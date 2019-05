Trao 'sổ đỏ' cho hai dự án kép có vị trí vàng tại Bình Dương

Ngày 11/5, Công ty TNHH quản lý đầu tư phát triển đô thị Việt Nam - chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Phát và Công ty TNHH Bất động sản Phú Hồng Thịnh – chủ đầu tư Dự án Khu nhà ở thương mại Phú Hồng Lộc, tại mặt tiền đường 22/12, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương tổ chức Lễ mừng hoàn thành Dự án, ký hết hợp đồng, bàn giao sổ và mặt bằng Dự cho khách hàng. Đây là dự án được cho là vị trí vàng hiện nay tại tỉnh Bình Dương. Hai dự án có tổng diện tích 5,3 ha, với gần 480 lô/nền, tọa lạc ngay mặt tiền đường 22/12, phường Thuận Giao, thị xã Thuận An. Đây là hai dự án hiếm hoi hội tụ được nhiều ưu điểm và tiện ích vượt trội so với các dự án cùng khu vực với hệ thống giao thông thuận lợi và rất có tiềm năng để đầu tư, phát triển trong tương lai.