Air New Zealand tiếp tục khai thác đường bay thẳng tới Việt Nam

Theo đó, từ đây đến ngày 23/10, Air New Zealand sẽ vận hành 2 chuyến bay thẳng vào thứ 3 và thứ bảy hàng tuần từ TP Auckland đến TPHCM, với dòng Boeing 787-9 Dreamliner. Bên cạnh đó, hãng này còn hợp tác với hãng hàng không Singapore Airlines với hành trình bay quá cảnh tại Singapore.

Theo thống kê của Tổng cục du lịch Việt Nam, trong 5 tháng đầu năm 2018, lượng khách du lịch New Zealand đến Việt Nam là 18.181 lượt khách, tăng 105,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong khi đó, lượng du khách Việt Nam đến New Zealand cũng tăng trưởng liên tục trong suốt cả năm. Tính đến tháng 4/2018, con số này là 29.340 lượt. Việc Air New Zealand tiếp tục khai thác đường thẳng cho thấy nhu cầu đi lại giữa 2 quốc gia này đang tăng cao.

Bà Jenni Martin, giám đốc khu vực Nam và Đông Nam Á của hãng hàng không Air New Zealand cho biết: “Việt Nam là thị trường tiềm năng và được dự đoán sẽ tăng trưởng vượt bậc trong tương lai gần. Đường bay thẳng nối Việt Nam - New Zealand cũng chính là động lực để thúc đẩy phát triển du lịch, giáo dục và giao thương giữa hai quốc gia và tiềm năng lớn trong việc cung cấp vận tải hàng không giữa New Zealand và Việt Nam”.

Uyên Phương