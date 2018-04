Xu hướng sống nghỉ dưỡng ở ngoại ô

Sống ngoại ô: Xu hướng nước phát triển

Xã hội phát triển, nhu cầu an cư của khách hàng ngày càng tăng, do đó tỉ lệ nhập cư tại các thành phố lớn mỗi năm ngày càng nhiều. Chính vì thế ở nhiều nước phát triển cư dân chuộng cuộc sống ở vùng ngoại ô hơn.

Theo nghiên cứu thực hiện bởi tờ The Sunday Telegraph (Anh) chỉ ra rằng bất động sản tại các vùng ngoại ô xa hoa quanh Thủ đô các nước có một trật tự mới được hình thành so với nội đô đầy xáo trộn. Bên cạnh đó, dựa trên hồ sơ của các đại lý bất động sản Savills cho thấy ít nhất 6 trong số 10 khách hàng có nhu cầu sẽ chọn sống ở ngoại ô hơn. Lý do, khách hàng lựa chọn vùng ngoại ô đã quá mệt mỏi với việc trải qua nửa số thời gian trong ngày tại vùng trung tâm ồn ào và đầy bon chen. Mỗi khi kết thúc ngày làm việc họ luôn dành phần lớn suy nghĩ làm sao để trở về nhà với các tuyến đường xe chật kín, ô nhiễm tiếng ồn xung quanh tổ ấm.