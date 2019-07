Tưng bừng ưu đãi nhân dịp 1 năm HPX niêm yết: Căn hộ mẫu Roman Plaza thu hút khách tham quan

Sáng nay (20/7/2019), dự án Roman Plaza đã thu hút hàng trăm lượt khách hàng đến tham quan và trải nghiệm căn hộ mẫu. Thông qua căn hộ mẫu điển hình, khách hàng đã có những trải nghiệm cảm xúc chân thực nhất về không gian sống lý tưởng của mình trong thời gian tới.

Nhờ các chính sách hỗ trợ tốt từ chủ đầu tư Hải Phát Invest, rất nhiều khách hàng đã quyết định nhanh chóng đặt mua căn hộ cho mình.

Cụ thể, chỉ từ 2,7 tỷ đồng khách hàng đã có thể sở hữu ngay căn hộ 3 phòng ngủ tại dự án Roman Plaza với diện tích lên tới 105m2 đã bao gồm VAT và nội thất cao cấp.

Tặng ngay 1 xe Honda SH 150 CBS trị giá 100 triệu đồng, 2 gói tập VIP 36 trong vòng 36 tháng tại hệ thống Pride Fitness trị trá 97,8 triệu đồng cho khách hàng mua căn hộ 3 – 4 phòng ngủ.

Tặng ngay 1 xe Liberty S125 ABS trị giá 60 triệu đồng và 01 gói tập VIP 36 trong vòng 36 tháng tại hệ thống Pride Fitness trị giá 48,9 triệu đồng cho khách hàng mua căn hộ 2 phòng ngủ.

Khách hàng dễ dàng sở hữu căn hộ tại Roman với nhiều chính sách hỗ trợ từ chủ đầu tư

Không chỉ gia đình chị Nga, phần lớn khách hàng hài lòng về thiết kế của các căn hộ với ban công hợp lý, hài hòa tối đa yếu tố ánh sáng và gió trời.

Đi cùng với các lợi thế về vị trí và phong cách kiến trúc, Roman Plaza còn nổi bật nhờ hệ thống tiện nghi đẳng cấp nằm ngay trong dự án. Sở hữu 6 tầng thương mại, Roman Plaza đảm bảo đầy đủ các tiện ích như: khu ẩm thực, khu giải trí, rạp chiếu phim, trung tâm Fitness, Spa, trường mầm non, bể bơi,v.v. Bên cạnh đó, công tác an ninh an toàn cũng được Hải Phát Invest đặc biệt chú trọng như hệ thống an ninh, camera giám sát tối tân hiện đại cùng hệ thống phòng cháy chữa cháy theo công nghệ mới đảm bảo tốt nhất cho cuộc sống của cư dân tương lai.

Thông tin chi tiết về đơn vị phân phối chính thức:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Bất động sản Hải Phát (Hải Phát Land).

Hotline: 091.716.8555.

Website dự án: http://romanplaza.vn/

Công ty Cổ phần và dịch vụ địa ốc Đất xanh Miền Bắc.

Hotline: 094. 366. 9191.