Vincity Gia Lâm ra mắt The Park – Phân khu căn hộ đầu tiên

Là Phân khu căn hộ đầu tiên được ra mắt, The Park gồm 16 tòa tháp tọa lạc tại các vị trí đắc địa với một mặt nhìn ra kênh đào và Công viên Thể thao trung tâm, một mặt nhìn ra hồ lớn rộng 24,5ha. Như vậy là ngoài các tiện ích chung của cả dự án như biển hồ nước mặn rộng 6,1ha, Công viên Thể thao ngoài trời với 700 máy tập ở khắp nội khu, Công viên BBQ với hơn 100 điểm nướng, thì The Park cũng kề cận hai hệ thống giáo dục của Dự án là Đại học quốc tế VinUni và hệ thống trường học mầm non và liên cấp Vinschool.

Bao quanh và xen kẽ trong phân khu là hàng loạt tiện ích sống chất lượng bao gồm: hồ tiểu cảnh, sân chơi trẻ em và sân chơi vận động, các sân thể thao và sân tập dưỡng sinh thư giãn, hàng trăm máy tập gym miễn phí, các khu BBQ ngoài trời và cảnh quan sinh động.

Các căn hộ tại The Park có diện tích từ 28m2 đến khoảng 75m2, gồm nhiều loại hình đa dạng, từ căn hộ studio, căn hộ 1-3 phòng ngủ, căn hộ 1-2 phòng ngủ cộng 1… đảm bảo đáp ứng tối đa và chi tiết tới từng nhóm khách hàng. Điểm ưu việt tiếp theo là tuy diện tích không quá lớn song các căn hộ đều có thiết kế thông minh, công năng linh hoạt với tất cả các phòng đều đón sáng và được thông gió tự nhiên.

Bên cạnh đó, để góp phần giải quyết vấn đề nhà ở cho người dân, Tập đoàn Vingroup đã công bố chính sách bán hàng ưu việt chưa từng có, được thiết kế riêng cho VinCity. Theo đó, thay vì đóng ngay 30% giá trị căn hộ khi mua theo như thông lệ thị trường, khách hàng mua VinCity sẽ được giãn cách thành 3 giai đoạn, cụ thể, khách hàng chỉ cần đóng 10% đã được ký hợp đồng mua bán; nộp tiếp 10% vào 90 ngày tiếp theo và hoàn thành 10% cuối sau 180 ngày. 70% còn lại khách hàng có thể được ngân hàng Techcombank cho vay vốn và trả góp trong thời gian lên tới 35 năm.

Với việc giãn tiến độ thanh toán và cho vay 70% trong thời hạn dài nhất Việt Nam, VinCity là lựa chọn tối ưu cho mọi đối tượng khách hàng, đặc biệt là các khách hàng trẻ tuổi, kinh tế đang trong giai đoạn tích lũy nhưng muốn thụ hưởng ngay chất lượng sống hiện đại, đẳng cấp.

“Về chất lượng sống và tiện ích, VinCity có đẳng cấp tiệm cận với Vinhomes, tuy ở các vị trí hơi xa trung tâm nhưng rất tiềm năng, và có quỹ đất rộng lớn nên có thể xây dựng được các tiện ích vượt trội. Đây sẽ không chỉ là tổ ấm trên cả ước mơ của nhiều người, mà còn là nơi lý tưởng để hội tụ các vị khách thuê nhà, kể cả những khách thuê khó tính nhất. Vì vậy cơ hội tăng trưởng sẽ rất lớn. Đặc biệt, với giải pháp tài chính tốt chưa từng có, khách hàng chỉ cần trả từ 3,9 triệu trở lên mỗi tháng là đã có thể sở hữu căn hộ nội đô, cận biển, kế hồ - tôi tin VinCity Ocean Park sẽ là điểm bùng nổ của thị trường trong thời gian tới” - bà Trần Thị Minh Đức, Giám đốc Kinh doanh, Công ty CP Vinhomes khẳng định.

Không chỉ tháo gỡ toàn diện các thách thức về tài chính, giúp đông đảo người dân có cơ hội sở hữu căn hộ “chất lượng Vinhomes” với chi phí hợp lý, VinCity đồng thời mở ra một kênh đầu tư mới, vừa tầm với của các nhà đầu tư cá nhân; và là cơ hội hấp dẫn dành cho các nhà đầu tư chuyên nghiệp trên thị trường.

Để tạo điều kiện cho khách hàng tìm hiểu thông tin chi tiết, chủ đầu tư sẽ chính thức mở cửa căn hộ mẫu và nhận đăng ký nguyện vọng của Khách hàng từ ngày 03/11/2018. Khách hàng vui lòng đặt lịch hẹn tham quan qua hotline: 0888049669 để được đón tiếp và phục vụ chu đáo!

Đại đô thị VinCity Ocean Park có tổng diện tích 420ha, cách Đại học Nông nghiệp 2km và trung tâm Thành phố khoảng 15 – 20 phút chạy xe. Mật độ xây dựng tại VinCity Ocean Park chỉ gần 19%, với 117ha công viên cây xanh và mặt nước, trong đó có biển hồ nước mặn rộng 6,1ha. Cùng với cảnh quan độc đáo, VinCity Ocean Park còn sở hữu tổ hợp dịch vụ tiện ích đủ đầy, bao gồm trường học, bệnh viện, trung tâm thương mại và các đại tiện ích điểm nhấn. Tiêu biểu có Công viên Thể thao với hơn 700 máy tập ở khắp đô thị, Công viên Gym với hơn 100 điểm nướng, hàng chục Công viên Dưỡng sinh cho người cao tuổi, hơn 60 sân chơi trẻ em quy mô lớn, hơn 150 sân tập thể thao các loại… Đối diện với Đại đô thị sẽ là Công viên Vui chơi Giải trí Vinpearl Land quy mô hơn 80ha với tổng mức đầu tư dự kiến là 1,5 tỷ USD và Công viên Công cộng Thành phố rộng 210ha, mang đến tầm nhìn cảnh quan khoáng đạt và “lá phổi xanh” cho toàn khu vực.

P.V