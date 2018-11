Sức hấp dẫn đến từ Rome by Diamond Lotus

Trung tâm thương mại sang trọng

Rome by Diamond Lotus nổi bật lên như một biểu tượng đầy sức sống và kiêu hãnh khi sở hữu hệ thống trung tâm thương mại từ tầng 1 đến tầng 5 toà nhà. Trung tâm thương mại với các dịch vụ ẩm thực, giải trí, chăm sóc sức khoẻ được bố trí luôn sẵn sàng cộng hưởng cùng quý cư dân tạo nên những giây phút tận hưởng cuộc sống giá trị.

Lối vào cửa chính với các họa tiết ốp lát theo hoa văn cách tân từ Roman motif hướng tâm chạy chỉ kim loại gold phối hợp với hai hàng cây rũ bóng được bố trí dọc theo sảnh đón như những người lính hoàng gia sẽ mang lại cảm giác chào mừng một cách trân trọng nhất cho những thượng khách đặt chân vào khu vực này cũng như những chủ nhân tương lai của Rome.

Đại sảnh với hàng cột vươn cao đến 14m

The Paradise Island- Khu vườn địa đàng giữa Thủ Thiêm

Tại tầng 6 toà nhà được bố trí tổ hợp giải trí – nghỉ dưỡng cao cấp với hồ bơi khoáng mặn tràn bờ vô cực 1.000m2. Điểm độc đáo là toàn bộ khu vực lòng hồ được trang trí bằng các điểm ánh sáng vẽ lên những chòm sao hoàng đạo tạo thành một khung cảnh vừa ấn tượng vừa lãng mạn giữa khu vườn địa đàng, cư dân như đang bơi trong dòng sông ngân hà huyền diệu.

Và bao quanh không gian hồ bơi là 3000m2 với 16 tiện ích như: phòng Yoga, Gym, phòng Business,....được kết nối với nhau bằng vách ngăn di động tận dụng tối đa diện tích sử dụng, từ đó mang đến những giây phút thư thái, phục hồi sức khoẻ cho quý cư dân.

Hồ bơi nước mặn 1.000m2 đầu tiên tại Quận 2

Công trình đạt tiêu chuẩn PCCC UL của Mỹ

Rome by Diamond Lotus được thêm điểm cộng khi tích hợp những quy định khắt khe đến từ Underwriters Laboratories (UL) - đơn vị hàng đầu thế giới về tiêu chuẩn an toàn PCCC với hơn 100 năm hình thành và phát triển. Để đạt được chứng chỉ thẩm duyệt an toan tòa nhà của UL đồng nghĩa với việc dự án phải thỏa mãn được hai vấn đề quan trọng: tối ưu hóa việc ngăn ngừa xảy ra cháy nổ và xử lý tốt khi sự cố cháy nổ diễn ra. UL sẽ tham gia với Phúc Khang ngay từ lúc lên kế hoạch, Rome by Diamond Lotus phải được tính toán kiểm định vật liệu xây dựng giúp hạn chế tối thiểu thiệt hại khi có hỏa hoạn bất ngờ xảy ra như: tường và sàn, nội thất… phải chống cháy, giảm khói. Đồng thời, các biện pháp kiểm tra giám định các tiêu chí an toàn định kì trong quá trình vận hành căn hộ để đảm bảo các thiết bị PCCC.

Với những tiêu chí trên, Rome by Diamond Lotus khẳng định là một sản phẩm bất động sản đa giá trị khi mang đến biên độ lợi nhuận cao cho nhà đầu tư; Không gian sống tuyệt hảo về sức khoẻ, tinh tế đến từng góc nhìn và giàu giá trị tận hưởng cho các gia đình. Xứng đáng là sản phẩm không thể bỏ qua với các gia đình muốn chọn quận 2 là nơi an cư lạc nghiệp.