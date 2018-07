Thiếu hụt nguồn cung căn hộ tầm trung

Để cân bằng nhu cầu đó, hiện nay các chủ đầu tư đang nhanh chóng “chuyển dịch” để tiếp cận nhóm khách này.

Giá vừa tầm, tiện nghi vừa đủ

Theo thống kê gần đây tại TP.HCM mỗi năm có khoảng 50.000 cặp vợ chồng mới kết hôn, cho thấy nhu cầu về nhà ở của nhóm khách này là cực kỳ cao. Tuy nhiên, đa số các cặp mới kết hôn, các gia đình trẻ đều rơi vào tình trạng khó tìm cho mình nơi an cư phù hợp, đảm bảo sự hợp lý giữa các yếu tố về giá cả - tiện nghi - diện tích – cộng đồng cư dân.

Chị Ngân Hà –đang thuê nhà tại Bình Thạnh chia sẻ rằng thu nhập của cả 2 vợ chồng ở mức ổn định từ 25 – 30 triệu/mỗi tháng, với mức thu nhập này dự định sinh con ngay trong năm nay thì cũng sẽ phải chi tiêu tiết kiệm mới có được cuộc sống thoải mái -“Đa phần các căn hộ cao cấp đều có giá tương đối cao, mong muốn của 2 đứa là kiếm căn hộ không cần quá rộng nhưng vị trí thuận tiện, tiện nghi đầy đủ, giá bán dưới 2 tỉ là quá tuyệt rồi”.

Nhà phố luôn là mơ ước của rất nhiều gia đình trẻ, tuy nhiên đòi hỏi về vốn tích luỹ và đầu tư ban đầu rất cao, không phù hợp với thu nhập chỉ ở mức trung bình-khá của đa phần khách trẻ. Căn hộ cao cấp tại khu vực trung tâm, diện tích rộng, tiện nghi sang trọng… với mức giá dao động từ 2-3 tỉ đồng/căn cũng khiến các cặp vợ chồng trẻ “đau đầu” với bài toán tài chính.

Anh Duy ngụ tại Bình Thạnh chia sẻ, anh mua căn hộ để đầu tư nên vị trí, giá bán là vô cùng quan trọng. Dưới con mắt kinh doanh, nhận thấy căn hộ Him Lam Phú An đáp ứng được tiêu chí của mình và có khả năng sinh lời cao vì chỉ còn vài tháng là bàn giao nhà nên anh đã không ngần ngại đặt mua một căn tại dự án này.

Nằm trong số hiếm hoi các dự án căn hộ tầm trung thời gian gần đây, dự án Him Lam Phú An (Q.9) tọa lạc tại cửa ngõ khu Đông Sài Gòn, trên trục xa lộ Hà Nội, chỉ cách cầu Sài Gòn 3,5km, liền kề ga số 9 của tuyến Metro Bến Thành - Suối Tiên sẽ giúp cho việc di chuyển của cư dân ở đây trở nên thuận tiện và nhanh chóng hơn rất nhiều khi đi vào vận hành.

Giá cả, vị trí, tiện nghi là tiêu chí mà nhóm khách hàng trẻ muốn tìm kiếm khi đến với dự án Him Lam Phú An – quận 9. (Ảnh: Him Lam Land)

Dự án có quy mô lên tới 1.8hecta gồm 04 Block cao 17 tầng, bao gồm 1092 căn hộ có diện tích từ 69-71m2 (2PN), thiết kế từ 2-3 mặt thoáng giúp đón gió và ánh nắng tự nhiên. Quan trọng, Him Lam Phú An được tích hợp hệ thống tiện ích nội khu hiện đại (hồ bơi, phòng gym, nhà hàng, thương mại, khu vui chơi trẻ em…) đáp ứng đầy đủ nhu cầu sống năng động và hiện đại của cư dân, đặc biệt là nhóm khách trẻ.

Với mức giá từ 1,8 tỷ đồng/căn, Him Lam Phú An đang áp dụng phương thức thanh toán hỗ trợ 100% lãi suất trong vòng 2 năm hoặc ưu đãi lãi suất cố định 6% trong vòng 4 năm. Bên cạnh đó, Chủ đầu tư Him Lam Land còn mang tới thêm ưu đãi cho khách hàng từ chương trình hỗ trợ vay vốn ngân hàng lên tới 85% tổng giá trị căn hộ (thời gian vay tối đa 20 năm) cùng cơ hội nhận phiếu mua gói điện máy trị giá 60 triệu đồng.

Theo đánh giá của thị trường, đây là chính sách thanh toán đặc biệt phù hợp với những người trẻ chưa tích lũy được nhiều, góp phần giải quyết bài toán an cư cho xã hội.