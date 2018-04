10 điểm đến đẹp nhất Việt Nam theo báo Mỹ

Sông Thu Bồn



Việt Nam là một trong những nước có phong cảnh "ăn ảnh" ở châu Á, theo CNN Travel. Danh sách điểm đến đẹp nhất tại đây không thể thiếu sông Thu Bồn ở miền Trung. Sông bắt nguồn từ núi Ngọc Linh (Kon Tum) rồi chảy qua phố cổ Hội An (Quảng Nam) ra biển Cửa Đại. Ảnh: Dael De La Rey.

Nhà hát Lớn Hà Nội



Do Pháp thiết kế và xây dựng từ năm 1901 đến 1911, Nhà hát Lớn Hà Nội được làm dựa theo công trình Palais Garnier ở Paris, hiện là công trình kiến trúc nổi bật nhất của thủ đô. Đây là nơi tổ chức các sự kiện lớn, hòa nhạc, biểu diễn văn hóa đương đại... của các nghệ sĩ Việt Nam lẫn nước ngoài. Nhà hát này cũng lớn nhất Việt Nam với sức chứa tới 600 người. Ảnh: Hương Chi.

Đồng Văn



Cao nguyên đá Đồng Văn (Hà Giang) thuộc hệ thống công viên địa chất toàn cầu, nổi bật với những núi đá và sự đa dạng về đá. Đây là một điểm du lịch rất thu hút khách bởi đời sống văn hóa các dân tộc địa phương, hệ động thực vật phong phú, những ngọn núi có đến 550 triệu năm tuổi... Ảnh: Alesha Bradford.

Sa Pa



Thuộc Lào Cai, Sa Pa là điểm đến hấp dẫn của du khách ưa mạo hiểm, thích tận hưởng không khí trong lành, các thác nước, ruộng bậc thang, văn hóa bản địa, và vô số tuyến đi bộ đường dài. Tới Sa Pa du khách còn được chinh phục đỉnh Fansipan cao 3.143 m. Thời gian thích hợp nhất để tới đây là tháng 4, 5 ngay trước mùa hè có mưa nhiều. Ảnh: Hoang Dinh Nam.

Hang Sơn Đoòng



Được phát hiện năm 1991, hang Sơn Đoòng (Quảng Bình) với 3 triệu năm tuổi hiện là hang rộng lớn nhất thế giới. Nằm trong Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, thế giới bí ẩn trong lòng đất này còn chứa cả một dòng sông ngầm, những khối măng đá khổng lồ và các hố sụt đưa ánh sáng tự nhiên vào. Hang mở cửa từ tháng 2 đến tháng 8 hàng năm nhưng hang chỉ đón một lượng khách nhất định. Ảnh: Jarryd Salem.

Huế



Nằm bên dòng sông Hương êm đềm ở dải đất miền Trung, Huế là cố đô của Việt Nam dưới thời nhà Nguyễn vào khoảng giữa thập niên 1500 tới năm 1945. Thành phố hiện vẫn còn gìn giữ nhiều công trình lịch sử như lăng tẩm, đền chùa... và đặc biệt là Quần thể di tích Cố đô Huế được UNESCO công nhận là di sản thế giới. Ảnh: Wakako Iguchi.

Ghềnh Đá Đĩa



Nằm ở vùng biển miền Trung, Ghềnh Đá Đĩa là một thắng cảnh tự nhiên có vẻ đẹp kỳ lạ của những cột đá đen hình lăng trụ nằm san sát nhau như có người sắp đặt. Địa điểm du lịch này thuộc tỉnh Phú Yên, cách trung tâm thành phố Tuy Hòa khoảng 40 km. Ảnh: Huỳnh Lê Viễn Duy.

Cần Thơ



Một trong những thành phố thuộc đồng bằng sông Cửu Long đẹp nhất ở Việt Nam là Cần Thơ. Không chỉ có những kênh rạch chằng chịt, các vườn cây trái xanh mát, cánh đồng lúa trải dài, Cần Thơ còn có nét văn hóa chợ nổi đặc sắc thu hút du khách khắp nơi. Ảnh: Azerai hotel Can Tho.

Đà Lạt



Nằm ở độ cao 1.500 m so với mực nước biển, Đà Lạt (Lâm Đồng) là thành phố có nhiều đồi núi, thung lũng và thời tiết quanh năm mát mẻ. Không chỉ hấp dẫn bởi những công trình kiến trúc Pháp cổ, phong cảnh lãng mạn bao quanh thành phố cũng thu hút du khách không kém, như các rừng thông, đồi chè, những con đường uốn lượn, rất nhiều thác nước... Ảnh: Thang Tat Nguyen.

Phú Quốc



Đảo Phú Quốc (Kiên Giang) với những bãi biển cát trắng mịn, nhiều resort mới đẹp... hiện là điểm đến hấp dẫn du khách không chỉ mùa hè mà cả các dịp lễ tết. Từ trên cao nhìn xuống Phú Quốc được phủ xanh bởi những cánh rừng nhiệt đới, bờ biển dài, cùng khoảng 20 đảo nhỏ không người ở lý tưởng để bơi, lặn, chèo kayak... Ảnh: Ralf Tooten.

Ngoài 10 địa điểm trên, CNN còn chọn ra 20 nơi khác vào danh sách điểm đến đẹp nhất Việt Nam là: hệ thống cáp treo Vinpearl Nha Trang (Khánh Hòa), khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà (Đà Nẵng), Hội An (Quảng Nam), tòa thánh Cao Đài (Tây Ninh), quốc lộ 4D nối Sa Pa và Lai Châu, ruộng bậc thang Than Uyên (Lai Châu), làng chài An Bằng (Huế), vịnh Hạ Long (Quảng Ninh), Côn Đảo (Bà Rịa - Vũng Tàu), thác Bản Giốc (Cao Bằng), Nhà thờ Đức Bà (TP HCM), làng biển Jungle Beach (Khánh Hòa), Tràng An (Ninh Bình), chùa Linh Phước (Lâm Đồng), Cát Bà (Hải Phòng), sông Ngô Đồng (Ninh Bình), Vườn quốc gia Phong Nha-Kẻ Bàng (Quảng Bình), thung lũng Bắc Sơn (Lạng Sơn), Lăng vua Khải Định (Huế), Vườn quốc gia Cúc Phương (Ninh Bình).

Theo Vnexpress