Tưởng chừng “mất bóng” – căn hộ cao cấp HAPPY ONE Central bất ngờ lên ngôi

Nhu cầu nhà ở tăng cao tại các thành phố công nghiệp

Nhu cầu nhà ở tại Bình Dương, đặc biệt là Thủ Dầu Một đang trên đà phát triển chưa từng có, đặc biệt là đối với nhóm chuyên gia và kỹ sư nước ngoài đang sinh sống và làm việc tại các khu vực trung tâm, gần các khu công nghiệp.

Theo thống kê, số lượng tìm kiếm bất động sản công nghiệp cả nước tăng gần 32% so với 3 tháng đầu năm 2020, là thủ phủ công nghiệp với 28 khu công nghiệp và 12 cụm công nghiệp. Đồng thời, có hơn 1 triệu lao động, 45.000 chuyên gia và kỹ sư nước ngoài đang làm việc tại các khu công nghiệp. Bên cạnh đó, tỉnh còn mới phê duyệt phát triển thêm 5 khu công nghiệp với mục đích nhằm đáp ứng nhu cầu đầu tư công nghiệp ngày càng lớn cũng như tạo nên mạng lưới 34 khu công nghiệp trên toàn tỉnh. Đây cũng chính là thỏi “nam châm” thu hút thêm hàng triệu lao động mới đến với khu vực này. Chính vì vậy, có thể khẳng định Bình Dương chiếm không ít thị phần trong con số kể trên. Đồng thời khẳng định, khu công nghiệp chính là bàn đạp phát triển thị trường bất động sản của tỉnh.

Tại Thủ Dầu Một – Thành phố gần nhiều khu công nghiệp nhất Bình Dương, làn sóng đầu tư đang ngày càng mạnh mẽ. Đặc biệt là đối với dòng bất động sản hạng sang, thị trường ngách tưởng chừng bị bỏ ngỏ bỗng trở nên “hot” hơn bao giờ hết.

Là khu vực phát triển nhiều ưu thế nổi bật, đặc biệt là khả năng kết nối giao thương thuận lợi cùng hệ thống tiện ích, cơ sở hạ tầng, giao thông hoàn chỉnh. Hiện Thủ Dầu Một sở hữu nhiều trung tâm thương mại, sân golf, bệnh viên quốc tế, trường học các cấp, siêu thị, sân vận động,... đảm bảo nhu cầu giải trí của nhóm khách hàng chuyên gia. Chính vì vậy, đây là khu vực tập trung nhiều chuyên gia sống và làm việc nhất Bình Dương.

Dù sở hữu nguồn khách hàng dồi dào, Thủ Dầu Một vẫn “miễn nhiễm” với “cơn bão” giá căn hộ cao cấp tại các khu vực lân cận và kiểm soát tốt thị trường của mình, tạo môi trường đầu tư an toàn, bền vững, có lợi cho cả người mua và bán. Chính vì vậy, các dự án tại Thủ Dầu Một đều có tốc độ hấp thu rất nhanh.

Các chuyên gia nhận định, dù là thị trường tiềm năng như không hề “ngon ăn” như người ta vẫn nghĩ bởi những yêu cầu khắt khe về tất cả các mặt như vị trí địa lý, tiện ích, môi trường sống, hay thậm chí tầm nhìn cũng là một trong những yếu tố được đặt lên “bàn cân” so sánh.

Hiện nay, một trong số các dự án hiếm hoi lọt vào mắt xanh của nhóm khách hàng chuyên gia phải kể đến HAPPY ONE - Central do Vạn Xuân Group làm chủ đầu tư. Dự án này nằm tại trung tâm thành phố Thủ Dầu Một, chỉ cách đại lộ Bình Dương hơn 300m nên được thừa hưởng hạ tầng hoàn chỉnh, hiện đại cùng vị trí thuận tiện, gần các khu hành chính, dễ dàng di chuyển đến các khu công nghiệp.

Chỉ trong vòng bán kính 5km, cư dân HAPPY ONE - Central có thể dễ dàng di chuyển đến các tiện ích dịch vụ giải trí như bệnh viện, sân vận động Gò Đậu, siêu thị Co.op Mart/BigC, bến xe Bình Dương, trường ĐH Thủ Dầu Một, ĐH Mở, trung tâm thương mại Aeon Mall, sân golf Sông Bé,…

Đại diện Vạn Xuân Group cho biết, HAPPY ONE - Central không chỉ là một sự án bất động sản thông thường, mà còn là nơi gửi gắm niềm tự hào về một biểu tượng cao nhất Thủ Dầu Một với 40 tầng tiện ích thông minh trên cao, an toàn và tầm nhìn “triệu đô” bao trọn toàn bộ khung cảnh tỉnh Bình Dương.

HAPPY ONE – Central được xây dựng trên tổng diện tích lên đến gần 10.600m2, bao gồm hơn 1.300 căn hộ, 2 block, 40 tầng và 3 tầng hầm. Bên cạnh đó, còn được tích hợp đầy đủ các tiện ích từ cơ bản đến nâng cao, đáp ứng tối đa nhu cầu của cư dân, đồng thời hệ thống an ninh bảo vệ nghiêm ngặt giúp HAPPY ONE - Central như một khu nghỉ dưỡng lý tưởng, yên tĩnh và riêng tư, giúp bạn rũ bỏ mọi mệt mỏi, phiền muộn và chìm vào một môi trường sống đầy thư thái từ phong cách Singapore.

Đình Lâm