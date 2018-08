Thị xã Thuận An - Tăng trưởng kinh tế thúc đẩy thị trường bất động sản

Tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt trội

Những năm qua, do tốc độ đô thị hóa, công nghiệp hóa, hiện đại hóa tại TX.Thuận An diễn ra nhanh, cơ sở hạ tầng kỹ thuật được đầu tư hoàn thiện đã góp phần thu hút nhiều doanh nghiệp đến đây đầu tư, mở rộng sản xuất, kinh doanh và thành lập mới. Hiện có hơn 2.368 doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư tại đây.

Không chỉ thu hút đầu tư, TX.Thuận An còn có tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt trội. Tính đến tháng 8/2018, tổng thu ngân sách nhà nước toàn thị xã đạt 10.256,865 tỷ đồng, tăng bình quân 9%/năm. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt 587.358 tỷ đồng, tăng bình quân 9%/năm. Các khu công nghiệp trên địa bàn thị xã cơ bản đã lấp kín diện tích.

Ngành thương mại – dịch vụ của thị xã cũng tăng trưởng ổn định. Tính đến tháng 8/2018, giá trị tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ TX. Thuận An đạt 119.465 tỷ đồng, tăng bình quân 23%/năm. TX.Thuận An hiện có khoảng hơn 30.000 hộ hoạt động kinh doanh thương mại - dịch vụ, 5 siêu thị và 7 trung tâm thương mại, trong đó có 3 trung tâm thương mại quy mô lớn là Aeon Mall, Minh Sáng Plaza và Lotte Mart, 24 chợ theo quy hoạch hoạt động ổn định.

Tốc độ tăng trưởng kinh tế vượt trội tại TX. Thuận An góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư và là đòn bẩy gia tăng giá trị bất động sản .Vì thế, nhu cầu đầu tư bất động sản tại TX.Thuận An không ngừng gia tăng trong thời gian qua. Đông đảo nhà đầu tư chuyên nghiệp không ngừng tìm kiếm những sản phẩm bất động sản hấp dẫn, khả năng sinh lời cao.

Tập trung nâng cấp đô thị

Phấn đấu đạt các tiêu chí đô thị loại II vào cuối năm 2018, bên cạnh phát triển kinh tế là trọng tâm, TX.Thuận An không ngừng tập trung nâng cấp, chỉnh trang đô thị, phát triển hệ thống giao thông đồng bộ. Đến nay, đã đầu tư xây dựng hơn 73 tuyến đường bê tông, rộng tối thiểu 6m, có hệ thống chiếu sáng và cống thoát nước. Đầu tư 66 công trình, hạng mục trong lĩnh vực giáo dục - đào tạo. Đầu tư xây dựng 16 công trình, hạng mục y tế nhằm đáp ứng cho nhu cầu khám, chữa bệnh cho người dân địa phương. Vừa qua, UBND tỉnh cũng đã chấp thuận chủ trương cho triển khai đầu tư thi công xây dựng 02 hạng mục cầu vượt tại Ngã 6 An Phú và Ngã tư 550. Hai hạng mục này thuộc dự án đầu tư Nâng cấp, mở rộng ĐT.743 đoạn từ ngã tư miếu Ông Cù đến cầu vượt Sóng Thần.

Là đô thị công nghiệp lớn của tỉnh Bình Dương, với 2 cụm công nghiệp (CCN An Phú, CCN An Thạnh) và 3 KCN (KCN VSIP 1, KCN Việt Hương, KCN Đồng An), TX.Thuận An không ngừng thu hút chuyên gia, lao động từ các tỉnh, thành trong nước và quốc tế. Bên cạnh đó, với quy mô dân số cao nhất nước 520.140 người và mật độ dân số 6.214 người/km2 (năm 2018) khiến nhu cầu nhà ở tại khu vực trung tâm thị xã Thuận An gia tăng nhanh chóng. Trong khi nguồn cung sản phẩm bất động sản chất lượng và đáp ứng được nhu cầu an cư không nhiều.

Mong muốn sở hữu những sản phẩm bất động sản chất lượng để an cư và đầu tư tại đô thị phát triển công nghiệp khiến đông đảo khách hàng quan tâm đến dự án Khu dân cư Thiên Phúc do công ty CP Kinh doanh BĐS Cát Tường phát triển. Dự án sở hữu vị trí đắc địa khi tọa lạc trên mặt tiền tỉnh lộ 743, ngay trung tâm TX.Thuận An. Từ khu dân cư Thiên Phúc chỉ mất 3 – 5 phút di chuyển đến TP. Mới Bình Dương, TP. Thủ Dầu Một, KCN VSIP, bệnh viện Quốc tế, trường Đại học Quốc tế Miền Đông. Từ 10 - 15 phút di chuyển đến TP. HCM, TP. Biên Hoà thông qua các trục đường chính như: tỉnh lộ 743, tỉnh lộ 746, tỉnh lộ 745, tỉnh lộ 747, quốc lộ 13, đường Mỹ Phước - Tân Vạn,...

Khu dân cư Thiên Phúc là dự án hiếm hoi tại trung tâm thị xã được đầu tư hạ tầng đồng bộ, đường nội khu trải nhựa thông thoáng, hệ thống chiếu sáng, cây xanh hoàn thiện, không gian sống biệt lập, an ninh 24/24. Pháp lý minh bạch, sổ riêng từng nền, khách hàng có thể xây dựng ở ngay. Sinh sống tại đây, cư dân sẽ được tận hưởng một cuộc sống tiện nghi với đầy đủ tiện ích chất lượng như: trường học, bệnh viện, ngân hàng, chợ, siêu thị,... trong vài bước chân.

Khu dân cư Thiên Phúc còn thu hút khách hàng bởi mức giá hấp dẫn cùng chính sách thanh toán linh hoạt. Được biết, dự án có giá từ 18 triệu đồng/m2, khách hàng chỉ cần thanh toán 50%, phần còn lại trả góp trong vòng 24 tháng. Khách hàng khi mua sản phẩm tại dự án khu dân cư Thiên Phúc sẽ có cơ hội nhận một xe Toyota Camry 2.0 trong chương trình bốc thăm may mắn và tham gia chương trình “Nụ Cười An Cư Lần 4” với tổng giá trị giải thưởng hơn 1,2 tỷ đồng.

Hội tụ đầy đủ lợi thế vượt trội về vị trí, hạ tầng, pháp lý cũng như tốc độ phát triển kinh tế mạnh mẽ, khu dân cư Thiên Phúc không chỉ xứng tầm an cư mà còn là cơ hội đầu tư hấp dẫn không thể bỏ lỡ. Đồng thời sẽ là “điểm nóng” trên thị trường bất động sản Bình Dương nói chung, TX.Thuận An nói riêng trong thời gian tới.

