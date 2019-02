Xử lý dứt điểm vụ giao 200 lô đất không qua đấu giá ở Hà Nội

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình về việc giải quyết đơn của ông Nguyễn Trung Dật tố cáo các vi phạm, tiêu cực trong quản lý đất đai, kinh tế tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất.

Cụ thể, xét báo cáo của UBND thành phố Hà Nội cho thấy một số cán bộ thôn 1 và xã Canh Nậu đã vi phạm pháp luật về đất đai, kinh tế (liên quan đến giao đất giãn dân) rất nghiêm trọng, đã bị khởi tố, truy tố về "Tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ"; UBND huyện Thạch Thất giao 200 lô đất ở tại xã Canh Nậu không qua đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định của pháp luật gây thất thoát ngân sách nhà nước.

Vì vậy, Phó Thủ tướng đề nghị Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao chỉ đạo kiểm sát chặt chẽ quá trình tiến hành tố tụng vụ án này để kết quả điều tra, truy tố, xét xử được nghiêm minh, các đối tượng có hành vi vi phạm phải bị xử lý theo đúng quy định của pháp luật; không làm oan người vô tội, không bỏ lọt tội phạm.

Vi phạm xảy ra từ năm 2007, nhiều năm nay ông Nguyễn Trung Dật tố cáo, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an xác định có dấu hiệu vi phạm pháp luật và đã chuyển toàn bộ hồ sơ vụ việc đến Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội từ đầu năm 2014 để giải quyết theo thẩm quyền nhưng đến tháng 12/2017 mới ra quyết định khởi tố vụ án để điều tra là chậm trễ, Phó Thủ tướng giao Bộ Công an chỉ đạo kiểm điểm trách nhiệm của đơn vị, cá nhân có liên quan đã chậm trễ, kéo dài thời gian xử lý vụ việc này, báo cáo kết quả lên Thủ tướng Chính phủ trước ngày 1/4/2019.

Phó Thủ tướng yêu cầu UBND thành phố Hà Nội tiếp tục tập trung chỉ đạo xử lý và chịu trách nhiệm về việc xử lý dứt điểm tất cả các vi phạm trong quản lý, sử dụng đất đai, kinh tế tại xã Canh Nậu, huyện Thạch Thất theo đúng quy định của pháp luật, công khai kết quả để người dân biết, giám sát việc thực hiện, không để khiếu kiện kéo dài gây bức xúc ở địa phương; báo cáo kết quả thực hiện lên Thủ tướng Chính phủ.

Đồng thời, Phó Thủ tướng cũng biểu dương ông Nguyễn Trung Dật đã có tinh thần, trách nhiệm trong việc đấu tranh chống tiêu cực liên quan đến quản lý, sử dụng đất đai, kinh tế tại địa phương. Giao UBND thành phố Hà Nội xem xét, có hình thức khen thưởng phù hợp đối với ông Dật theo quy định.

Ninh Phan