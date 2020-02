Danh thắng Tây Thiên: Nơi hội tụ khí thiêng

Quảng cáo

Về với đạo Mẫu

Xuân Tây Thiên là lễ hội để mọi người tưởng nhớ công ơn của Quốc mẫu Lăng Thị Tiêu - Chính vương phi của Hùng Chiêu Vương, đời Vua Hùng thứ 7. Lễ hội là dịp để du khách khắp nơi tụ hội về với đạo Mẫu linh thiêng. Tây Thiên là danh thắng thờ đạo Mẫu, đây cũng là nơi phát tích đầu tiên của Phật giáo Việt Nam. Cứ độ Tết đến, Xuân về, du khách thập phương lại tụ hội về đây như để “Đến với Phật - Về với Mẫu”. Cụ thể, vào ngày 15/2 âm lịch hàng năm, Lễ hội Xuân Tây Thiên (Tam Đảo, Vĩnh Phúc) được bắt đầu, chính hội diễn ra trong hai ngày là 15 đến 17 tháng 2 âm lịch, nhưng từ đầu tháng Giêng (từ ngày mùng 3 Tết Nguyên đán), du khách thập phương từ khắp nơi đã hành hương về đây chiêm bái, du xuân.

Khách hành hương dâng lễ, chiêm bái tại đền Thượng – Quốc Mẫu Tây Thiên

Quần thể danh thắng được hội tụ cả 3 yếu tố: Tâm linh - tín ngưỡng (thờ Quốc Mẫu) và cảnh quan thiên nhiên. Lý giải về câu thành ngữ “Đến với Phật - Về với Mẫu” khi du khách đến Tây Thiên, các cụ cao niên ở Vĩnh Phúc truyền rằng, đến với Phật là đến với thế giới vĩnh hằng, nơi Tây Thiên cực lạc; còn về với Mẫu là được về trong lòng mẹ, được mẹ chở che, ban cho yêu thương, sức khoẻ, tài lộc.

Ngoài đền thờ Quốc Mẫu, khu di tích Tây Thiên còn có nhiều đền thờ, miếu mạo thờ các vị Mẫu thần linh thiêng khác, như: Mẫu Thượng Thiên, Mẫu Thoải, Mẫu Ðịa và Mẫu Thượng Ngàn. Ngoài ra, nằm dưới chân núi Thạch Bàn, còn có tòa Đại Bảo Tháp Mandala uy nghi, đây là biểu tượng của vũ trụ, hội tụ những tinh túy của trời đất và ban nguồn ân phúc đến với khách thập phương xa gần.

Tây Thiên: Dẫn đầu lượng khách

Lễ hội Xuân Tây Thiên diễn ra từ 15 đến 17/2 âm lịch hàng năm

Đánh giá về tiềm năng phát triển du lịch của địa phương, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc Dương Quang Ứng cho biết, do nằm trong vùng chuyển tiếp giữa đồng bằng sông Hồng và vùng búi phía bắc nên Vĩnh Phúc ôm trọn trong mình 3 vùng sinh thái, khí hậu ôn hòa, nhiều cảnh đẹp. Cùng với đó, Vĩnh Phúc còn là vùng đất có truyền thống văn hóa lâu đời, nhiều di tích lịch sử văn hóa có giá trị, trong đó có di tích quốc gia đặc biệt là danh thắng Tây Thiên. “Tuy nhiên, hiện nay Vĩnh Phúc vẫn chưa khai thác đúng mức và hiệu quả các giá trị trên, nhiều di tích, cảnh quan vẫn nằm ở dạng tiềm năng”, ông Ứng nói.

Từ thực tế trê, ông Ứng cho biết, trong các Nghị quyết và chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Vĩnh Phúc gần đây, lãnh đạo tỉnh đã xác định, du lịch là một trong những mũi nhọn. Do sớm kêu gọi được doanh nghiệp có tâm huyết vào đầu tư, mở rộng, nâng cấp đường giao thông, hạ tầng du lịch… nên khu danh thắng Tây Thiên hiện nay đang là địa điểm thu hút lượng du khách lớn nhất đến với Vĩnh Phúc.

Chuẩn bị cho mùa Lễ hội Xuân Canh Tý 2020, Ban Quản lý Khu Di tích danh thắng Tây Thiên thông tin, đến nay Ban đã phối hợp với các cơ quan, ban ngành tại Vĩnh Phúc triển khai xong các phương án bảo đảm an ninh, trật tự; thực hiện phân luồng, hướng dẫn giao thông; bố trí các bãi đỗ ô tô, xe máy phục vụ khách thập phương.

Đề cập đến tổng số lượng khách đến Vĩnh Phúc, Phó Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Phúc Dương Quang Ứng cho biết, lượng khách năm sau luôn tăng hơn năm trước. Cụ thể, năm 2019 khách đến Vĩnh Phúc ước đạt 6,1 triệu, so với năm 2018 tăng 17%, ngân sách thu 1.990 tỷ đồng, so với năm 2018 tăng 14 %. Riêng lượng du khách đến với Tây Thiên đã tăng lên gần 2 triệu lượt (tăng trên 100 lần so với năm 2011 khi chưa có cáp treo). “Sở dĩ Tây Thiên có lượng khách tăng nhiều và chiếm số lượng lớn nhất Vĩnh Phúc như vậy vì, ngoài ý nghĩa của danh thắng, hạ tầng tại đây còn luôn được đầu tư đồng bộ, trong đó QL2B vào Tây Thiên được nâng cấp, mở rộng, đường lên đền Thượng được làm cáp treo...”, ông Ứng thông tin.

Trong chiến lược phát triển du lịch của tỉnh Vĩnh Phúc đến 2020, tầm nhìn 2030, lãnh đạo Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Vĩnh Phúc thông tin: các hình thức du lịch như du lịch văn hóa, tâm linh, sinh thái gắn vui chơi giải trí, thể thao golf và du lịch hội thảo, tham quan... được tỉnh xác định là trụ cột, thậm chí còn tạo động lực cho phát triển kinh tế bền vững.

Về tiềm năng danh thắng Tây Thiên, ông Dương Quang Ứng cho hay, những năm gần đây, khu danh thắng Tây Thiên thực sự trở thành điểm thu hút du khách lớn nhất của Vĩnh Phúc. “Bởi nơi đây hội tụ khí thiêng, đậm chất tâm linh mà không phải nơi nào cũng có được”, ông Ứng nhấn mạnh.

Lễ hội Tây Thiên được tổ chức vào ngày 15 đến 17/2 âm lịch. Lễ hội là sự tưởng nhớ công ơn của Quốc mẫu Lăng thị Tiêu, Chính vương phi của Hùng Chiêu Vương thứ 7. Năm 2016, Tây Thiên được trao Bằng công nhận Khu Di tích cấp Quốc gia đặc biệt. Ngoài đi cáp treo ngắm cảnh, tịnh tâm; đến với lễ hội khách thập phương còn được chiêm bái, thưởng thức nhiều hoạt động truyền thống đầu Xuân năm mới của Vĩnh Phúc như: Đêm hội Hoa Đăng; đấu vật cổ truyền; làm bánh chưng…



Có cáp treo khiến lượng khách đến Tây Thiên tăng trên 100 lần so với trước

Trọng Đảng