Tập đoàn Mường Thanh nói gì về chất lượng công trình?

Trong thời điểm hiện tại,Tập đoàn Mường Thanh đang triển khai xây dựng Khu đô thị Thanh Hà. Đây là một trong những khu đô thị lớn nhất Tây Nam Hà Nội với tổng diện tích lên tới hơn 400 ha. Với bề dầy kinh nghiệm trong lĩnh vực BĐS với nhiều bài học xương máu. Mường Thanh đem đến cho người dân 1 khu đô thị hoàn chính nhất từ trước tới giờ của TĐ với mật độ xây dựng thấp, hoàn thiện về cơ sở hạ tầng cũng như tiện ích.

Đặc biệt, hệ thống PCCC cũng được quan tâm đặc biệt, tuân thủ mọi quy định về an toàn. Với mỗi toà nhà trung bình từ 15-19 tầng đều có 2 lối thoát hiểm, buồng đệm giữa mỗi tầng, cửa chống khói lan, 4 quạt công hút khói công suất lớn… Với mỗi 1 mặt bằng, đều có hệ thống báo cháy, báo khói, sprinkler, họng nước vách tường, bình cứu hoả đều được đảm bảo về cả số lượng và chất lượng.

Bên cạnh đó, hệ thống giao thông rộng rãi, họng nước bố trí hợp lý tạo điều kiện thuận lợi cho công tác PCCC. Các cụm nhà chung cư, sử dụng chung tầng hầm đều được trang bị hệ thống PCCC riêng biệt với 4 máy bơm cao áp cung cấp nước cho các họng nước vách tường, sprinkler, vách ngăn cháy lan …

Quay trở lại các công trình trước đó của DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên – TĐ MT, khu Đô Thị Xa La (2007) rồi kế tiếp tới các dự án Đại Thanh (2011) Kim Văn Kim Lũ (2012) … Vào thời điểm 22/11/ 2013, chính phủ có ban hành Sửa đổi và Bổ sung Luật Phòng cháy chữa cháy nên tất cả các công trình xây dựng từ thời điểm trước đó đều không đạt chuẩn. Tuy nhiên, là một Doanh nghiệp tư nhân có năng lực và có trách nhiệm, Tập đoàn Mường Thanh - DNTN Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên đã bỏ ra hơn 200 tỷ đồng để khắc phục hậu quả ( mặc dù các khu chung cư đã đi vào hoạt động và dân đã về ở) và cũng là doanh nghiệp khắc phục nhanh nhất.

Hiện nay, gần như tất cả các chung cư của Mường Thanh đã được khắc phục và được Công an PCCC Hà Nội, Cục cảnh sát PCCC & CNCH nghiệm thu đầy đủ. Đối với các toà CT1. CT2, CT3, CT4, TTTM và Căn hộ chung cư Khu đô thị Xa La do xây dựng từ năm 2007 với thiết kế và quy định không còn phù hợp nên việc khắc phục rất khó khăn (ảnh hưởng tới kết cấu và dân đã về ở). Sau khi đã làm việc cụ thể UBND TP Hà Nội, Công an PCCC HN đã nhất trí đề xuất với Bộ Xây Dựng, Bộ Công an đưa giải pháp thay thế, bổ sung tương ứng cụ thể cho những toà nhà nêu trên.

Ngay sau khi công văn đề xuất giải pháp PCCC của UBND tp Hà Nội với Cục Cảnh sát PCCC&CHCN – Bộ Công an, Vụ KHCN & MT Bộ Xây Dựng được chấp thuận, Cảnh sát PCCC tp Hà Nội đã có công văn đưa giải pháp khắc phục, biện pháp thay thế bổ sung tương ứng cho các công trình chưa được nghiệm thu PCCC của Doanh nghiệp. Doanh nghiệp tư nhân Xây dựng số 1 tỉnh Điện Biên – Tập đoàn Mường Thanh chúng tôi sẽ cam kết thực hiện khắc phục theo đúng phương án mà tp Hà Nội yêu cầu một cách sớm nhất.

Bên cạnh trách nhiệm của chủ đầu tư thì việc nâng cao kiến thức , ý thức cho các hộ dân về PCCC cũng là vấn đề đáng quan tâm. Hiện tại, TĐMT cũng đã tổ chức các buổi diễn tập định kì cũng như xây dựng cẩm nang về PCCC đến tất cả các hộ dân cư. Hy vọng trong thời gian tới, mọi người dân đều được trang bị đầy đủ kiến thức chủ động cho mọi biến cố xảy ra về nhà ở.