Tòa nhà CT3 - Dự án Iris Garden được cất nóc trước 4 tháng

Với vị trí nằm cạnh khu trung tâm hành chính của quận Nam Từ Liêm và Khu liên hợp thể thao quốc gia Mỹ Đình, cộng với đường đua công thức 1 và lợi thế nằm trong khu vực phát triển nhanh và là khu đô thị nén của thành phố Hà nội.

Dự án Iris Garden được thiết kế 05 khối nhà cao tẩng, có 3 mặt thoáng tiếp cận hướng mặt đường các phía Tây, Nam, Bắc, được thiết kế theo phong cách kiến trúc cổ điển pha lẫn hiện đại, với nhịp điệu trải dài trên mặt đứng công trình bằng các thức cột cổ, cửa vòm cuốn và phù điêu đắp nổi mặt tiền nhà, các chi tiết gờ phào đan xen tạo tuyến phân vị ngang cho công trình.

Vật liệu hoàn thiện sử dụng cho mặt đứng chủ yếu là ốp gạch, kính, đá tự nhiên. Tổ hợp mặt đứng gồm các mảng tường và các ô cửa, các lô gia bao quanh làm cho mặt đứng thêm sinh động mà vẫn giữ được sự đồng nhất về ngôn ngữ kiến trúc.

Phát biểu tại buổi lễ, Ông Lê Tiến Dũng – TGĐ đại diện cho thương hiệu Vimefulland cho biết: “Để đưa tòa nhà CT3 về đích trước hạn 4 tháng, chúng tôi đã đẩy mạnh công tác thi công xây dựng 3 ca/ngày, đảm bảo tiến độ 4 sàn/tháng và tuân thủ nghiêm ngặt tiêu chuẩn sản phẩm bất động sản mang thương hiệu Vimefulland, dự án Iris Garden áp dụng công nghệ BIM từ giai đoạn tạo dựng mô hình 3D cho đến việc ứng dụng mô hình trong giai đoạn thiết kế (hồ sơ bản vẽ), thi công (quản lý khối lượng, lập biện pháp, an toàn lao động…) và quản lý tòa nhà (bảo trì các thiết bị cơ điện nước), xuyên suốt vòng đời của công trình, giúp dự án được chuẩn bị chuyên nghiệp, nhận định và dự báo tất cả các vướng mắc, khó khăn để xử lý trước khi xảy ra, đẩy nhanh tiến độ và chất lượng thi công. Theo ông Dũng, toàn dự án đã giao dịch thành công được 763 căn hộ/1128 căn hộ, trong đó, tòa nhà CT3 giao dịch thành công 242 căn hộ/ 272 căn hộ.

Theo lãnh đạo nhà thầu Ecoba cho biết, vào những giai đoạn cao điểm, trên công trường có 3000 công nhân, 120 chuyên gia giám sát của Tập đoàn Artelia đến từ nước Pháp, đảm bảo thi công an toàn tuyệt đối xuyên suốt 6.696 giờ.

Ngoài ra hệ thống đổ rác được thiết kế đặt ở xa vị trí sảnh và hành lang chính để tránh mùi và an toàn khi có sự cố. Tầng tum được sử dụng để đặt các hạng mục kỹ thuật tòa nhà như: bể mái, kỹ thuật thang máy, kỹ thuật thông gió tòa nhà, kỹ thuật nước.

Các phòng ngủ và sinh hoạt được tiếp xúc trực tiếp với mặt thoáng để có ánh sáng và thông gió tự nhiên, riêng phòng ngủ master có vệ sinh riêng. Mỗi căn hộ có ít nhất 01 lô gia để phục vụ giặt phơi, cũng như xử lí hệ thống điều hòa cục bộ của căn hộ, để mặt đứng kiến trúc tổng thể đạt gía trị thẩm mỹ cao nhất. Hệ thống bếp được đưa ra phía ngoài, hỗ trợ cho xử lí kĩ thuật thông gió theo trục ngang. Điều này đem lại giá trị to lớn, vì văn hóa Việt Nam thường sử dụng các món ăn có mùi và khói, nên dùng hệ thống thông gió nhân tạo theo trục đứng rất khó khăn và tốn kém.

Tầng 1 cao 4.5m, được sử dụng một phần làm không gian sảnh cho khối dịch vụ, không gian sảnh cho cư dân tòa nhà, không gian dành cho giao thông, các không gian còn lại là dịch vụ, thương mại. Các sảnh bên ngoài được sử dụng vách kính lớn tạo không gian thoáng và gây ấn tượng là điểm nhấn cho công trình. Các không gian kĩ thuật của tòa nhà như thông gió điều hòa…được bố trí ở những vị trí thích hợp, đảm bảo tính thẩm mỹ và trang trọng của khối đế tòa nhà. Hệ thống thang thoát hiểm dùng cửa thép chống cháy theo tiêu chuẩn, cánh mở ra ngoài hướng thoát hiểm tạo điều kiện an toàn tốt nhất khi có sự cố xảy ra. Tại tòa nhà CT3 bố trí phòng sinh hoạt công đồng và bố trí khu vệ sinh công cộng tiếp giáp với mặt ngoài công trình.

Trao đổi với phóng viên, ông Tiết Toàn Trung – Tổng giám đốc Công ty cổ phần Bất động sản Belleville Hà Nội, đơn vị phân phối độc quyền sản phẩm bất động sản mang thương hiệu Vimefulland khẳng định: “Dự án Iris Garden nhận được sự quan tâm của đông đảo giới đầu tư và khách hàng, trong đó, khách hàng nước ngoài chiếm ưu thế không nhỏ, bởi đây là một trong số ít các sản phẩm bất động sản trên thị trường hiện nay, loại bỏ được những bất cập ảnh hưởng đến cuộc sống của cư dân tại các chung cư cao tầng.

Nơi đây hội tụ đầy đủ những yếu tố làm nên một chốn an cư đáng sống, đạt tiêu chuẩn của các sản phẩm bất động sản cùng phân khúc tại các nước trong khu vực như: vị trí thuận tiện kết nối, tiện ích hoàn hảo khép kín, tiên phong ứng dụng tiêu chuẩn chăm sóc sức khỏe vào trong thiết kế và xây dựng, đến lối kiến trúc tân cổ điển trường tồn với thời gian. Đặc biệt, các dự án mang thương hiệu Vimefulland liên tục vượt tiến độ thi công so với cam kết của chủ đầu tư với khách hang, là một điểm cộng giúp khách hàng an tâm khi chọn mua nhà, gạt bỏ hoàn toàn nỗi lo về nguy cơ bị chủ đầu tư chiếm dụng vốn, khách hàng thì bị động về tài chính” .