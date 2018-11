Vincom Retail ra mắt Vincom Shophose Dĩ An

Ngày 07/11/2018, Công ty CP Vincom Retail - Tập đoàn Vingroup chính thức ra mắt Tổ hợp nhà phố thương mại Vincom Shophouse Dĩ An (Thị xã Dĩ An, tỉnh Bình Dương). Là mô hình “2 trong 1” vừa để ở vừa kinh doanh đầu tiên tại Bình Dương, Vincom Shophouse Dĩ An hứa hẹn trở thành “Điểm vàng đầu tư – Nâng tầm chuẩn sống” giữa lòng đô thị trẻ năng động.