Thả đèn hoa đăng – Nét văn hóa mới tại Thành phố biển hồ Vinhomes Ocean Park

Thả ước nguyện, cầu an lành

Rằm tháng 7, hay Tết Nguyên Tiêu, Vu Lan báo hiếu là dịp lễ lớn mang nét đẹp văn hóa tâm linh truyền thống của người dân Việt Nam. Vào ngày này, người Việt thường dành thời gian cho gia đình hoặc đi lễ chùa để cầu những điều an lành nhất đến với gia đình, người thân. Với mong muốn tạo nên nhiều trải nghiệm mới mẻ trong dịp lễ ý nghĩa này cho người dân Thủ đô, Thành phố biển hồ Vinhomes Ocean Park đã tổ chức Chuỗi đêm hội thả đèn hoa đăng ngay tại hồ trải cát trắng rộng lớn – tâm điểm cảnh quan của Thành phố. Đây là một nét văn hóa mới xuất hiện tại đại đô thị này, mang nhiều giá trị nhân văn ý nghĩa.

Ngay từ rất sớm, hàng trăm cư dân và khách hàng của Vinhomes Ocean Park đã có mặt tại khu vực bãi cát rộng 35m quanh hồ để tham gia các hoạt động của đêm hội. Bên cạnh hoạt động chính là thả đèn hoa đăng, chương trình còn mang đến nhiều trò chơi dân gian thú vị như ô ăn quan, ném vòng,…đưa khách mời tham dự tìm về nguồn cội và kỷ niệm tuổi thơ với những nét đẹp văn hóa truyền thống của người Việt xưa. Bên cạnh đó, người dân còn vô cùng thích thú khi được chụp ảnh check – in với những cụm tiểu cảnh do BTC kỳ công chuẩn bị như con đường đèn lồng Hội An, backdrop được kết từ 100 chiếc đèn hoa sen và những công trình nghệ thuật đặc sắc của đô thị như Biểu tượng Cá voi khổng lồ, biểu tượng cặp đôi tiên cá,…tại quảng trường trung tâm.

Con đường dẫn vào khu vực thả hoa đăng được thắp sáng rực rỡ bởi hàng nghìn chiếc đèn lồng nhiều màu sắc lấy cảm hứng từ đèn truyền thống của phố cổ Hội An Các gia đình thích thú chụp hình với tiểu cảnh hoa đăng Đúng 8 giờ tối, hàng trăm cư dân đã cùng nhau thả những chiếc đèn hoa đăng rực rỡ sắc màu với ánh nến ấm áp trên mặt hồ. Mỗi người đều muốn gửi gắm những ước nguyện, lời cầu chúc bình an, sức khỏe và may mắn đến với đấng sinh thành, gia đình, người thân và cho chính bản thân mình theo những cánh hoa đăng lấp lánh. Mỗi chiếc đèn được thả xuống đều mang theo những lời nguyện ước an lành, hạnh phúc và may mắn đến cho bản thân, gia đình và bạn bè. Ngay trong khoảnh khắc ánh hoa đăng soi sáng theo dòng nước, tâm mỗi người đều thấy thật bình yên Nhiều em nhỏ cảm thấy vô cùng thích thú khi lần đầu tiên được tự tay thả những chiếc đèn hoa đăng và cầu chúc an lành cho bố mẹ Hàng nghìn chiếc đèn hoa đăng tỏa sáng trên mặt hồ rộng lớn, chở theo niềm an lạc, tâm niệm thiện lành và ước mơ của người dân. Theo dòng nước, những ánh hoa đăng có khi kết lại một chỗ tạo nên cả vùng sáng rực rỡ Chẳng cần đến tận sông Hoài – Phố Cổ, giờ đây mỗi dịp ngày Rằm và Mùng 1, người dân Thủ đô cũng có thể trải nghiệm hoạt động thả đèn hoa đăng thật ý nghĩa theo cách riêng của mình bên mặt hồ 24,5ha rộng bao la, bờ cát trắng mịn cùng rặng dừa xanh ngay tại Thành phố biển hồ Vinhomes Ocean Park. Hồ Vinhomes Ocean Park hiện đang giữ kỷ lục Hồ nhân tạo trải cát trắng lớn nhất Việt Nam với diện tích hơn 24,5ha và bờ cát trắng mịn 35m bao quanh, được kỳ công vận chuyển từ vịnh biển Nha Trang. Dưới lòng hồ là môi trường sinh trưởng của hơn 50 tấn cá đa chủng loại. Ngay khi vừa ra mắt vào tháng 5/2019, hồ trải cát trắng Vinhomes Ocean Park đã nhanh chóng trở thành tọa độ “hot” nhất mùa hè Thủ đô với chuỗi sự kiện Lagoon Festival hoành tráng quy tụ những tên tuổi đình đám trong showbiz Việt và sân khấu trên mặt nước độc đáo. Tiếp nối Lagoon Festival, chuỗi sự kiện Beach Party tổ chức vào mỗi chiều cuối tuần đang tiếp tục mang đến cho cư dân và khách hàng những trải nghiệm kỳ thú trên “bãi biển trong nội đô”. Đặc biệt, thời gian gần đây trên mạng xã hội đang lan truyền rất nhiều hình ảnh đẹp về các cặp đôi chụp ảnh cưới tại Vinhomes Ocean Park với những khung cảnh “hiếm có khó tìm” mà không nơi nào khác trong Thủ đô có được. Thay vì Hồ Gươm, Phố cổ, Nhà hát lớn,.. các cặp đôi Hà thành có thể tìm đến Vinhomes Ocean Park để có những shoot hình lãng mạn như ở biển thật. Khung cảnh lãng mạn với background hoàng hôn buông trên mặt hồ mênh mông, bờ cát trắng mìn và rặng dừa cao vút là “sản phẩm độc quyền” của riêng Thành phố biển hồ Sức sống mới đang tràn ngập khắp Thành phố biển hồ 420ha. Khi những công trình bê tông, sắt thép…dần nhường chỗ cho những cảnh quan tiện ích xanh mát, khi những tòa căn hộ ngày một cao và những dãy biệt thự gần như sắp hoàn thiện, thì những hoạt động văn hóa mới cũng đã và đang dần hình thành tại Thành phố biển hồ như một nét đặc trưng riêng của vùng đất này. Chỉ 1 thời gian ngắn nữa thôi, Vinhomes Ocean Park chắc chắn sẽ ghi tên mình trong danh sách“những điểm đến không thể bỏ lỡ” trên bản đồ du lịch thủ đô Hà Nội.

P.V