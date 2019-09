Xu hướng khách hàng chọn mua dự án có không gian vui chơi cho trẻ

Tham gia những hoạt động vui chơi, giải trí lành mạnh là nhu cầu thiết yếu của trẻ nhỏ. Tuy nhiên, thiếu hụt sân chơi an toàn, lành mạnh đưa phụ huynh vào thế khó trong việc nuôi dạy con phát triển toàn diện.

Nhìn lại không gian chơi cho trẻ ở đô thị hiện đại

Với hơn 664.000 trẻ dưới 16 tuổi (chiếm 24,8% dân số), Hà Nội đang gặp phải khó khăn trong việc tạo khu vui chơi cho trẻ em. Trong khi đó khuôn viên nơi các em ở đa số bị chiếm dụng làm nơi kinh doanh, giữ xe… Điều này làm mất đi không gian chung, mất chỗ vui chơi, giải trí lành mạnh của trẻ dẫn đến tình trạng trẻ em phải chơi game, chơi ở đường phố, vỉa hè... Vì thiếu sân chơi nên một phần không ít các em đã tham gia các trò chơi điện tử mang tính bạo lực, không lành mạnh. Vì vậy có một sân chơi thoáng mát, vui đùa là mơ ước của nhiều em nhỏ hiện nay.

Quy hoạch đô thị hiện đại tại các thành phố lớn còn thiếu sân chơi ngoài trời trong lành và an toàn cho trẻ. Những điểm vui chơi có tiếng tại Hà Nội như: Công viên Bách Thảo, Vườn Bách Thú, Công viên Nghĩa Tân, Thiên đường Bảo Sơn... lại phân bố không đều ở các khu dân cư. Trong những dịp lễ, Tết, phần lớn những khu này nằm trong tình trạng quá tải.

Mặt khác, quá trình đô thị hóa diễn ra quá nhanh khiến mật độ công trình công cộng bị thu hẹp. Nhiều dự án được triển khai xây dựng nhanh nhưng lại không bố trí được chỗ vui chơi, giải trí cho trẻ. Thậm chí, chỗ chơi cho trẻ tại nhiều dự án chỉ được bố trí tại những khu vui chơi kinh doanh thương mại mà trẻ em phải mất tiền để được chơi những trò chơi đơn giản theo lượt và theo giờ.

Những dịp lễ tết, đặc biệt là trong dịp trung thu, trong khi nhiều bậc phụ huynh mải tìm kiếm cho con những món đồ chơi hiện đại, quần áo đẹp, chương trình nghệ thuật hấp dẫn... để làm quà cho con trẻ vui mừng thì nhiều phụ huynh lại suy nghĩ theo một hướng khác. Quà tặng giúp trẻ con vui thích nhưng chỉ trong cảm xúc ngắn hạn. Xu hướng các bậc phụ huynh dần có quan điểm cho rằng trẻ em phải được sống trong môi trường được giao lưu, được vận động và cần sự trải nghiệm, khám phá ngày một nhiều.

Ở xã hội hiện đại, không khác người lớn là bao, cuộc sống bận rộn cuốn trẻ em vào vòng quay cuộc sống với sáng rời nhà đến trường, chiều lại từ trường về nhà mà ít có cơ hội được vui chơi, chạy nhảy, tìm hiểu xung quanh. Vậy nên một môi trường sống mà ở đó các con được sống bình an và hòa mình với thiên nhiên là vô cùng cần thiết.

Từ Trung thu nhìn thấy sức hút của dự án có không gian dành cho thiếu nhi

Trung thu luôn là ngày của những niềm vui, là dịp trẻ con được vui chơi thỏa thích, là ngày người lớn được sống lại kí ức êm đẹp của tuổi thơ, là ngày cả gia đình đoàn viên sum họp cùng tận hưởng niềm hạnh phúc bình dị cùng nhau ngắm trăng, phá cỗ, rước đèn.

Nói đến Trung thu là nói đến trẻ con, nhưng thực tế hầu như ai cũng mặc nhiên nghĩ và hỏi nhau: “Cháu học thế nào?” Gần như không ai hỏi, cháu chơi thế nào, cháu thích làm gì… Nếu người lớn có bận tâm xem Trung Thu cho trẻ con đi đâu chơi thì cũng là một sự quan tâm có điều kiện, trên quan điểm “bố trí, sắp xếp”. Đa phần, chúng ta thở phào nếu tìm được một địa điểm nào tích hợp được tất cả các trò chơi, mua cho con vé hoặc cho các cháu mua một đống xèng mà chơi “thả phanh” với điều kiện, các em phải hứa gãy lưỡi rằng sau đấy phải dành nhiều điểm 10. Đó là thực trạng tồn tại ở các khu đô thị hiện đại.

Những khu vui chơi ngoài trời cho các em nhỏ như thế này đang rất thiếu. Các em nhỏ được vui chơi, vận động sẽ phát triển toàn diện.

Thiếu sân chơi trong lành là tồn tại thường gặp ở nhiều dự án. Do đó, đảm bảo địa điểm vui chơi cho trẻ nhỏ trở thành tiêu chí quan trọng khi chọn mua nhà của khách hàng hiện đại. Chính vì nhìn nhận rõ yếu tố này nên nhiều Chủ đầu tư cũng đã chú trọng đầu tư dự án với hạ tầng đồng bộ, khu nhà ở khép kín, không gian xanh rộng rãi, thoáng đãng cho cư dân và đặc biệt là các cháu thiếu nhi.

Đơn cử có thể kể đến như Chủ đầu tư Hải Phát với một loạt các dự án được đầu tư như: The Pride, The Vesta, The Pride, Roman Plaza, v.v. đều được xây dựng theo hướng phức hợp, kết hợp đa tiện ích trong cùng một dự án, đặc biệt đều chú trọng đến không gian vui chơi cho trẻ em.

Bởi vậy mùa trung thu năm nay, không giống như nhiều nơi phải tổ chức trong phòng hoặc sảnh tòa nhà với không gian nhỏ hẹp và hạn chế số lượng các cháu tham dự, mà các dự án do Hải Phát làm chủ đầu tư, các chương trình này được tổ chức ngoài trời với không gian vô cùng thoáng đãng, không khí trong lành đúng tiết trời thu.