The Emerald: Chung cư đầu tiên của Vimefulland đủ điều kiện bàn giao cho cư dân

The Emerald là Dự án chung cư cuối cùng được cấp phép xây dựng trong nội khu đô thị The Manor, theo định hướng dịch chuyển trung tâm kinh tế, hành chính Hà Nội về phía Tây của Chính Phủ, The Emerald thừa hưởng hệ thống giao thông và hạ tầng đồng bộ, hiện đại với nhiều công trình “thế kỷ” như Đại lộ Thăng Long, đường vành đai 3, đường Phạm Văn Đồng…, cũng như các tiện ích hoàn hảo trong khu vực, như Khu liên hợp thể thao Mỹ Đình, Trường liên cấp chất lượng cao Marie Curie, Trường chuyên Hà Nội - Amsterdam, Bệnh viện 198, Đại siêu thị Big C, Trung tâm thương mại The Garden…

Hơn thế, nơi đây còn được ví như trái tim của khu vực Mỹ Đình, trung tâm của sự phát triển bởi hội tụ đông đảo tầng lớp trí thức và cộng đồng quốc tế ưu tú. Đặc biệt hơn, khi cư dân tại dự án The Emerald, có thể dễ dàng phóng tầm mắt khoảng 480m từ trên cao nhìn xuống đường đua công thức 1 để chiêm ngưỡng giải đua danh giá bậc nhất thế giới, sẽ được diễn ra vào tháng 4 năm 2020 tại khu liên hiệp thể thao Mỹ Đình quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

The Emerald được hình thành trên tổng diện tích 19,099m2, quy mô 2 tòa nhà cao 30 tầng, mật độ xây dựng 34,7%, mật độ giao thông, cây xanh chiếm 65,3%, The Emerald đem đến cho khách hàng 1344 căn hộ, có diện tích từ 77 m2– 142m2 được thiết kế đa dạng từ 2 phòng ngủ đến 4 phòng ngủ, cùng hệ thống các ô cửa kính cao rộng mở ra không gian tràn ngập ánh sáng và gió tự nhiên.

The Emerald mang phong cách kiến trúc tân cổ điển nước Pháp tinh tế, sang trọng là bản tình ca giao hòa giữa nét quyến rũ của kiến trúc cổ điển và sự phóng khoáng, vững trãi của kiến trúc đương đại. Sắc xanh lấp lánh, sang trọng được mô phỏng tối đa trong từng chi tiết tòa nhà, tạo nên một công trình kiết trúc vượt thời gian, giống như những gì mà Vimefulland đã định vị cho The Emerald “Giữ tâm sáng tựa ngọc, trên miền vô ưu sống”.

Tòa nhà chung cư cao tầng The Emerald Phóng viên có buổi nói chuyện và phỏng vấn ông Đỗ Xuân Quân - Tổng giám đốc Công ty cổ phần bất động sản Mỹ Đình. Thưa ông, trong thời khắc của lễ bàn giao nhà hôm nay, Ông có thể có đôi lời chia sẻ với cư dân được không?

Ông Đỗ Xuân Quân – Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Mỹ Đình Vâng, thưa toàn thể quý vị! thất khó để diễn tả hết những tình cảm của tôi lúc này, hơn 2 năm qua, với một quãng thời gian không phải dài, nhưng cũng đủ cho tôi hiểu được nỗi vất của anh em trên công trường, không ít người đã nhiều ngày không có một ngày nghỉ trọn vẹn, nhiều người không có đủ thời gian chăm sóc gia đình, anh em đã phải hy sinh thời gian quý báu cho gia đình và nhiều ưu tiên cá nhân, dốc lòng, dốc sức quản lý, giám sát việc thi công diễn ra liên tục 3 ca trong một ngày, kể cả ngày nghỉ, ngày lễ, thi công trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, mưa, nắng, nóng, lạnh thất thường, đặc biệt là thời gian hoàn thiện tòa nhà, hoàn thiện hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hoàn thiện nội thất căn hộ còn vất vả hơn rất nhiều, bởi lẽ, các hạng mục thì công này đòi hỏi sự tỷ mỷ đến từng góc cạnh từ khung cửa sổ, cửa thông phòng, lát sàn nhà, đến việc lắp đặt thiết bị, ánh sáng, PCCC trong từng căn hộ. Nhưng có lẽ cái mà tôi tâm đắc nhất, đó là công tác an toàn trong thi công, hơn 2 năm thi công xây dựng, trên công trường có những lúc lên đến 1500 công nhân, nhưng chưa xảy ra sự cố tài nạn, họa hoạn nào trong suốt quá trình thi công và hoàn thiện dự án. Các nhà thầu tiến hành thi công song song với công tác giám sát chất lượng các hạng mục công trình một cách chặt chẽ, đảm bảo chất lượng công trình tốt nhất. Cùng với đó, Chủ đầu tư đã mời các đoàn kiểm tra chất lượng thi công trong từng giai đoạn và đều nhận được kết quả đánh giá đảm bảo theo đúng tiêu chuẩn, quy chuẩn của Bộ xây dựng đã phê duyệt và thực hiện kiểm định chất lượng nước sinh hoạt, hệ thống thang máy Schindler, hệ thống kiểm soát ra vào tầng hầm Iparking, hệ thống camera, hệ thống thông gió, hệ thống báo cháy tự động Sprinkler cùng với môi trường sống xanh lý tưởng, những con đường dạo nội khu, bên cạnh những hàng cây xanh mướt, cùng hệ thông tiện ích đa dạng từ bể bơi, vườn BBQ, vườn đọc sách, quảng trường nước, sân chơi trẻ em… chắc chắn đáp ứng được nhu cầu của mọi thành viên trong một gia đình đa thế hệ. Đến với The Emerald, cư dân vừa có không gian thoáng đãng dành riêng cho người già, trẻ nhỏ, vừa đủ đầy tiện ích hiện đại phục vụ nhu cầu cuộc sống năng động của giới trẻ ngày nay. Thưa ông, trước thực trạng hiện nay, nhiều tòa nhà chung cư cao tầng chưa đủ điều kiện đã bàn giao nhà cho cư dân, vậy dự án The Emerald điều kiện bàn giao nhà cho cư dân như thế nào? Với tôi! Mỗi một dự án đều là một đứa con tinh thần, cần bàn tay chăm chút từ khi còn là ý tưởng, cho đến khi hoàn thành bàn giao đưa vào vận hành, đối với The Emerald có lẽ còn nhiều ý nghĩa hơn thế, bởi lẽ đây là sản phẩm chung cư cao tầng đầu tiên mang thương hiệu Vimefulland, chứa đựng tâm huyết của cả một tập thể khát khao mang đến những điều tốt nhất cho cộng đồng và ước mong ra mắt thị trường bằng một sản phẩm hoàn hảo. Thứ nhất, Đối với nghiệp thu PCCC của tòa nhà, ngoài việc nghiệm thu của chủ đầu tư với nhà thầu, ngày 26/6/2019 đến ngày 30/7/ 2019, Cục cảnh sát PCCC và CNCH của Bộ công an đã phối hợp với đơn vị PCCC Công an TP HN và Công an quận Nam Từ Liêm thực hiện kiểm tra nghiệm thu khoảng cách an toàn PCCC, đường giao thông phục vụ cho xe chữa cháy; giải pháp ngăn cháy, chống cháy lan; lối thoát nạn, hệ thống đèn chiếu sáng sự cố và đèn chỉ dẫn thoát nạn; hệ thống báo cháy tự động; hệ thống chữa cháy bằng nước; hệ thống chữa cháy tự động bằng khí HFC-227ea (FM200); trang bị phương tiện chữa cháy ban đầu và đã được Cục cảnh sát PCCC và CNCH của Bộ công an chấp thuận kết quả nghiệm thu về PCCC của Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Mỹ Đình đối với công trình khu nhà ở cao tầng dịch vụ ô đất CT8 (dự án The Emerald) tại văn bản số: 1524/PCCC&CNCH-P4.

Thứ hai, Đối với công tác nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng, ngày 9/8/2019 đến ngày 21/8/2019, Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của Bộ xây dựng căn cứ hồ sơ thiết kế đã được thẩm duyệt; căn cứ biên bản kiểm tra kết quả nghiệm thu PCCC và quá trình kiểm tra thực tế từng hạng mục tại công trình, Cục giám định nhà nước về chất lượng công trình xây dựng của Bộ xây dựng đã chấp thuận kết quả nghiệm thu hoàn thành thi công xây dựng của Liên danh Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Mỹ Đình và Công ty cổ phần đầu tư xây dựng phát triển nhà số 7 Hà Nội đối với công trình khu nhà ở cao tầng dịch vụ ô đất CT8 tại văn bản số: 142/GĐ-GDD2/HT. Và hơn thế, The Emerald là dự án chung cư cao tầng đầu tiên từ ngày 1/7/2019 đến ngày 31/8/2019, Chủ đầu tư cùng với cư dân thực hiện nghiệm thu căn hộ từ nguồn điện, số lượng các ổ cắm điện, hệ thống đèn trần, đèn nhà bếp, đèn ban công, đèn vệ sinh; hệ thống điều hòa; đường nước khu nhà vệ sinh, kỹ thuật thoát sàn, vòi xịt vệ sinh, vòi hoa sen, đường ống dẫn điện nóng lạnh,…; kiểm tra sàn gỗ, cửa thông phòng, cửa sổ, bản lề, tay nắm, ốc vít, ổ khóa cửa ra vào, trần nhà, tường nhà, sơn tường, ban công, ,… cuối mỗi buổi nghiệm thu khách hàng ghi lại những yêu cầu (nếu có) để chủ đầu tư chỉ đạo nhà thầu thực hiện khắc phục ngay trong vòng 24h. Chủ đầu tư luôn sát sao tới từng chi tiết trong quá trình thi công, nhưng với một dự án lớn như The Emerald, có thể không tránh khỏi những vấn đề khiến cư dân chưa hài lòng, Ban lãnh đạo Công ty đã nhanh chóng tiếp nhận và xử lý hợp lý các vấn đề cư dân yêu cầu. Bên cạnh đó, để duy trì chất lượng dài lâu cho công trình dự án, cần có một tổng chỉ huy chuyên nghiệp quản lý, vận hành tòa nhà, bảo trì hệ thống hạ tầng kỹ thuật, chăm sóc từng hàng cây, thảm cỏ và Savills Việt Nam được lựa chọn độc quyền là đơn vị quản lý vận hành, đồng hành cùng cư dân, tận tụy chăm lo cho không gian sống của cư dân, theo tiêu chuẩn quản lý vận hành mà Vimefulland đã định vị. Như vậy, có thể nói rằng, xây dựng một khu dân cư văn minh là một việc không hề đơn giản, đòi hỏi trách nhiệm không chỉ từ các cơ quan chức năng trong việc ban hành đồng bộ các quy định, chế tài quản lý; từ chủ đầu tư trong việc tuân thủ đầu tư thi công xây dựng và quản lý, vận hành dự án; mà cần nhất là thái độ và ứng xử của cư dân, bởi sau cùng cư dân mới là nhân tố quyết định môi trường sống của The Emerald. Vâng, cảm ơn ông đã có lời chia sẻ rất tâm huyết!

Tổng mặt bằng cảnh quan dự án The Emerald Dự án The Emerald, sau bao ngày vất vả, mong mỏi sáng ngày 5/9/2019, Chủ đầu tư Công ty cổ phần đầu tư bất động sản Mỹ Đình đã chính thức tổ chức lễ bàn giao cho những cư dân đầu tiên, đây là minh chứng cho tính pháp lý cao nhất, giữ vững giá trị của dự án, khẳng định sự đảm bảo tối đa quyền lợi hợp pháp của khách hàng, đồng thời cũng là cột mốc quan trọng đầy tự hào, là hành động thiết thực chứng minh uy tín, sự tận tâm, chuyên nghiệp của chủ đầu tư, đơn vị phát triển dự án Vimefulland cùng các đối tác, nhà thầu để hình thành nên The Emerald ngày hôm nay. Phóng viên đã tranh thủ trao đổi với cư dân. Ông Phạm Thanh Nam chủ sở hữu căn hộ E1.11.7 là khách hàng đầu tiên nhận bàn giao nhà tại dự án The Emerald và được Ông chia sẻ “Hài lòng và hạnh phúc cũng là tâm trạng chung của nhiều cư dân trong buổi lễ bàn giao nhà ngày hôm nay, nhận nhà mới, đồng nghĩa chúng tôi đã chạm đến giấc mơ an cư ngay chính trung tâm thủ đô Hà Nội. Từ hôm nay, tôi chỉ mất 5 phút để đến khu trung tâm và ngay tại The Emerald, hay quanh khu vực dự án, đều hiện hữu rất nhiều tiện ích phục vụ nhu cầu sống, sinh hoạt hằng ngày, mà không cần phải tìm kiếm đâu xa”.

Đại diện chủ đầu tư, đại diện thương hiệu Vimefulland trao hoa và chìa khóa căn hộ cho 3 cư dân đầu tiên dự án The Emerald Nhịp sống đô thị mỗi ngày một trở nên gấp gáp, con người dường như cũng bị cuốn đi nhanh hơn với những ước mơ và hoài bão lớn lao của cuộc đời, thế nhưng dù ở nấc thang nào trong đời, những năm tháng tuổi trẻ tràn đầy nhiệt huyết, tuổi trung niên vững vàng khẳng định sự nghiệp, hay tuổi xế chiều an nhàn tận hưởng cuộc sống bên con cháu, trong mỗi người, có lẽ vẫn luôn tồn tại mong ước về niềm hạnh phúc giản dị, như một sáng thức dậy, thấy gió mát lành thổi khẽ qua khung cửa, nắng dịu dàng len lỏi qua rèm đậu lung linh trên gối, tiếng lá xào xạc lẫn tiếng chim lảnh lót và thấy tâm hồn mình rung cảm trước những khoảnh khắc đất trời giao mùa và đây là sự tiếp nối hành trình kiến tạo những miền đất xanh, vẹn tròn hạnh phúc, chinh phục thêm những nấc thang mới, những tiêu chuẩn mới về sản phẩm nhà ở mà Vimefulland rất đỗi tự hào. Có lẽ, ít ai nghĩ rằng, chỉ mới hơn 2 năm trước, mảnh đất này vẫn còn ngổn ngang cát sỏi, bùn đất, vắng bóng người, vậy mà chỉ ít ngày nữa thôi, khi các ô cửa sổ The Emerald đồng loạt sáng đèn, thì cũng là lúc “Viên ngọc lục bảo” sẽ tỏa sáng, lộng lẫy giữa trung tâm khu vực Mỹ Đình.

