờ vào định hướng phát triển của địa phương. Theo quy hoạch, năm 2020 Bình Dương sẽ phấn đấu trở thành đô thị loại I, là thành phố thứ sáu trực thuộc Trung ương (sau Hà Nội, TPHCM, Đà Nẵng, Cần Thơ và Hải Phòng). Cùng với đó, một số địa phương như Bến Cát, Tân Uyên cũng sẽ được nâng cấp lên đô thị loại II; thị xã Thuận An, Dĩ An trở thành thành phố, và một số xã nâng lên phường, thị trấn…

Bên cạnh đó, Bình Dương còn là địa phương duy nhất của Việt Nam lọt vào Top 21 thành phố văn minh của thế giới, thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) luôn thuộc nhóm đầu cả nước và đặc biệt là tốc độ tăng trưởng GDP cao gấp 2 lần so với mức tăng trưởng bình quân chung của cả nước. Theo số liệu thống kê năm 2019, Bình Dương đứng thứ 3 cả nước, sau Hà Nội và TPHCM về thu hút vốn FDI với tổng vốn đạt hơn 3.073 tỉ USD, tăng 50% so với cùng kỳ năm 2018, vượt 119,57% so với chỉ tiêu năm 2019.

Theo xu hướng phát triển, mới đây bảng giá đất tại Bình Dương đã được điều chỉnh tăng lên hơn 18%. Trên thực tế, tính từ đầu năm 2019 đến nay mặt bằng chung giá đất tại đây đã tăng trên dưới 20%. Giới đầu tư nhận định sắp tới, biên độ tăng giá chắc chắn sẽ còn mạnh mẽ hơn nữa.

Quang cảnh giao dịch sôi động tại phố thương mại Lộc Phát giai đoạn 1.

Hiện nay Bình Dương đang tiếp tục đầu tư nhiều công trình hạ tầng trọng điểm, mở thêm nhiều khu công nghiệp, khu công nghệ cao, cảng cạn... Nổi bật là dự án trung tâm thương mại thế giới tại thành phố mới Bình Dương, Đại học Việt Đức ở thị xã Bến Cát, khu công nghệ cao Bàu Bàng rộng 900 ha, đô thị đại học Cổng Xanh 600 và khu công nghiệp VSIP III rộng 1.000 ha tại Tân Uyên…

Các dự án giao thông nhằm gia tăng liên kết vùng cũng được chú trọng đầu tư như kéo dài tuyến metro Bến Thành - Suối Tiên về Bình Dương, hoàn thiện đại lộ Mỹ Phước - Tân Vạn đoạn nối lên Bàu Bàng, đầu tư đường sắt Dĩ An - Lộc Ninh, tuyến metro thành phố Thủ Dầu Một - Mỹ Phước - Bàu Bàng - Long Nguyên, cao tốc Đức Hòa - Chơn Thành… Đây là động lực giúp bất động sản Bình Dương giữ vững sức hấp dẫn so với các thị trường khác.

Đất nền giá rẻ “lên ngôi”

Khảo sát cho thấy thị trường bất động sản Bình Dương đang có rất nhiều dự án đất nền, nhà xây sẵn, căn hộ đang được chào bán với đủ loại mức giá, từ vài trăm triệu cho đến hàng tỉ đồng. Tuy nhiên, phần lớn giao dịch tập trung ở những dự án đất nền giá rẻ từ 600 triệu đến khoảng 1 tỉ đồng và được phát triển bởi những thương hiệu uy tín. Có thể kể đến như các dự án Hana Garden Mall (Tân Uyên), Uni Mall Center (Thuận An), The Eden City (Bến Cát - Bàu Bàng)...

“Đất nền giá rẻ luôn được ưa chuộng do giá trị phù hợp với tài chính của số đông người dân, tính thanh khoản cao. Trường hợp thị trường chững lại thì rủi ro không đáng kể so với một số sản phẩm có giá cao”, anh Minh Khánh, nhà đầu tư đến từ TPHCM, nhận xét.

Nhận định của anh Minh Khánh có thể dễ dàng kiểm chứng qua những buổi công bố các dự án nói trên với hàng ngàn khách hàng tham gia. Chỉ trong thời gian ngắn, các dự án này đều ghi nhận mức hấp thụ rất cao từ thị trường.

Phố thương mại Lộc Phát tọa lạc trong khu vực đang phát triển công nghiệp và đô thị hóa rất mạnh mẽ Mới đây nhất, dự án phố thương mại Lộc Phát nằm gần trục đường chiến lược ĐT 240 kết nối Bến Cát – Bàu Bàng cũng gây hiện tượng sốt nóng. Dự án này có quy mô 467 nền nhà phố, shophouse do năm đơn vị gồm Uniland, Địa ốc Á Châu, Nam Dương, Minh Dương và Nhất Việt phát triển với hạ tầng hoàn chỉnh, pháp lý hoàn thiện. Toàn bộ sản phẩm giai đoạn 1 đã được khách hàng đặt chỗ trong đợt giới thiệu cuối năm 2019. Hiện nay, phố thương mại Lộc Phát chỉ còn 100 sản phẩm cuối cùng cũng đang được nhiều khách hàng quan tâm, chờ ngày mở bán chính thức để giao dịch. Được biết, mức giá giai đoạn 2 chỉ ở mức 580 triệu đồng/nền, kèm nhiều ưu đãi như khuyến mãi 6 chỉ vàng, chiết khấu 6% trên tổng giá trị sản phẩm và cơ hội trúng một sổ tiết kiệm trị giá 600 triệu đồng.

Mai Khôi