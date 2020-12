Vinhomes ra mắt The Origami Zen – Tinh hoa phong cách Nhật Bản

Ngày 10/12, Vinhomes chính thức ra mắt phân khu The Origami Zen (S10) thuộc dự án căn hộ The Origami (Vinhomes Grand Park, Q.9, TP HCM). Sở hữu bộ ba tiện ích đặc sắc cùng công viên nội khu đậm chất resort giữa lòng Đại đô thị thông minh đẳng cấp quốc tế, The Origami Zen (S10) mang tới cuộc sống chuẩn tinh hoa Nhật Bản cho cư dân tương lai.