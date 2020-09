Văn Phú - Invest được vinh danh 'Top 20 nhãn hiệu Nổi tiếng Việt Nam'

Với chiến lược phát triển trở thành nhà phát triển bất động sản chuyên tâm, mục tiêu kinh doanh nhất quán, hướng tới vị thế nhà phát triển bất động sản hàng đầu Việt Nam, thương hiệu Văn Phú - Invest phủ rộng trên toàn quốc đã đạt được các tiêu chí Hội Sở hữu trí tuệ đề ra, được ban tổ chức đánh giá cao và trao tặng chứng nhận “Top 20 Nhãn hiệu Nổi tiếng Việt Nam” trong chương trình vinh danh các “Nhãn hiệu nổi tiếng - Nhãn hiệu cạnh tranh Việt Nam” năm 2020.

“Danh hiệu này là minh chứng cho những đóng góp, nỗ lực của Văn Phú - Invest đối với sự phát triển của ngành bất động sản, đồng thời khẳng định hướng đi đúng đắn của Văn Phú - Invest trong gần hai thập kỷ đi qua. Giải thưởng này không chỉ là sự ghi nhận mà còn là bước đệm quan trọng, giúp nâng tầm thương hiệu, thúc đẩy mạnh mẽ và hỗ trợ đắc lực cho hoạt động kinh doanh của công ty, để Văn Phú - Invest tiếp tục ghi dấu ấn của mình, vươn tầm ra khu vực và thế giới.”, đại diện Văn Phú - Invest chia sẻ.

Được hình thành và phát triển sau 17 năm hoạt động sản xuất kinh doanh trên lĩnh vực bất động sản, đến nay Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú - Invest đã trở thành một thương hiệu uy tín với nhiều dự án lớn trong các lĩnh vực tư vấn đầu tư, kinh doanh, xây dựng và phát triển bất động sản.

Grandeur Palace - Giảng Võ – dự án hạng sang của Văn Phú - Invest tại thủ đô Hà Nội

Với định hướng xuyên suốt “Nhà phát triển bất động sản chuyên tâm”, thành công của Văn Phú - Invest thể hiện rõ nét qua các kết quả hoạt động như thiết kế, thi công các công trình, dự án có quy mô lớn; triển khai nhiều dự án tiêu biểu có tầm ảnh hưởng, thay đổi bộ mặt Thủ đô như Khu đô thị mới Văn Phú Hà Đông, dự án The Van Phu Victoria, The Terra - An Hưng, The Terra – Hào Nam, Grandeur Palace Giảng Võ, khách sạn Oakwood Residence Ha Noi… cùng nhiều dự án đang được phát triển tại các tỉnh thành như Khu đô thị mới ven sông tại thị trấn Trới – Quảng Ninh, Khu đô thị sinh thái và biệt thự nghỉ dưỡng hồ An Biên – Quảng Ninh, Khu du lịch nghỉ dưỡng phát triển thể chất kết hợp vui chơi thể thao Lộc Bình – Thừa Thiên Huế, Khu đô thị mới Cồn Khương – Cần Thơ…

Năm 2017, Văn Phú - Invest lên sàn chứng khoán với mã giao dịch VPI. Công ty sớm nằm trong Top 10 doanh nghiệp bất động sản có mức vốn hoá lớn nhất, luôn được các nhà đầu tư trong và ngoài nước quan tâm lựa chọn.

Kinh doanh hiệu quả, quản trị minh bạch, Văn Phú - Invest luôn có được sự tin tưởng, ủng hộ của đối tác, khách hàng và cổ đông. Cũng trong tháng 9 vừa qua, Văn Phú - Invest đã vinh dự nằm trong Top 3 doanh nghiệp nhiêm yết được định chế tài chính đánh giá cao nhất năm 2020 trong Lễ vinh danh Doanh nghiệp niêm yết có hoạt động IR tốt nhất 2020 (IR Awards 2020) diễn ra tại TP Hồ Chí Minh.