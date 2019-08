SONKIM LAND giành nhiều giải thưởng lớn tại Vietnam Property Awards

Quảng cáo

Dự án được vinh danh tại các hạng mục: "Best Boutique Developer", “Dự án căn hộ hạng sang tốt nhất- HCM (Best Luxury Condo Development (HCMC), Thiết kế nội thất căn hộ hạng sang tốt nhất” (Best Luxury Condo Interior Design).

Công ty cũng nhận được “Chứng nhận đặc biệt vềtrách nhiệm xã hội doanh nghiệp” (Special recognition in CSR), tôn vinh sự đóng góp cho xã hội và cải thiện chất lượng cuộc sống cộng đồng như "Xây nhà tình nguyện", "Ngày xanh tại nơi làm việc".

Thành công này khẳng định danh tiếng của SonKim Land trên thị trường bất động sản, cũng như những thành tựu trong việc xây dựng cộng đồngvà tiện ích xã hội.

The Galleria Residence là giai đoạn 1 của dự án The Metropole Thủ Thiêm, được bao quanh với các công trình biểu tượng mới của thành phố và tiện ích sang trọng- hứa hẹn sẽ là nơi hội tụ các xu hướng văn hóa, nghệ thuật, công nghệ và giải trí mới nhất của thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

“Chúng tôi rất vinh dự nhận các giải thưởng danh giá tại Giải thưởng Bất động sản Việt Nam 2019. Từ vị trí, thiết kế và vật liệu/ thiết bị sử dụng cho The Galleria Residence là những loại tốt nhất, tinh tế nhất tại Việt Nam. Dự án là một kiệt tác trong phân khúc bất động sản cao cấp và đã giúp SonKim Land nhận được giải thưởng “The Best Boutique Developer” liên tiếp trong 2 năm- Ông Andy Han Suk Jung, Tổng Giám đốc SonKim Land chia sẻ.

