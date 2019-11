Cuối năm đổ xô đi Côn Đảo viếng Mộ cô Sáu linh thiêng

Quảng cáo

Mộ cô Sáu từ lâu đã là biểu tượng gắn liền với hình ảnh Côn Đảo. Nằm ngay dưới một gốc cây Dương mất ngọn, cành hướng về phía Bắc, không bia khắc tên tuổi, chỉ duy nhất số tù trên một tấm tôn gỉ. Thời gian qua đi, người dân đến thăm mộ cô nhiều hơn, bia đá được hình thành. Mộ đã có tên tuổi, du khách trên thế giới có thể dễ dàng tìm hiểu lịch sử về cô. Hiện nay, mộ nằm tại khu C nghĩa trang Hàng Dương là địa điểm thu hút đông đảo du khách đến dâng lễ.

Với nghĩa trang Hàng Dương, du khách có thể đi lễ bất cứ khoảng thời gian nào trong ngày. Riêng chỉ có đi viếng mộ cô Sáu thì đặc biệt hơn một chút. Hàng ngày vào giờ Tý tức là sau 23h đêm là lúc mộ cô Sáu đông người đến dâng lễ nhất. Theo tâm linh, đó là khung giờ linh thiêng, thành tâm đi lễ vào thời điểm đó, mọi ước nguyện mong muốn sẽ dễ thành hiện thực. Cũng bởi sự nổi tiếng linh thiêng, luôn che chở cho những người thành tâm hướng thiện mà mộ cô Sáu không lúc nào thiếu vắng người đến hành lễ dâng hương.

Thường thường, bộ đồ lễ viếng mộ cô Sáu ngoài 1 sấp giấy tiền vàng, 1 sấp các thỏi vàng, 1 bó nhang, 1 chai nước suối, du khách nên chuẩn bị thêm 1 nón lá, 1 bộ lược gương và quan trọng nhất là hoa trắng. Bởi lúc còn sống, cô Sáu rất thích những thứ này. Với những người giàu kinh nghiệm đi lễ và cầu kì hơn, họ đặt mua cả áo dài được may đo thật. Khi đặt đồ lễ, nên để ngửa nón lá lên, sau đó bày tất cả đồ cúng vào lòng nón lá, rồi đặt bộ lễ lên mộ Cô Sáu.

Nghĩa trang Hàng Dương, mộ cô Sáu là nơi linh thiêng, nhiều câu chuyện bí ẩn nhưng ẩn chứa một sự ngưỡng mộ, tôn thờ theo truyền thống của người Việt đối với những người anh hùng vì dân, vì nước đã được bất tử hóa như một vị thần. Những câu chuyện người dân Côn Đảo kể về cô Sáu không có trong sử sách, nhưng còn lưu truyền mãi như huyền thoại. Chính vì vậy, khi đến nghĩa trang Hàng Dương, mộ cô Sáu, du khách nên ăn mặc trang nghiêm, lịch sự, tránh nói to, nói tục, chửi bậy hoặc có những lời nói không chuẩn mực và nhớ thắp hương tại các phần mộ khác tại nghĩa trang Hàng Dương, vì tất cả đều là những anh hùng liệt sỹ đã hi sinh thân mình để giành lại độc lập, tự do cho nước nhà.

Cứ đến cuối năm, Côn Đảo lại tấp nập đón khách từ các nơi đổ về viếng nghĩa trang Hàng Dương, mộ cô Sáu nên mộ cô lúc nào cũng đông nghìn nghịt, mỗi người chỉ có 20 phút cho việc bày lễ, thắp hương và cầu xin ước nguyện. Nhiều công ty lữ hành cũng nhanh chóng xây dựng các sản phẩm đặc thù phục vụ du khách trong dịp này với mức giá khá hấp dẫn, từ 8-10 triệu cho tour 4 ngày 3 đêm đi Vietnam Airlines từ Hà Nội.

Hiện nay, muốn đến Côn Đảo, có 2 cách để đi, một là bằng máy bay, hai là bằng tàu cao tốc. Riêng đường bay chỉ có hãng hàng không quốc gia Vietnam Airlines là khai thác đường bay tới Côn Đảo. Có 2 đường bay đến Côn Đảo là Sài Gòn và Cần Thơ. Từ Sài Gòn có khoảng 10 chuyến/ngày, thời gian bay chỉ khoảng 1 tiếng. Từ Cần Thơ có khoảng 3 chuyến/ngày, thời gian bay chỉ khoảng 55 phút.

Còn nếu đi Tàu cao tốc 360 Express thì du khách có thể đi từ Hà Nội, Hải Phòng, Sài Gòn ra Côn Đảo cũng khá dễ dàng.

Ngoài ra, khi ra Côn Đảo viếng mộ cô Sáu, du khách cũng có thể đến thăm quan, dâng hương những địa điểm tâm linh khác như: Di tích lịch sử nhà tù Côn Đảo, Đền thờ bà Phi Yến, Chùa Núi Một… hoặc khám phá nhiều bãi biển tuyệt đẹp như Bãi Đầm Trầu, Bãi Nhát, Hòn Bảy Cạnh… Thường thường, đi tour này mất tầm 2 – 4 ngày, tùy thời gian du khách lựa chọn sắp xếp.

Với người Việt, Côn Đảo là mảnh đất anh hùng, linh thiêng, bí ẩn và huyền thoại còn với thế giới, Tạp chí du lịch nổi tiếng Lonely Planet của nước Anh từng bầu chọn Côn Đảo là “một trong mười hòn đảo bí ẩn và tốt nhất thế giới".

