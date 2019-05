Vimefulland sử dụng nguồn nước như thế nào cho dự án The Emerald

Nước không chỉ là điều kiện đảm bảo cho cuộc sống của con người mà còn là điều kiện để nâng cao sức khoẻ, năng lực, tinh thần con người. Việc sử dụng nước sạch còn thể hiện được nền văn hoá, văn minh tiến bộ của đất nước” – Nắm được tầm quan trọng đó, Vimefulland luôn mong muốn cư dân tại dự án The Emerald được sử dụng nguồn nước đảm bảo cho sinh hoạt hàng ngày.

Cột lọc kim loại nặng:Nước của Công ty cổ phần Viwaco đi thẳng qua cột lọc kim loại nặng. Ở đây, kim loại nặng tồn tại dưới dạng hợp chất, dạng keo hay huyền phù trong nước, dưới tác dụng của lớp vật liệu lọc – cát thạch anh có kích thước khe lọc từ 1500 - 2000µm, sẽ bước đầu được lọc tách, giữ lại trên bề mặt của nguyên liệu lọc những loại cặn thô, các ô – xít kim loại đã kết tủa, một số loại muối và cặn trôi nổi, phù du …. có trong nước trước khi cho qua hệ thống hấp phụ hữu cơ. Các phản ứng oxy hóa của các ion kim loại với quặng Mn (MnO2) sẽ diễn ra tại tầng vật liệu lọc Mn (MnO2). Tại tầng vật liệu lọc này, cát Mn hoạt động như 1 chất oxy hóa bề mặt, dùng để loại bỏ các ion Fe, các ion Mn và Hydrogen sulfide, tạo muối kết tủa trên bề mặt vật liệu lọc theo phương trình:Fe3+ + MnO2 = Fe2O3 + Mn; Muối Fe được lọc lại tại lớp cát thạch anh bên dưới; Mn + MnO2 = 2 MnO, kết tủa bám ngay trên mặt vật liệu lọc; Một phần các ion kim loại nặng và các muối này sẽ được lọc lại lần nữa tại lớp cát thạch anh trước khi nước sạch được thu tại lớp sỏi đỡ bên dưới. Các chất bẩn này sẽ được thải bỏ khi hệ thống tiến hành rửa ngược.

Cột lọc hấp phụ tạp chất hữu cơ: Sau khi đi qua hệ thống lọc kim loại nặng, nước được đưa sang hệ thống hấp phụ tạp chất hữu cơ – vật liệu lọc là than hoạt tính.Than hoạt tính là danh từ chung, chỉ các loại than đã được hoạt hóa. Thành phần chính là các nguyên tố cacbon, có bề mặt tiếp xúc lớn (cực đại vào khoảng 900m2/g) có cấu trúc rỗng, nhiều mao mạch. Bề mặt phân tử than sẽ thu hút các chất hóa học, tạp chất hòa tan trong nước và giữ chúng nằm lại bên trong vật liệu lọc. Với đặc tính “không hút nước” nhưng “hấp thụ dầu mỡ”, than hoạt tính có tác dụng mạnh với rất nhiều loại hóa chất chứa Clo, Benzen hay các hóa chất công nghiệp hòa tan trong nước.Hệ thống này sẽ hấp phụ toàn bộ Clo dư trong nước, các mùi lạ, mùi tanh đồng thời khử các tạp chất hữu cơ khác còn lại trong nước. Chất lượng nước sau khi lọc cam kết đạt đạt QCVN 01:2009 / BYT và đã được kiểm nghiệm…

Chất lượng nước uống trực tiếp tại dự án The Emerald

Tại mỗi căn hộ của toà nhà, Chủ đầu tư cung cấp một máy lọc nướcKangaroo KG109 uv 9 lõi, đây là dòng máy lọc nước thông minh và đầy đủ các tính năng lọc nước thách thức mọi nguồn nước, lõi lọc số 8 được làm từ đá thiên nhiên Maifan có tính năng bổ sung các tinh chất từ thiên nhiên cho nước, tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Kết hợp với lõi lọc 9 -ORP của máy lọc nước Kangaroo KG109 uv thế hệ mới 2014 được cấu tạo từ các loại đá khoáng có tác dụng hiệu quả cao chống oxy hóa, phòng ngừa các bệnh mãn tính, hỗ trợ giảm mỡ máu cho cơ thể.. Đặc biệt ứng dụng đèn UV diệt khuẩn, sử dụng ánh sáng của tia cực tím làm phá hủy hoàn toàn các liên kết sinh học của các loại vi khuẩn, vi rút, nấm mốc, siêu vi khuẩn còn sót lại trong quá trình lọc nước làm cho nước vô trùng mà không làm thay đổi tính lý hóa hay mất đi tính lý hóa của nước. Nước được lọc qua 9 cấp UV lọc loại bỏ 99,9 % vi khuẩn có hại trong nước, thiết kế nhỏ gọn có thể đặt để trong phòng bếp, phòng khách để thuận tiện cho việc lấy nước ăn uống hàng ngày.