Tuyệt tác Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An giữa lòng di sản

Nơi tận hưởng dịch vụ đẳng cấp quốc tế

Đi vào vận hành từ cuối tháng 4.2018, Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An trở thành khu tổ hợp nghỉ dưỡng và giải trí đẳng cấp quốc tế đầu tiên ở miền Trung mang thương hiệu Vinpearl, có quy mô lên tới 200 ha, hứa hẹn trở thành thỏi nam châm ưu việt nâng tầm du lịch Quảng Nam. Dự án có tổng vốn đầu tư lên đến gần 5.000 tỉ đồng và hội tụ những tinh hoa từ hệ sinh thái 5 sao của Vingroup, tập đoàn bất động sản hàng đầu Việt Nam.

Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An là nơi duy nhất tại khu vực Đà Nẵng – Hội An mà du khách có thể tận hưởng những trải nghiệm chưa từng thấy, từ nghỉ dưỡng cao cấp đến công nghệ giải trí hàng đầu, kết hợp khám phá những tinh hoa văn hóa giữa lòng di sản. Theo chủ đầu tư Vingroup, đây là khu nghỉ dưỡng đầu tiên của hệ thống Vinpearl được tích hợp khu sinh thái VinEco rộng 12,4ha, giúp du khách tận hưởng một hệ sinh thái trong lành tuyệt đối. Tại đây, du khách còn có cơ hội ngắm nhìn và khám phá đời sống tự nhiên thú vị của động vật hoang dã bằng đường thủy với mô hình River Safari lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam. Bên cạnh đó là thiên đường vui chơi giải trí Vinpearl Land hiện đại bậc nhất. Đặc biệt hơn, tại khu vực bến cảng giao thoa du khách như đang lạc tới những góc phố Châu Âu bên bờ sông đào với những phong cách kiến trúc La Mã, Gothic của Tây Ban Nha hay vẻ đẹp hiền hòa mang phong cách Hà Lan. Ở phía còn lại của con sông, du khách sẽ được dạo bước dọc phố cổ ven sông với những ngôi nhà cổ trầm mặc và thư thái thả mình trong không gian phố Hội cổ kính nên thơ.

Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An là tổ hợp nghỉ dưỡng có bãi tắm riêng hiếm thấy ở khu vực quanh Hội An, với 1.300m đường bờ biển hoang sơ toàn mỹ, để du khách thỏa thích bơi lội thư giãn cũng như chiêm ngưỡng vẻ đẹp bất tận của sự tĩnh lặng. Đặc biệt, tất cả 132 villa và hầu hết trong số 429 phòng tại khách sạn 5 sao đẳng cấp quốc tế của khu nghỉ dưỡng đều hướng biển với tầm nhìn thoáng đãng. Khu nghỉ dưỡng cũng sở hữu 3 nhà hàng sang trọng hội tụ tinh hoa ẩm thực Việt và quốc tế với sức phục vụ tới 1.000 khách, bể bơi rộng 2.300m 2 , riêng bể bơi cho trẻ em rộng 260m 2 , kid club diện tích 100m 2 …Bên cạnh đó còn có dịch vụ spa 5 sao Akoya Spa do thương hiệu quốc tế Mandara quản lý.

Đặc biệt, khu sân golf 18 hố tại dự án cũng là điểm đến hấp dân cho những khách nghỉ dưỡng yêu thích môn thể thao thượng lưu này. Các golf thủ sẽ được trải nghiệm và chinh phục những đường golf đa dạng bậc nhất.

Vị trí đắc địa còn giúp Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An còn hưởng lợi trực tiếp từ con đường di sản miền Trung, kết nối giữa Mỹ Sơn – Hội An – Huế, một điểm đến gắn kết những giá trị văn hóa ngàn năm, giúp du khách di chuyển tới các danh lam thắng cảnh lân cận một cách dễ dàng, tiện lợi; chẳng hạn như: thánh địa Mỹ Sơn, Cù Lao Chàm, ghềnh đá Bàn Than, cùng nhiều làng nghề truyền thống và đặc biệt là phố cổ Hội An.

Vùng đất du lịch không ngừng gia tăng giá trị

Dự án Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An nằm liền kề với khu Casino được đầu tư đến 4 tỉ USD. Lợi thế này vừa giúp tăng sức hấp dẫn của khu nghỉ dưỡng, đảm bảo nguồn cung và công suất phòng, vừa tạo kỳ vọng tăng trưởng giá trị bất động sản trong tương lai.

Bà Trần Thị Mỹ Lộc – Giám đốc kinh doanh dự án của Tập đoàn Vingroup cho biết: “Quỹ đất khu vực biển quanh Hội An đã đi vào giai đoạn khan hiếm và rất ít dự án được xây dựng, do đó việc chỉ có 132 căn biệt thự được triển khai tại Vinpearl Nam Hội An sẽ đẩy giá sản phẩm lên cao hơn vào thời gian sau. Dự án cam kết lợi nhuận 10%/năm liên tục trong vòng 10 năm. Được đầu tư với mục tiêu trở thành điểm đến hấp dẫn trên con đường di sản miền Trung, với khu nghỉ dưỡng Vinpearl Resort & Golf Nam Hội An, vượt lên trên giá trị đầu tư, chúng tôi mong muốn mang đến giá trị tinh thần: là kênh đầu tư thảnh thơi trọn đời, là tài sản thừa kế vững vàng cho thế hệ sau”.