The Golden Star về đích vượt tiến độ 3 tháng

Để đảm bảo tiến độ thi công cùng chất lượng công trình ở mức cao nhất, ngay từ đầu, Hưng Lộc Phát đã lựa chọn những đơn vị có năng lực và uy tín trên thị trường: nhà thầu Hòa Bình, tư vấn quản lý và giám sát xây dựng là Tập đoàn Artelia (Pháp) ….Công tác hoàn thiện dự án như trang thiết bị hoàn thiện căn hộ, cảnh quan, giao thông nội bộ, khu trường học, các khu vực tiện ích như: phòng gym, công viên cảnh quan, khu sinh hoạt cộng đồng, hồ bơi tràn trên tầng 21,… đang được triển khai đồng bộ với sự quyết liệt và cam kết cao nhất từ phía Hưng Lộc Phát cũng như các đối tác uy tín.

Do chủ động được nguồn vật liệu, tài chính và quan tâm đến việc giữ vững uy tín nên sản phẩm luôn được chủ đầu tư chăm chút từng chi tiết. Hưng Lộc Phát đã không ngại đầu tư cho The Golden Star những vật liệu cao cấp như gạch cẩm thạch – loại đá cao cấp thường được dùng trong các dự án căn hộ 5 sao, phòng ngủ sử dụng ván lót sàn nhập khẩu từ Đức và toilet lát gạch Ceramic, có lớp Prime giúp chống trượt. Những công nghệ hàng đầu như thang máy tốc độ cao OTIS, hệ thống cửa từ thông minh tự động 3 lớp đảm bảo an toàn tuyệt đối cho gia đình cư dân cũng được Hưng Lộc Phát đầu tư ở căn hộ The Golden Star.

The Golden Star còn đặc biệt ưu tiên diện tích để phát triển mảng xanh với 3 lớp cây xanh ở sân vườn, mặt đứng và tầng mái. Cây cối sẽ bao bọc và phủ xanh từng ngóc ngách căn hộ. Nhờ vậy cư dân sẽ được sống trong môi trường thân thiện với thiên nhiên, giúp bảo vệ sức khỏe tối đa. Nói về sức khỏe, The Golden Star cũng là dự án tiên phong trong việc áp dụng hệ thống lọc nước bằng công nghệ bồn lọc nhiều lớp, kết hợp với xử lý vi khuẩn bằng hệ thống lọc tia cực tím (theo công nghệ Cộng Hòa Liên Bang Đức – đạt tiêu chuẩn nước uống trực tiếp của tổ chức Y Tế Thế Giới W.H.O) cho phép cư dân thoải mái tận hưởng làn nước mát mỗi ngày ngay từ vòi trong căn hộ của mình.

Tọa lạc trên mặt tiền đường Nguyễn Thi Thập, liền kề khu đô thị Phú Mỹ Hưng, dự án có tổng cộng 478 căn hộ diện tích từ 50-83 m2. Từ đây rất thuận tiện cho việc di chuyển đến các vùng lân cận như Phú Mỹ Hưng, quận 4, quận 8, quận 1, Nhà Bè.

An Hòa