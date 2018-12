Vin City Grand Park đang gây “sốt” giới đầu tư bất động sản ở Huế

Vincity Grand Park là một trong hai dự án có quy mô rất lớn do tập đoàn Vin Group làm chủ đầu tư, dự án nằm ở khu vực có vị trí đắc địa bậc nhất quận 9 tại Phường Long Bình & Long Thạnh Mỹ. Dự án Vincity Grand Park quận 9 được quy hoạch phát triển thành khu đô thị kiểu mẫu với tiện ích dịch vụ đầy đủ tiện nghi, quản lý vận hàng chuyên nghiệp, những căn hộ có chất lượng đảm bảo, cung cấp cho khách hàng một nơi an cư lý tưởng bậc nhất.

Sống tại VinCity sẽ được cung cấp hệ thống tiện ích & dịch vụ hoàn hảo đáp ứng tốt nhất cho mọi như cầu của cư dân như Y tế, các khu thể thao và hạ tầng dịch vụ; Trường học, cây xanh, cảnh quan, mật độ xây dựng từ 20%; Trung tâm thương mại, các cửa hàng tiện ích…

Khu đô thị Vincity Grand Park Quận 9 được chia làm 4 phân khu gồm The Light, The Resort, The Central và The River với quy mô dự án Vincity 365ha. Chủ đầu tư là Vingroup, một trong những đơn vị uy tín hàng đầu của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực, trong đó có bất động sản. Nhà thầu xây dựng là COTECCONS, đơn vị xây dựng Top 1 Việt Nam hiện nay nổi tiếng khi hoàn thành thi công toà nhà Landmark 81 toà nhà cao top 10 thế giới.

Các tòa nhà của khu đô thị này sẽ có chiều cao dự kiến từ 22 – 25 tầng; Diện tích từ 35m2 – 90m2. Trong đó, Căn hộ 1 phòng ngủ: 35 – 45 m2; Căn hộ 2 phòng ngủ: 55 – 65 m2; Căn hộ 3 phòng ngủ: 82 – 92 m2…

Về chính sách, Vincity Grand Park được xem là một trong những dự án hỗ trợ tốt nhất cho khách hàng hiện nay như chỉ cần bỏ vào 200 triệu từ đầu, thanh toán 30% đến khi nhận nhà; Ký HĐMB chỉ 10%, ngân hàng cho vay 70% trong 35 năm; Vay dưới 50% không cần chứng minh thu nhập; Ân hạn nợ gốc và miễn lãi suất 24 tháng bằng với thời gian giao nhà hoặc nhận nhà mới trả lãi, vô cùng ưu đãi vì bạn đã lời 2 năm lãi suất trên khoản tiền vay đã thực sự hấp dẫn người dân.

Công ty Cổ phần Bất động sản Hoàng Thịnh Phát (Hoàng Thịnh Phát Land) hiên đang phân phối Dự án Vin City Grand Park, quận 9, TPHCM tại Huế.

Nắm bắt được tâm thế của người dân không chỉ nhu cầu ở mà còn đầu tư, khi Công ty Cổ phần Bất động sản Hoàng Thịnh Phát (Lô B1/26 KQH Hồ Đắc Di, P.An Cựu, TP Huế) đã tập trung nguồn lực để đàm phán với nhiều đối tác và cuối cùng đã ký được hợp đồng phân phối căn hộ Vincity Grand Park quận 9 ở Huế. Do đó, khách hàng quan tâm đến dự án sẽ được Hoàng Thịnh Phát Land hỗ trợ tư vấn, làm thủ tục để ký hợp đồng với chủ đầu tư một cách nhanh nhất, với mức giá đúng theo chủ đầu tư công bố.

Ông Nguyễn Đình Hoàng, TGĐ Hoàng Thịnh Phát Land cho biết, chỉ một thời gian ra mắt dự án ở Huế, công ty đã nhận được rất nhiều đơn đặt hàng, trong số đó có nhiều giao dịch đã thành công dù dự án nằm ở TPHCM.

Nguyễn Duy