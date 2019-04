Du khách co ro trong tiết trời 13 độ C giữa hè ở Sa Pa

Trong những ngày nghỉ lễ 30/4 thì ở đỉnh Fansipan, Sa Pa, mức nhiệt độ đang ở 13 độ C.

Nhiệt độ tại đỉnh Fansipan lúc 12h trưa là 13 độ C, chênh lệch tới 20 độ C so với nền nhiệt ở thành phố Lào Cai.