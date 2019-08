'Thành phố thẳng đứng' The Zei chiến thắng tại Vietnam Property Awards 2019

Quảng cáo

Lần đầu tiên tham dự Viet Nam Property Awards, trải qua quy trình đánh giá nghiêm ngặt, dự án cao cấp The Zei của HD Mon Holdings đã suất sắc dành được chiến thắng ở hạng mục Best High End Condo Development (Ha Noi) - Dự án chung cư cao cấp tốt nhất (Hà Nội) và đề cử Best High End Condo Architectural Design - Dự án chung cư cao cấp có thiết kế kiến trúc tốt nhất. Đây là một trong những dấu mốc vô cùng đáng nhớ của HD Mon Holdings khi đầu tư vào thị trường bất động sản cao cấp.

Property Guru là giải thưởng bất động sản uy tín nhất của khu vực Châu Á và đây là lần thứ 5 được tổ chức tại Việt Nam. Có quy trình đề cử, đánh giá và kiểm tra hiện trường nghiêm ngặt, Property Guru Việt Nam Property Awards được giám sát bởi BDO Việt Nam, chi nhánh của BDO, một trong những mạng lưới kế toán và kiểm toán lớn nhất thế giới. Với những tiêu chí lựa chọn khắt khe và uy tín nhiều năm tại khu vực Châu Á, Property Guru Viet Nam Property Awards 2019 đã thu hút sự tham gia của các chủ đầu tư tên tuổi tại thị trường Việt Nam. Với 52 hạng mục giải thưởng và chứng nhận đặc biệt, giải thưởng Property Guru Việt Nam Property Awards 2019 ghi nhận những phân khúc tích cực nhất của thị trường cũng như những thành tựu mẫu mực trong xây dựng cộng đồng và tiện ích cộng đồng.

The Zei vinh dự được đề cử tại hạng mục Best High End Condo Architectural Design (Dự án chung cư cao cấp có thiết kế tốt nhất).

Tại Viet Nam Property Awards 2019, The Zei tạo ấn tượng khác biệt giữa rất nhiều dự án Bất động sản, đặc biệt là trong phân khúc cao cấp với concept "Thành phố thẳng đứng" - một xu hướng bất động sản đang rất thịnh hành trên thế giới và phát triển mạnh mẽ tại các thành phố hiện đại bậc nhất hiện nay. The Zei – "Thành phố thẳng đứng" đầu tiên tại Hà Nội xây dựng một cộng đồng cư dân quốc tế văn minh, hiện đại với đầy đủ các công năng, tiện ích của một thành phố hiện đại theo chiều thẳng đứng. " Chúng tôi rất tự tin với chất lượng quốc tế của The Zei trong tất cả các khâu làm nên dự án, từ đơn vị tư vấn, nhà thầu, đối tác... Chiến thắng tại Property Guru Viet Nam Property Awards 2019 qua một quy trình đánh giá và thẩm định gắt gao của hội đồng giám khảo quốc tế là các chuyên gia độc lập là điều vô cùng tự hào với HD Mon Holdings. Chúng tôi tin rằng, mọi nỗ lực nhằm xây dựng một "thành phố thẳng đứng" với cộng đồng dân cư quốc tế văn minh sẽ được đền đáp xứng đáng." – Ông Nguyễn Anh Tuấn – Phó chủ tịch HĐQT HD Mon Holdings - chủ đầu tư dự án The Zei chia sẻ sau sự kiện trao giải.

Loan trần