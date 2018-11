The Costa Nha Trang-Viên ngọc của thiên đường nghỉ dưỡng đầy tiềm năng

Đây cũng là vùng đất của lễ hội giàu bản sắc bản địa, con người thân thiện, hiền hòa, mến khách. Tuy đây, không phải là yếu tố quan trọng nhất song lại cần thiết để níu chân khách du lịch quay trở lại...

The Costa Nha Trang có phải dự án nghỉ dưỡng thú hút nhất tại Nha Trang thời gian này?

Cuộc chạy đua của các “ông lớn” trong ngành bất động sản khiến thị trường tại đây sôi động. Trong đó, The Costa Nha Trang trở thành điểm nhấn độc đáo, viên ngọc sáng trên thị trường bất động sản nghỉ dưỡng của thành phố biển với quy mô lớn, tiêu chuẩn 5*, ngang tầm khách sạn Intercontinental.

The Costa Nha Trang còn gây ấn tượng với thị trường khi gần như là dự án đầu tiên đã hoàn tất các thủ tục pháp lý. Các nhà đầu tư chốt mua sẽ được được cấp giấy chứng nhận sở hữu căn hộ và nhận bàn giao ngay. Điều này đã giúp The Costa Nha Trang so ưu việt hơn hàng loạt dự án khác - bán nhà trên giấy, tài sản hình thành trong tương lai.

Ưu thế này không chỉ giải quyết rủi ro về tính pháp lý mà còn đảm bảo nhiều quyền lợi của khách hàng. Cụ thể, chủ sở hữu căn hộ cũng có thể cho thuê căn hộ dịch vụ khách sạn, qua đó mang về lợi nhuận bền vững.