Thúy Diễm: 'Với tôi, cuộc sống viên mãn là khi được ở cạnh gia đình'

Sau hơn ba năm kết hôn, Thúy Diễm hài lòng với cuộc hôn nhân viên mãn vì Lương Thế Thành chu đáo, thương vợ con và luôn đem lại cho cô cảm giác an toàn. Trong mắt nam diễn viên, Thúy Diễm của trước đây và bây giờ không thay đổi. "Lần đầu gặp Diễm, tôi ấn tượng với nụ cười của cô ấy, gần gũi và dễ tạo sự đồng cảm cho người đối diện. Sau khi lập gia đình, sinh con, áp lực công việc cũng nhiều nhưng nụ cười trên môi Diễm vẫn không tắt. Đó là một trong những động lực khiến Thành vui vẻ hơn trong cuộc sống vợ chồng", Lương Thế Thành nói.

Đi dạo, chạy bộ là thói quen của đôi uyên ương từ lúc yêu cho đến khi cưới

Đồng quan điểm với chồng, Thúy Diễm coi trọng khung cảnh, không khí trong lành và sự an ninh. Cô cho biết hai vợ chồng đi làm suốt, ở nhà chỉ có ông bà chăm sóc cháu. Nếu ở nơi an ninh không bảo đảm, cô và Lương Thế Thành không thể yên tâm. "Đôi khi chúng tôi đi công tác thời gian dài, suốt mấy tháng trời chỉ về nhà một, hai lần. Do đó chúng tôi rất đắn đo khi lựa chọn nơi an cư vừa đảm bảo an ninh, vừa phải có cảnh quan, không gian xanh, để con có môi trường vận động, vui chơi, ông bà có không gian thư giãn", vợ chồng sao nói.

Sau khi tìm hiểu và trải nghiệm dự án Aqua City ở Đồng Nai, đôi vợ chồng ưng ý căn biệt thự đơn lập tại phân khu The Grand Villas. Lương Thế Thành thích lối kiến trúc độc đáo bán cổ điển, có đến 10 mẫu thiết kế khác nhau cho vợ chồng anh lựa chọn.

Phân khu The Grand Villas với 110 căn biệt thự đơn lập có diện tích từ 300 m2 trở lên, diện tích xây dựng chỉ khoảng 50%, số còn lại dành cho sân vườn, hồ bơi riêng và đặc biệt là có chỗ đậu ô tô. "Không chỉ thừa hưởng không gian xanh có sẵn của toàn dự án, mỗi chủ nhân biệt thự đều có những khoảng xanh riêng, xung quanh nhà và một phần diện tích sân vườn trên tầng thượng", Lương Thế Thành nói.

Riêng Thúy Diễm lại ấn tượng vì khu biệt thự có 550m sông phong cách Hà Lan chạy dọc toàn khu, vừa lãng mạn, vừa hiện đại, là chốn nghỉ dưỡng lý tưởng cho gia đình cô. "Phong cách châu Âu, hơi hướng giống các biệt thự kênh đào Hà Lan vì mỗi căn đều có sông len lỏi. Quang cảnh nơi đây rất giống với tưởng tượng của tôi".