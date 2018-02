Xén dải phân cách đường ‘đẹp nhất’ Hà Nội: Hủy và trúng thầu thần tốc

Hủy thầu và trúng thầu thần tốc

Theo Quyết định phê duyệt số 21/QĐ-SGTVT ngày 8/1/2018 của Sở GTVT Hà Nội, Liên danh Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội- Công ty CP Xây dựng và Thương mại Nhật Anh, đã trúng gói thầu toàn bộ phần xây lắp, di dời, lắp đặt mới đèn tín hiệu giao thông và chi phí hạng mục chung thuộc Dự án Xén dải phân cách mở rộng mặt đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ nút giao đường Láng đến nút giao Đê La Thành) kết hợp chỉnh trang cây cảnh, thảm cỏ trên dải phân cách đường Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh.

Theo đó, thời gian thực hiện hợp đồng là 28 ngày, loại hợp đồng trọn gói. Nhưng điều hết sức bất ngờ ở gói thầu này là quá trình lựa chọn nhà thầu trúng thầu diễn ra hết sức thần tốc. Cụ thể, gói thầu này theo thông báo được đóng/mở thầu vào 16h ngày 6/1/2018 (tức ngày thứ Bảy) thì đến ngày 8/1/2018 (thứ Hai), Sở GTVT Hà Nội đã có quyết định phê duyệt nhà thầu trúng thầu là Liên danh Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội- Công ty CP Xây dựng và Thương mại Nhật Anh. Đồng thời, cùng thời điểm này (ngày 8/1/2018), Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (Sở GTVT)-chủ đầu tư dự án đã ban hành Văn bản số 06/TB-BDT thông báo thời gian thi công dự kiến: Khởi công ngày 08/01/2018, hoàn thành ngày: 31/01/2018.

Theo thông báo của Ban Duy tu các công trình hạ tầng giao thông (gọi tắt Ban Duy tu), tới chính quyền địa phương, các đơn vị quản lý công trình ngầm nổi liên quan (điện lực, cấp nước, thoát nước, chiếu sáng, viễn thông, cứu hỏa..) trên tuyến đường Nguyễn Chí Thanh thì Dự án xén dải phân cách, mở rộng mặt đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ nút giao đường Láng đến nút giao Đê La Thành), đã thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư, chuẩn bị thực hiện dự án theo đúng quy định quản lý đầu tư hiện hành để triển khai thi công theo đúng quy định.

Đối với việc bất ngờ hủy gói thầu: “Di chuyển cây xanh, chỉnh trang, trồng mới cây xanh, thảm cỏ và chi phí hạng mục chung”, tại Văn bản số 108/SGTVT-KHTC (ngày 5/1/2018) của Sở GTVT gửi UBND TP Hà Nội cho hay, căn cứ trên cơ sở đề nghị của Ban Duy tu, trong quá trình triển khai thực hiện gói thầu, Thành phố có chỉ đạo về việc tiếp nhận cây xanh của nhà tài trợ để trồng trên dải phân cách tuyến đường này. Do đó, để tiết kiệm ngân sách nhà nước, Sở GTVT đã đề nghị thành phố xem xét và chấp thuận hủy gói thầu này. Đồng thời, đề nghị thành phố giao Công ty TNHH MTV Công viên cây xanh Hà Nội thực hiện bằng nguồn vốn duy trì cây xanh theo phương án đã được phê duyệt.

Ông Vũ Văn Viện -Giám đốc Sở GTVT thì lý giải việc Sở hủy gói thầu này vì khi triển khai dự án có nhà tài trợ, có sự chỉ đạo của thành phố để đảm nhanh hơn, thuận lợi hơn mà nếu chờ đấu thầu thì cũng lâu.

Nhà thầu "thần tốc" là ai?

Việc trong thời gian thần tốc, Liên danh Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội- Công ty CP Xây dựng và Thương mại Nhật Anh, đã trúng gói thầu toàn bộ phần xây lắp, di dời, lắp đặt mới đèn tín hiệu giao thông và chi phí hạng mục chung tại Dự án xén dải phân cách mở rộng mặt đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ nút giao đường Láng đến nút giao Đê La Thành), đang được dư luận đặt nhiều nghi ngại.

Lần theo thông tin mà Ban Duy tu công bố, đơn vị thi công Dự án là Công ty Cổ phần công trình giao thông Hà Nội có địa chỉ tại 434 Trần Khát Chân (Hai Bà Trưng, Hà Nội). Ngày 1/2/2018, trao đổi qua điện thoại với PV Tiền Phong, ông Đinh Như Luân- Chỉ huy trưởng công trường xác nhận hiện Liên danh Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội- Công ty CP Xây dựng và Thương mại Nhật Anh đang thi công Dự án xén dải phân cách mở rộng mặt đường Nguyễn Chí Thanh. “Nhà thầu chúng tôi là Công ty CP Công trình giao thông Hà Nội thi công phần xây lắp, còn nhà thầu Công ty CP Xây dựng và Thương mại Nhật Anh thì thi công phần lắp đặt mới đèn tín hiệu giao thông… Hiện việc thi công cơ bản đã xong”, ông Luân cho biết.

Được biết, ngoài gói thầu trên, tháng 6/2017, Liên danh Công ty CP Xây dựng và Thương mại Nhật Anh - Công ty CP Tập đoàn Đông Đô đã trúng gói thầu: Toàn bộ phần xây dựng, di chuyển đèn chiếu sáng trang trí và hệ thống cấp nước, khôi phục đèn tín hiệu giao thông và chi phí hạng mục chung thuộc Dự án “Cải tạo, chỉnh trang đường Trần Duy Hưng (đoạn từ nút giao Trần Duy Hưng - Hoàng Minh Giám - Nguyễn Chánh đến chân cầu vượt Nguyễn Chí Thanh và khôi phục đèn tín hiệu giao thông nút giao Trần Duy Hưng - Hoàng Đạo Thúy”.

Điều đáng nói, trong quá trình thi công ngày 12/7/2017, đơn vị thi công xén dải phân cách, mở rộng lòng đường Trần Duy Hưng đã gây hư hại đường ống D400, khiến cho hàng trăm hộ dân ở phường Trung Hòa (quận Cầu Giấy) bị mất nước sinh hoạt. Dự án xén dải phân cách giữa, mở rộng lòng đường phục vụ lưu thông trên phố Trần Duy Hưng cũng do Ban Duy tu (Sở GTVT) Hà Nội làm chủ đầu tư, còn nhà thi công là Công ty CP xây dựng- Thương mại Nhật Anh (gọi tắt Cty Nhật Anh).

Thậm chí, qua kiểm tra của cơ quan chức năng Thành phố Hà Nội cho thấy, tại Dự án c xén đường, đốn tỉa cây ở đường Trần Duy Hưng-Nguyễn Chí Thanh, tại thời điểm thi công chưa có giấy phép, việc thi công, mở rào chắn đúng dịp tổ chức 70 năm kỷ niệm Ngày thương binh liệt sĩ, làm tuyến phố trông rất nhếch nhác, cản trở giao thông…

Thêm tìm hiểu, từ tháng 11/2015 trở lại đây, riêng nhà thầu Công ty Nhật Anh đã trúng 5 gói thầu (4 gói thầu với tư cách là thành viên liên danh, 1 gói thầu với tư cách nhà thầu độc lập). Trong 5 gói thầu này đều do Sở GTVT Hà Nội làm chủ đầu tư và có 3 gói thầu đều do Ban Duy tu của Sở này mời thầu. Thậm chí, chỉ trong một ngày (ngày 26/4/2017), Sở GTVT Hà Nội đã ban hành 3 Quyết định phê duyệt nhà thầu trúng thầu của 3 gói thầu liên quan đến Công ty Nhật Anh.

Cụ thể, tại Quyết định số 685/QĐ-SGTVT (ngày 26/4/2017), phê duyệt Liên danh Nhật Anh - Công ty CP Đầu tư xây dựng dịch vụ thương mại Tân Việt An trúng thầu gói thầu “Toàn bộ phần xây dựng và chi phí hạng mục chung thuộc dự án sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông đường Phúc Lâm - Hạ Dục (đoạn từ nút giao với đường tỉnh 419 đến nút giao với đường tỉnh 429, qua địa bàn hai huyện Chương Mỹ và Mỹ Đức). Tại Quyết định phê duyệt số 686/QĐ-SGTVT (ngày 26/4/2017), phê duyệ Liên danh Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng công trình Trường Thịnh - Nhật Anh trúng thầu “Toàn bộ phần xây dựng và chi phí hạng mục chung thuộc dự án cải tạo, sửa chữa cầu Cần Kiệm, huyện Thạch Thất”; Còn Quyết định số 688/QĐ-SGTVT (ngày 26/4/2017), phê duyệt Cty Nhật Anh trúng gói thầu “Toàn bộ phần xây dựng và chi phí hạng mục chung thuộc dự án sửa chữa đảm bảo an toàn giao thông đường Quốc lộ 3 - Bắc Phú - Tân Hưng, huyện Sóc Sơn”.

Theo thông báo trên trang web của Sở GTVT Hà Nội, việc xén dải phân cách mở rộng mặt đường Nguyễn Chí Thanh (đoạn từ nút giao đường Láng đến nút giao La Thành), thi công từ ngày 4/1/2018 đến 31/1/2018, xong trước Tết Nguyên đán Mậu Tuất. Tuy nhiên, ghi nhận thực tế hì từ ngày 5/1/2018, việc di chuyển những cây xanh trên dải phân cách đường Nguyễn Chí Thanh đã được các công nhân thực hiện. Trả lời câu hỏi của PV Tiền Phong về nghi vấn dù các gói thầu chưa được mở nhưng thực tế đã tổ chức thi công? Lãnh đạo Ban duy tu cho hay, “Gói phần xây lắp đường thì mở từ ngày 6/1 rồi, còn gói thầu di dời cây xanh bị hủy vẫn nằm trong kế hoạch của việc duy tu bình thường hàng năm”.

Hải Đăng