Thị trường trầm lắng, doanh nghiệp địa ốc quyết không giảm giá bán

Giao dịch lao dốc, giá bán không giảm



Trong báo cáo vừa công bố, Hội Môi giới bất động sản Việt Nam nhận định, tình hình thị trường bất động sản (BĐS) quý I/2020 vô cùng trầm lắng so với cùng kỳ hàng năm. Lượng cung, giao dịch, tỷ lệ hấp thụ ở mức thấp nhất trong vòng 4 năm qua.



Cụ thể, các dự án nhà ở, tổng sản phẩm chào bán trên cả nước (gồm cả hàng tồn kho và mới mở bán) đạt hơn 53.200 sản phẩm nhưng chỉ giao dịch thành công hơn 7.600 sản phẩm (tỷ lệ hấp thu là 14,3%).

Thị trường bất động sản vô cùng trầm lắng, lượng giao dịch thấp nhất trong vòng 4 năm qua. Tuy nhiên, giá bất động sản không hề có sự sụt giảm. Ảnh: Đình Phong.



Giao dịch từ các sản phẩm đã chào bán từ năm 2019 là hơn 4.850 sản phẩm (tồn kho từ 2019 là hơn 34.550 sản phẩm, phân khúc căn hộ cao cấp tồn kho nhiều nhất).



Đáng chú ý, theo Hội Môi giới bất động sản Việt Nam, mặc dù thị trường vô cùng trầm lắng song giá bán bất động sản không hề có sự sụt giảm so với quý 4/2019 và chưa có bất cứ doanh nghiệp nào công bố chính sách giảm giá sản phẩm.



Lộ nhà đầu tư kém năng lực loay hoay chuyển nhượng dự án



Cũng theo Hội Môi giới bất động sản, trong bối cảnh tín dụng siết chặt cộng hưởng với không bán được sản phẩm do dịch bệnh, đã xuất hiện dấu hiệu nhiều chủ đầu tư yếu năng lực tài chính đã tìm kiếm nhà đầu tư để chào mời, chuyển nhượng dự án theo hình thức M&A (mua bán, sáp nhập) hoặc bán cổ phần, hoặc từng phần dự án.



Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch COVID-19, các chủ đầu tư và sàn giao dịch buộc phải tạm hoãn các hoạt động mở bán dự án vì tâm lý tránh tụ tập đông người; khoảng 50% số sàn giao dịch phải đóng cửa, có hiện tượng nhiều cá nhân môi giới BĐS thất nghiệp.

Do không bán được sản phẩm đã xuất hiện dấu hiệu nhiều chủ đầu tư yếu năng lực tài chính đã tìm kiếm nhà đầu tư để chào mời, chuyển nhượng dự án. Ảnh minh họa.

Bên cạnh đó, thị trường BĐS có hiện tượng một số nhóm đầu cơ lợi dụng thông tin về việc đầu tư phát triển dự án của các tập đoàn để đẩy giá, tạo sự hỗn loạn trong thị trường nhằm mục đích trục lợi. Ví dụ như ở Bà Rịa - Vũng Tàu, huyện Thạch Thất, Hà Nội),…



Về thị trường BĐS nghỉ dưỡng, ông Đính nhận định, quý II/2020 có thể vẫn diễn ra trạng thái “ngủ đông” bởi đây vẫn là giai đoạn chưa kết thúc các hoạt động phòng chống dịch bệnh.

Trước bối cảnh thị trường khó khăn như hiện nay, ông Đính khuyến nghị, các doanh nghiệp kinh doanh BĐS cần phải đẩy mạnh tái cấu trúc bộ máy, nhân sự và các giải pháp kinh doanh theo hướng tinh gọn, công nghệ hóa và chuyên nghiệp, nhằm tiết giảm chi phí, nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm giá sản phẩm.

Các doanh nghiệp đầu tư, phát triển BĐS nên chú trọng nhiều hơn đến phân khúc nhà ở giá thấp và nhà ở xã hội. Bởi đây là phân khúc luôn chiếm tỷ trọng lớn nhất trong nhu cầu của khách hàng và chắc chắn luôn có tỷ lệ hấp thụ cao cho dù hậu quả của dịch bệnh làm cho tình hình kinh tế suy giảm...

