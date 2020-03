Thị trường BĐS thủ đô thời Covid-19 – Nhận diện những điểm sáng?

Bước vào đầu năm 2020, thị trường bất động sản đã được dự báo sẽ gặp nhiều khó khăn, thách thức do việc siết chặt dòng vốn tín dụng vào lĩnh vực này và việc rà soát pháp lý dự án khiến nguồn cung sụt giảm mạnh. Nay thị trường lại phải đối diện với tình hình dịch bệnh Covid-19 đang diễn biến phức tạp khiến không ít doanh nghiệp, sàn giao dịch lao đao.

Thế nhưng, trong bối cảnh khó khăn đó, các doanh nghiệp địa ốc có tiềm lực cũng như sàn giao dịch BĐS chuyên nghiệp vẫn đang tích cực tìm nhiều giải pháp nhằm duy trì hoạt động và cung cấp những sản phẩm có giá hợp lý hơn, nhằm đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân, đặc biệt là tại các TP lớn.

Căn hộ chung cư vẫn có sức hút với khách hàng mua nhà ở thực

Ông Vũ Cương Quyết, Tổng Giám đốc Đất Xanh Miền Bắc chia sẻ, trong ngắn hạn, tâm lý của khách hàng và các nhà đầu tư đang bị tác động bởi dịch Covid-19, do đó từ Tết ra đến nay cả nguồn cung và nhu cầu đều sụt giảm, đặc biệt tâm lý của nhà đầu tư bị ảnh hưởng khá lớn.

Tuy nhiên, theo ông Quyết dù thế nào đi nữa thì nhu cầu mua nhà ở thực vẫn có. Một điểm sáng rất đáng chú ý trên thị trường từ đầu năm đến nay, đó là nguồn cầu mua căn hộ của người nước ngoài trong tỷ lệ 30% ở mỗi dự án vẫn đang duy trì khá ổn định, đây được xem là sự hỗ trợ đáng kể cho thị trường. Tại Đất Xanh Miền Bắc, hiện người nước ngoài mua căn hộ cao cấp chiếm khoảng 10% tổng lượng giao dịch.

Bên cạnh đó, nhu cầu mua nhà ở thực của người dân vẫn có. Theo ông Quyết thì những dự án đã mở bán trước đó từ năm 2019 có lợi thế, bởi thông tin dự án đã được khách hàng tìm hiểu kỹ. Do hiện tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, các sự kiện mở bán, tụ tập đông người của các sàn giao dịch đều phải dừng lại để phòng, chống dịch. Chính vì thế, phương án bán hàng từ xa, nhờ sự hỗ trợ của công nghệ đang được nhiều sàn BĐS áp dụng thay thế cho bán hàng trực tiếp.

Ở phân khúc căn hộ chung cư, theo Đất Xanh Miền Bắc, một số dự án chung cư đã mở bán từ năm 2019 vẫn có giao dịch tốt như khu vực Hà Đông – Thanh Xuân có Skyline Văn Quán, Kiến Hưng Luxury, PCC1 Thanh Xuân…

Khu vực Cầu Giấy một số dự án cũng được người mua nhà ở thực quan tâm, giao dịch ổn định như Mipec Rubik 360, Golden Park, Goldmark City, The Park Home… hay dự án sắp ra mắt The Matrix One trên mặt đường Lê Quang Đạo, Mễ Trì cũng thu hút được sự quan tâm của khách hàng.

Khu vực quận Long Biên, một vài dự án chung cư được người mua nhà ở thực tìm kiếm như TSG Lotus Long Biên, Ruby City 3, Premier Berriver Long Biên…

Đặc biệt, khu vực quận Hoàng Mai đang xuất hiện thông tin sắp ra mắt dự án căn hộ thuộc phân khúc trung cao cấp Phương Đông Green Park, tọa lạc ngay số 1 Trần Thủ Độ, trên trục giao thông liên tỉnh Pháp Vân – Giải phóng, với thiết kế căn hộ hiện đại, diện tích đa dạng từ 52 – 98,6m2 gồm 2 đến 3 phòng ngủ, Phương Đông Green Park được đánh giá là dự án căn hộ “XANH” hướng đến không gian sống chất lượng, gần gũi thiên nhiên cho thế hệ trẻ.