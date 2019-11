Vì sao nhà đầu tư đua nhau về Tân An?

Quảng cáo

Thời điểm vàng cho nhà đầu tư

TP Tân An là trung tâm hành chính, hình ảnh đại diện của tỉnh Long An nên địa phương này được chính quyền quan tâm đầu tư rất nhiều về hạ tầng giao thông, thương mại - dịch vụ, tiện ích công cộng… để hướng tới mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, thân thiện với môi trường. Bên cạnh việc đầu tư mạnh mẽ vào hạ tầng, TP Tân An còn có nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi nhằm thu hút đầu tư trong và ngoài nước.

Chính nhờ có cơ chế chính sách tạo thuận lợi cho nhà đầu tư, hạ tầng hiện đại, giao thông thuận lợi đã giúp TP Tân An có những bước phát triển thần tốc những năm qua. Chính nhờ những nỗ lực trong phát triển kinh tế, xã hội của chính quyền, nhân dân và các doanh nghiệp tại địa phương đã giúp TP Tân An trở thành đô thị loại 2 chỉ trong vòng 10 năm. Đây cũng chính là lý do khiến TP Tân An thu hút được rất nhiều nhà đầu tư lớn như Vingroup, Nam Long, Vạn Thịnh Phát, T&T Group, Thaco, Trần Anh Group... về đầu tư xây dựng các dự án có quy mô lớn.

Khảo sát thực tế cho thấy thời gian gần đây, hoạt động giao dịch, kinh doanh bất động sản trên địa bàn TP Tân An diễn ra rất sôi động. Các chuyên gia BĐS nhận định, giá đất ở (đất thổ cư) đang có đà tăng mạnh do Tân An đang thực hiện nhiều công trình trọng điểm như đường Vành đai, nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1A, bờ kè công viên kênh phường 3… cùng với đó là các tuyến đường giao thông nông thôn được nâng cấp phục vụ phát triển đô thị loại II. Hiện giá đất nền ở các địa bàn các phường 3, 4, 5, 6, hay các xã ven đều tăng theo thời gian. Vị trí nền càng gần trung tâm và đường càng lớn thì giá càng cao.

Anh Hoàng Văn Thuận, người có nhiều năm làm môi giới BĐS tại TP Tân An cho biết: “Từ giữa năm 2018 đến nay, giá đất tại TP Tân An tăng từng ngày, chỉ chưa đầy 1 năm, giá đất đã tăng từ 50-100%. Bình quân 1 lô đất ngang 5m, dài từ 20-30m ở các phường hoặc xã gần trung tâm Tân An có giá tầm 2 tỷ đến 3 tỉ đồng”.

Tuy nhiên, theo đánh giá của các chuyên gia BĐS, TP Tân An được đầu tư hạ tầng bài bản, là trung tâm kinh tế, văn hóa, dịch vụ của tỉnh Long An nhưng hiện giá đất tại TP này vẫn còn khá mềm so với mặt bằng chung các TP đang phát triển trong cả nước. Tiềm năng phát triển của TP Tân An còn rất nhiều, nhất là trong thời gian tới khi các tập đoàn lớn triển khai thêm nhiều dự án công nghiệp, trung tâm thương mại dịch vụ, dự án BĐS có quy mô lớn. Do đó, thời điểm hiện tại chính là cơ hội vàng cho nhà đầu tư sở hữu BĐS tại TP Tân An.

Một dự án với hệ thống công viên cây xanh, cạnh sông nước, gần lộ thu hút giới đầu tư và khách hàng

Tâm điểm đầu tư dịp cuối năm

Theo dự báo của các chuyên gia BĐS, năm 2020 sẽ là năm bùng nổ của thị trường BĐS vùng ven TP HCM, trong đó có TP Tân An. Do đó để đón đầu sự phát triển mạnh mẽ này, các nhà đầu tư nên lựa chọn thời điểm phù hợp đầu tư để có thể thu được lợi nhuận như mong muốn. Đồng thời, các nhà đầu tư cũng nên lựa chọn các dự án có pháp lý rõ ràng, hạ tầng hoàn thiện và nhất là có đầy đủ các tiện ích công cộng…

Qua ghi nhận thực tế tại thị trường BĐS TP Tân An có thể thấy, hiện tại các nhà đầu tư thứ cấp, người dân rất quan tâm tới phân khúc nhà phố, biệt thự xây sẵn tại các khu đô thị được đầu tư xây dựng đồng bộ, hoàn chỉnh, nhất là tại các dự án thân thiện với môi trường.

Hiện tại, dự án Lavilla Green City Tân An tọa lạc tại đường Hùng Vương, phường 6, TP Tân An đang được rất nhiều nhà đầu tư quan tâm vì có vị trí đẹp, hạ tầng hiện đại và nhất là có vị trí phong thủy bậc nhất tại TP Tân An, khi hội đủ 3 yếu tố: Nhất cận thị, nhị cận giang, tam cận lộ. Đây là dự án được Trần Anh Group hợp tác với Đồng Tâm Long An đầu tư xây dựng.

Dự án Lavilla Green City Tân An có tổng diện tích hơn 22ha, với khoảng 800 sản phẩm là các dãy nhà phố được xây dựng theo phong cách châu Âu. Bên cạnh đó, dự án này có mật độ xây dựng chỉ chiếm 40%, còn 60% diện tích là xây dựng hồ sinh thái, công viên cây xanh và các công trình công cộng phục vụ cư dân.

Với diện tích dành cho công viên xanh và khu công cộng lên tới 60% trên tổng diện tích, có vẻ như tất cả dự án của Trần Anh Group đều đang đi đúng với kim chỉ nam mà họ đã vạch ra là hướng tới một cuộc sống xanh, không khí trong lành, thân thiện với môi trường, nơi con người hòa mình vào thiên nhiên.

Theo nhận định của các chuyên gia BĐS, với tiện ích nêu trên, việc nhà đầu tư đưa ra giá chỉ từ 3 đến 4 tỷ/căn là khá mềm so với mặt bằng chung tại địa bàn TP Tân An. Do đó, trong giai đoạn cuối năm 2019, dự án này hứa hẹn sẽ thu hút được rất nhiều nhà đầu tư, người dân đang có nhu cầu về nhà ở đón Tết.

P.V