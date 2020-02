Thêm một Cty bất động sản ở Bình Dương bị tố lừa đảo bán dự án ‘ma’

Trước đó, ngày 26/2, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Dương đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Tổng giám đốc Công ty Bình Dương City Land ông Nguyễn Thanh Hùng (SN 194) và phó giám đốc Hoàng Anh Vui (SN 1994).

Cụ thể, thông qua việc bán đất nền tại các dự án gồm: Khu dân cư Phúc Long City, khu dân cư Happy Home tại xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo và khu nhà ở Phúc Long 1, Phúc Long 2, khu dân cư Green City, khu dân cư Green City 2, khu dân cư Green City 3 tại xã Lai Hưng, Bàu Bàng, Công ty Bình Dương City Land đã thu tiền của hàng trăm khách hàng.

Đáng nói, các dự án mà công ty này rao bán, nhận tiền từ khách hàng chưa được cơ quan chức năng cấp phép. Những khu đất công ty rao bán hiện chỉ là bãi đất trống thuộc sở hữu của người dân.

Đầu năm 2020, sau hơn 2 năm bỏ tiền mua đất nhưng không có đất để giao, hàng trăm khách hàng kéo đến trụ sở công ty Bình Dương City Land ở phường Hòa Phú, TP Thủ Dầu Một, Bình Dương đòi lại tiền. Cùng với đó, cơ quan chức năng nhận được nhiều đơn tố cáo của người dân.

Sau khi vào cuộc điều tra, đến nay công an khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 lãnh đạo công ty Bình Dương City Land. Đồng thời, công an thực hiện lệnh khám xét nơi ở và làm việc của các đối tượng.