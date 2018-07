‘Lửa mùa hè’ – Liveshow Boney đầu tiên tại Việt Nam

Boney M – Ban nhạc Disco thành công nhất mọi thời đại

Boney M được thành lập vào năm 1976 với 4 thành viên viên gồm 3 nữ ca sĩ - Liz Mitchell, Marcia Barrett, Maizie Williams và một thành viên nam duy nhất Bobby Farrell. Trải qua nhiều thăng trầm, Boney M hiện tại vẫn có 4 thành viên với phong cách sôi nổi đặc trưng và nguyên bản của thời kỳ hoàng kim.

Cùng với Modern Talking, The Beatles... Boney M là một trong những nhóm nhạc tiên phong có ảnh hưởng tại Việt Nam. Thống trị dòng nhạc disco, đến nay, nhạc của Boney M vẫn sống mãi với nhiều thế hệ Việt Nam, tiêu biểu như các ca khúc: Daddy Cool, No Woman - No Cry, When a Child Is Born…