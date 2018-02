Thị trường bất động sản 2018: Hợp tác chiến lược đóng vai trò quan trọng

Có thể kể tới những hợp tác đáng chú ý giữa Gamuda Land, một trong những nhà đầu tư bất động sản hàng đầu từ Malaysia với các công ty có tiếng tăm trong làng bất động sản Việt như CENLAND, MuaBanNhaDat.vn & Batdongsan.com.vn. Sự hỗ trợ và cố vấn của các đối tác chiến lược đã góp phần không nhỏ cho sự phát triển của dự án Gamuda City (Hoàng Mai, Hà Nội) do Gamuda Land làm chủ đầu tư. Nhờ tư vấn từ các đối tác chiến lược cùng những định hướng đúng đắn về thị trường, dự án Gamuda City đã được biết đến nhiều hơn, đồng thời cung cấp cho các khách hàng các giải pháp tối ưu khi tìm kiếm một tổ ấm thích hợp cho bản thân và gia đình.

Đơn cử, sau hơn 10 năm hoạt động tại thị trường Việt Nam, Gamuda Land đã từng hợp tác với nhiều đơn vị phân phối chuyên nghiệp trong nước và quốc tế, trong đó nổi bật nhất là quan hệ hợp tác trong phát triển kinh doanh, phân phối tiếp thị sản phẩm với CENLAND từ năm 2013. Trong quá trình hợp tác, CENLAND đã phân phối & tiếp thị thành công các sản phẩm bất động sản thuộc khu đô thị Gamuda Gardens (một trong những phân khu chính của quần thể Gamuda City), như chung cư The ONE Residence, The TWO Residence, biệt thự song lập Iris Homes, nhà liền kề Lily Homes, Camelia Homes… Trong tháng 1 vừa qua, nhà liền kề Dahlia Homes đã được chủ đầu tư và CENLAND giới thiệu, dự đoán sẽ là dự án nổi bật được triển khai năm 2018.

Bên cạnh đó, được đáng giá là kênh thông tin về bất động sản có lượng truy cập lớn nhất Đông Nam Á, trong năm 2017, Batdongsan.com.vn đã giúp Gamuda Land và nhiều đối tác bất động sản thu hút khách hàng mục tiêu và quảng bá cho thương hiệu chủ đầu tư, thương hiệu dự án tới hơn 10 triệu người truy cập qua các giải pháp truyền thông trực tuyến. Các giải pháp này giúp các chủ đầu tư có thể dễ dàng kiểm soát và thống nhất nội dung của các sản phẩm ra bên ngoài một cách nhất quán. Đồng thời, để cung cấp một bức tranh toàn cảnh cho thị trường bất động sản năm 2018 tới nhiều người quan tâm, ông Chow Chee Fan – Tổng Giám đốc Gamuda Land Việt Nam đã tham dự buổi hội thảo Bất động sản thường niên do Batdongsan.com.vn tổ chức vào tháng 12.2017 với tư cách diễn giả

Hội thảo Bất động sản thường niên của Batdongsan.com.vn (2017) có sự góp mặt của ông Chow Chee Fan – Tổng Giám đốc Gamuda Land Việt Nam Với các chủ đầu tư, truyền thông tổng thể không chỉ dừng lại ở các giải pháp công nghệ số, mà còn ở tương tác thường xuyên với các khách hàng tiềm năng thông qua các sự kiện giới thiệu sản phẩm và tri ân khách hàng. Một trong những đối tác nổi bật của nhiều nhà đầu tư trong công cuộc kết nối, thu hút khách hàng sử dụng dịch vụ và đầu tư vào các dòng sản phẩm bất động sản cao cấp là MuaBanNhaDat.vn - trang thông tin bất động sản uy tín hàng đầu. Với bề dày kinh nghiệm trong việc xây dựng cộng đồng giữa người mua, người bán, chủ đầu tư & khách hàng, MuaBanNhaDat.vn đã đem lại thiện cảm cho người dùng và cùng chung tay vì mục tiêu phát triển thị trường bất động sản nói chung. Hướng tới năm 2018, các chủ đầu tư bất động sản tiếp tục giới thiệu ra thị trường các sản phẩm đa dạng và ngày càng cạnh tranh. Tuy nhiên, trải nghiệm và các giá trị thực mang đến cho khách hàng cần được chú trọng hơn cả, cũng như Gamuda Land đang tích cực mang đến các giá trị của một cuộc sống xanh chuẩn mực cho khách hàng qua dự án Gamuda City. Đặc biệt, những mối quan hệ hợp tác với các công ty chiến lược với kinh nghiệm phong phú sẽ giúp các nhà đầu tư vững bước trên con đường tiếp cận và tương tác với khách hàng, cung cấp những sản phẩm bất động sản có giá trị, nâng tầm cuộc sống cho xã hội và cộng đồng.

