Vũng Tàu muốn tăng khung giá đất sát thị trường

Nếu được duyệt, bảng giá đất điều chỉnh năm 2019 được xây dựng trên cơ sở kế thừa các nguyên tắc và các quy định tại các quyết định của UBND tỉnh liên quan đến giá đất ban hành từ năm 2014 - 2017. Ngoài ra, còn sửa đổi, bổ sung một số quy định nhằm đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế địa phương, khắc phục việc chênh lệch quá xa với giá thị trường.

Chính quyền chỉnh sửa giá đất sát thị trường nhằm chống loạn giá

Cụ thể, giá đất thị trường từ ngày 1/7/2014 đến thời điểm hiện tại tăng cao hơn bảng giá đất tối đa của tỉnh từ 20% trở lên, chênh lệch so với bảng giá đất của tỉnh tùy theo từng địa bàn, phổ biến từ 1,1 đến 1,3 lần (đối với địa bàn huyện Xuyên Mộc, Châu Đức, Đất Đỏ); từ 1,2 đến 1,5 lần (đối với TP Bà Rịa, thị xã Phú Mỹ, huyện Long Điền); từ 1,4 đến 1,7 lần (đối với TP Vũng Tàu).

Do đó, Sở TN&MT đã đề xuất phương án điều chỉnh tăng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh. Đối với đất ở đô thị và khu vực nông thôn, hệ số điều chỉnh giá đất từ 1,2 đến 1,4 tùy theo vị trí từng địa phương: TP Vũng Tàu hệ số 1,4; TP Bà Rịa hệ số 1,4; thị xã Phú Mỹ hệ số 1,3; các thị trấn của huyện Long Điền, Châu Đức hệ số 1,3. Còn các thị trấn của huyện Xuyên Mộc, Đất Đỏ hệ số 1,25, huyện Côn Đảo hệ số 1,2.

Đối với đất nông nghiệp, điều chỉnh tăng giá đất nông nghiệp khu vực vực đô thị tăng từ 1,0 đến 1,9 lần so với giá đất nông nghiệp; điều chỉnh tăng giá đất nông nghiệp tại khu vực nông thôn tăng từ 1,2 đến 1,5 lần so với giá đất nông nghiệp. Bảng giá đất làm muối (áp dụng toàn tỉnh) tăng 1,2 lần so với giá đất làm muối…

Trước đó, ông Trần Ngọc Cẩm Tuấn - Phó giám đốc Văn phòng Đăng ký đất đai, Sở TN&MT tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ký văn bản số 979/VPĐK-HCTH gửi đến các phòng chuyên môn chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai các huyện, thành phố, thị xã về việc tạm ngưng thực hiện thủ tục tách thửa, san lấp mặt mặt bằng, phân lô, bán nền kể từ ngày 15/8/2018.

Đình Du