Vì sao những bất động sản kinh doanh mua sắm, dịch vụ hút giới đầu tư?

Nơi nào sầm uất, giá đất luôn cao

Sự tác động của những không gian thương mại, dịch vụ đến giá trị bất động sản thể hiện rõ rệt ở những điểm đến du lịch nổi tiếng hay những kinh đô mua sắm. Những nơi này vừa sở hữu những con phố mua sắm sầm uất, nhộn nhịp hàng đầu thế giới, vừa là nơi có giá trị bất động sản cao dẫn đầu.

Trang Moneyinc.com đã thống [Office1] kê 20 thành phố có giá bất động sản cao nhất thế giới, trong đó có nhiều cái tên quen thuộc như London, New York, HongKong, Tokyo, Paris, Singapore,....Cụ thể, mỗi mét vuông nhà ở London có giá lên tới 34.531 USD, trong khi đó, New York and Paris lần lượt định mức 17.191 USD và 14.100 USD cho mỗi m2. Với các thành phố châu Á, khách hàng phải trả khoảng 25.551 USD nếu muốn thuê một mét vuông bất động sản tại Hồng Kông, Tokyo và Singapore thì giá mềm hơn với 16.322 và 13.748 USD.

Ở Việt Nam, một số con phố mua sắm sầm uất nhất như Đồng Khởi (TP HCM), Hàng Ngang - Hàng Đào, Hàng Bông (Hà Nội) giá giao dịch mỗi m2 nhà đất tại đây cũng lên tới hàng tỷ đồng mỗi m2.

Điểm chung của những thành phố này chính là đều là những thiên đường mua sắm nổi tiếng, nơi quy tụ những thương hiệu lớn, thu hút hàng triệu khách du lịch đến đây mỗi năm. Lượng khách du lịch khổng lồ được duy trì ổn định trong nhiều năm khiến bất động sản kinh doanh, dịch vụ tại những địa điểm này trở thành “gà đẻ trứng vàng” của những nhà đầu tư, mang lại tỷ suất sinh lời bền vững. Những người sở hữu tài sản ở đây hầu như không muốn bán hoặc chỉ chuyển nhượng với mức giá cao. Không ít nhà đầu tư sẵn sàng bỏ ra một số tiền lớn để sở hữu các bất động sản này để tự kinh doanh hoặc cho thuê sinh lời với giá cao.

Tiềm năng du lịch lớn và sức chi tiêu mạnh của du khách khiến giá trị bất động sản này ngày càng cao và bảo đảm giá trị vì những con phố đó đã trở thành thương hiệu, một nét văn hóa của điểm đến.

Giới đầu tư Việt hướng về Cam Ranh

Là chiến lược phát triển du lịch hiệu quả, chủ đầu tư dự án The Arena đã giới thiệu đến thị trường sản phẩm shop villas, hứa hẹn trở thành khu phố mua sắm hàng đầu Cam Ranh. Trong bối cảnh địa phương này chưa có một khu mua sắm, trung tâm thương mại nào thì khu phố này có tiềm năng khai thác chi tiêu của lượng khách du lịch khi vừa đặt chân đến sân bay tại đây.

Toàn cảnh khu phố shop villas The Arena

Theo thống kê của Sở Du lịch tỉnh Khánh Hoà, năm 2018, tỉnh Khánh Hòa ước đón hơn 6,3 triệu lượt khách lưu trú. Ngoài ra, nhiều hãng hàng không đã tiến hành mở đường bay thẳng đến Cam Ranh, điều kiện tốt để tăng trưởng du lịch năm 2019. Như vậy, bên cạnh lượng du khách tại 4.000 căn condotel bên trong nội khu The Arena thì khu phố shop villas còn có thể tiếp cận khách du lịch từ các khu nghỉ dưỡng, khách sạn lân cận.

Các số liệu cũng cho thấy khách du lịch đến Khánh Hoà thường có thời gian lưu trú dài so với các địa danh khác. Đó chính là một trong những yếu tố thúc đẩy du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại địa phương này phát triển mạnh. Điều này sẽ càng tăng khả năng chi tiêu, sử dụng dịch vụ, khiến những nơi như nhà hàng, quán café, cửa hàng đồ lưu niệm trở thành nơi níu chân du khách…

Khách lưu trú ở khu vực Bãi Dài, Cam Ranh có mức chi tiêu cao nên The Arean hứa hẹn trở thành điểm mua sắm chất lượng ở khu vực này

Một yếu tố nữa khiến nhà đầu tư tin tưởng vào tiềm năng của phố mua sắm shop villas The Arena chính là phân khúc khách hàng ở mức cao. Tính đến quý II/2018 toàn bộ khách sạn đi vào hoạt động đều thuộc phân hạng 5 sao. Các dự án ở Cam Ranh hoạt động với công suất trung bình 75%. Như vậy cho thấy du khách đến Cam Ranh đều là những người có điều kiện kinh tế tốt, sẵn sàng chi tiền để được tận hưởng những dịch vụ chất lượng cao hoặc những trải nghiệm mới mẻ.

Với tất cả những ưu điểm này, giá trị của shop villas The Arena sẽ có tiềm năng khai thác kinh doanh, dịch vụ cũng như khả năng tăng giá, mang lại cho nhà đầu tư nguồn lợi nhuận cao, tỷ suất sinh lời lớn cùng tính thanh khoản cao.

Chỉ cần 6,5 tỷ đồng, khách hàng đã có thể sở hữu một căn shop villas trị giá từ 17 – 30 tỷ đồng với cam kết lợi nhuận lên đến 10%/năm. Đã có 50 căn shop villas đầu tiên trong tổng số 126 căn được chủ đầu tư tung ra thị trường, hứa hẹn sẽ trở thành điểm nóng thị trường trong năm 2019.

