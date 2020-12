Thị trường căn hộ Bình Dương thiết lập mặt bằng giá mới

Sự gia tăng về số lượng lẫn giá bán

Năm 2020 thị trường bất động sản chứng kiến sự sôi động của thị trường Bình Dương. Khi TP. Hồ Chí Minh thắt chặt về mặt pháp lý thì xu hướng tất yếu là sự dịch chuyển ra các đô thị vệ tinh. Chính điều này đã “giữ chân” thị trường bất động sản TP. Hồ Chí Minh, mở ra cơ hội để Bình Dương soán ngôi vị quán quân trên thị trường bất động sản.

Với việc thành lập 2 thành phố là Thuận An và Dĩ An đã tạo bệ phóng để Bình Dương trở thành tâm điểm đầu tư hấp dẫn trên thị trường bất động sản. Theo đó, số lượng sản phẩm tăng lên vượt trội và giá bán cũng tăng theo. Trong đó, nổi bật là thị trường căn hộ.

Theo báo cáo Quý III của CBRE trong chín tháng vừa qua ghi nhận sự phát triển mạnh mẽ của thị trường này. Số lượng căn hộ chào bán tại Bình Dương gần bằng số lượng tại TP.HCM với 8.289 căn từ tám dự án. Đặc biệt, Bình Dương lập kỷ lục với tỷ lệ hấp thụ căn hộ đến 97%, cao hơn tỷ lệ 82% tại TP HCM và 69% tại Hà Nội. Song song đó, giá bán cũng tăng lên. Theo số liệu của Sở Xây dựng Bình Dương, riêng trong 9 tháng đầu năm 2020, tổng số căn bán thành công tại đây tăng gấp 2,5 lần. Giá căn hộ tại Bình Dương nhiều thời điểm vọt lên 40-45 triệu đồng/m2.

Dự án khu căn hộ cao cấp Opal Skyline đang trở thành tâm điểm an cư và đầu tư tại thành phố trẻ Thuận An (Bình Dương).

Đô thị vệ tinh TP. Dĩ An và TP. Thuận An được các chuyên gia đánh giá là “vùng đất màu mỡ”. Hai địa phương này có nhiều yếu tố tiềm năng như vị trí đắc địa, hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư đồng bộ, dễ dàng kết nối với TP. Hồ Chí Minh và các tỉnh lân cận. Bình Dương hiện là “thủ phủ công nghiệp” của cả nước, trong đó TP. Thuận An và TP. Dĩ An thu hút hàng nghìn công nhân và kỹ sư tới làm việc và sinh sống mỗi năm. Chính vì vậy, nhu cầu sản phẩm căn hộ tại đây luôn ở mức cao, tạo tiền đề để gia tăng giá trị sản phẩm căn hộ, khiến thị trường sản phẩm này thiết lập mặt bằng giá mới.

Theo khảo sát thực tế của Batdongsan.com.vn tính tới tháng 7/2020, giá chung cư tại các khu vực Dĩ An, Thuận An, khu vực mặt tiền Đại lộ Bình Dương và tuyến quốc lộ 13 giá nhiều dự án lên đến gần 40-45 triệu đồng/m2. Với mức giá này, các dự án nơi đây đã vượt qua mức giá bán nhiều khu vực tại TP.HCM.

Opal Skyline - sở hữu tiềm năng sinh lời hấp dẫn

Tâm điểm của thị trường bất động sản Bình Dương gọi tên Thành phố trẻ Thuận An. Sở hữu nhiều yếu tố sẵn có khiến Thuận An có sức hút đặc biệt với các “ông lớn” bất động sản. Điển hình trong số đó phải kể đến Tập đoàn Đất Xanh với sự ra mắt dự án khu căn hộ cao cấp Opal Skyline.

Tọa lạc trên trục đường Nguyễn Văn Tiết, tuyến đường trung tâm thành phố Thuận An. Opal Skyline thừa hưởng trọn vẹn những lợi thế sẵn có từ thành phố này. TP. Thuận An có hệ thống giao thông đồng bộ, từ việc nâng cấp, mở rộng trục đường “xương sống” quốc lộ 13 lên 8 làn xe đã tạo điều kiện cho việc di chuyển đến các thành phố liền kề như TP. Thủ Dầu Một, TP. Dĩ An, TP. Hồ Chí Minh và một số tỉnh lân cận trở nên nhanh chóng và dễ dàng. Ngoài ra, tại đây còn quy tụ các hệ thống tiện ích đẳng cấp quốc tế như AEON Mall, Lotte Mart, sân golf Sông Bé, bệnh viện Hạnh Phúc, Columbia…