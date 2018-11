The Arena - Cửa ngõ Cam Ranh, điểm đến sôi động

Vị trí đắc địa thuộc cửa ngõ Cam Ranh

Yếu tố hàng đầu quyết định đến giá trị bất động sản luôn nằm ở vị trí, vị trí càng đẹp thì dự án càng tạo nên sức hút lớn. Nhận định này hoàn toàn đúng với The Arena khi dự án thu hút sự chú ý trên thị trường nhờ vào một trong các lý do, đó là vị trí thuộc cửa ngõ Cam Ranh vô cùng đắc địa.

Cách sân bay Quốc tế Cam Ranh 3km, The Arena chính là điểm đến lý tưởng cho các đoàn khách trong nước và quốc tế cũng như các phi hành đoàn sau chuyến bay dài. Theo thống kê, sân bay Cam Ranh, trong năm 2017 đã đón hơn 4 triệu lượt khách quốc tế. Dễ dàng di chuyển tới sân bay chính là một trong những điểm khách hàng ưu tiên lựa chọn trải nghiệm kì nghỉ tại The Arena.

Bên cạnh đó, dự án lạc trên đường Nguyễn Tất Thành – con đường nối liền hai phố biển Cam Ranh và Nha Trang, nên từ đây khách hàng có thể dễ dàng di chuyển tới trung tâm Nha Trang chỉ trong vòng 30 phút, tới thành phố Cam Ranh chỉ trong vòng 15 phút. Hơn nữa, khách hàng cũng dễ dàng di chuyển tới những thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh như đảo Bình Ba, đảo Bình Hưng, bán đảo Bình Lập hay khu vui chơi Sealife, khu bảo tồn thiên nhiên Hòn Bàm Chùa ốc Từ Vân … nếu lựa chọn nghỉ dưỡng tại The Arena.

Ngoài ra, một mặt của dự án giáp biển Bãi Dài trong xanh, thơ mộng với triền cát mịn thoai thoải. Cộng với lối kiến trúc mang đậm nét văn hóa địa phương của 4 tòa condotel hình tổ yến độc đáo, tạo nên dấu ấn khác biệt nên 100% các căn hộ đảm bảo hướng biển và hơn 90% căn hộ view biển, đem đến sự thoáng đãng, trong xanh, thư giãn cho từng căn hộ.

Điểm đến sôi động với hệ thống tiện ích quy mô.

The Arena được giới đầu tư đánh giá sẽ là điểm đến sôi động của tương lai, đáp ứng mọi nhu cầu nghỉ dưỡng, giải trí, mua sắm của du khách. Bởi lẽ, chủ đầu tư đã đầu tư hàng ngàn tỷ đồng để xây dựng hệ thống 34 tiện ích có một không hai, tạo nên dấu ấn khác biệt và đem đến những trải nghiệm mới lạ cho du khách. Do đó, khi đến với The Arena, du khách không chỉ có một kì nghỉ dưỡng trong căn codotel sang trọng mà còn được khám phá văn hóa địa phương, tận hưởng những dịch vụ độc đáo và thỏa mãn bản thân đến tận cùng với những xúc cảm không thể nào quên.

Trái tim dự án – Quảng trường The Arena

Không khí lễ hội tưng bừng là điều khách hàng luôn cảm nhận trong suốt kì nghỉ tại The Arena. Âm nhạc sôi động, ánh sáng rực rỡ, quảng trường trung tâm The Arena không bao giờ “ngủ” bởi những sự kiện như Lễ hội Gió Mùa của nhạc sĩ Quốc Trung, Tuần lễ thời trang của siêu mẫu Xuân Lan… đến những sự kiện văn hoá, võ thuật đã mắt. Chỉ cần những bản nhạc được tấu lên, khoảng cách màu da, tiếng nói của 15.000 người trong không gian mô phỏng Đấu trường La Mã cổ đại dường như không còn nữa.

Sự kết hợp của phố đi bộ đầu tiên tại Cam Ranh cùng phân Khu Ẩm thực – Nghệ thuật tạo nên Street Food ấn tượng. Không chỉ được khám phá những món đặc sản thơm ngon của vùng biển Khánh Hoà, dạo bước trên những con đường nhộn nhịp của Street Food, khách hàng sẽ được hoà mình trong không gian ngập tràn màu sắc của những hoạt động vui chơi tràn ngập cảm xúc.

Bể bơi giật cấp 3 tầng có một không hai sẽ đem tới cho du khách những trải nghiệm khác biệt và mới lạ, với sự kết hợp của 3 loại hình: bể nước khoáng giúp phục hồi cơ thể sau một ngày dài trải nghiệm, bể nước mặn và bể nước ngọt với những trò chơi dưới nước thú vị.

Tại khu chợ hải sản với các loại hải sản tươi sống vẫn đang bơi lội trong nước, du khách có thể lựa chọn hải sản và thưởng thức tại chỗ hoặc tự tay chế biến những món ăn ngon tuyệt cho gia đình, bạn bè tại khu F&B.

Ngoài ra, du khách có thể được tận hưởng dịch vụ chăm sóc sức khỏe, mua sắm đặc sản địa phương dễ dàng ngay trong dự án, giúp tạo nên một kỳ nghỉ hoàn hảo và thuận tiện.

Chính vì mô hình nghỉ dưỡng kết hợp giải trí, lễ hội sôi động đầy hấp dẫn mà The Arena được ví như “cơn gió lạ” trên thị trường bất động sản Cam Ranh, hứa hẹn sẽ trở thành địa chỉ thu hút khách du lịch hàng đầu, tỷ lệ lấp đầy phòng luôn cao cũng như là cơ hội đầu tư hấp dẫn.

P.V